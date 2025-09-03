Postoupí Muchová potřetí v řadě do semifinále US Open? Vyzve Ósakaovou

Tenistka Karolína Muchová bude usilovat o třetí účast v semifinále US Open za sebou. Nasazená jedenáctka narazí na dvorci Arthura Ashe na bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska, před pátým vzájemným utkáním mají soupeřky vyrovnanou bilanci 2:2. Začátek je naplánovaný na 1:00 SELČ, zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Úder Karolíny Muchové během osmifinále US Open | foto: AP

Devětadvacetiletá Muchová ve všech čtyřech předchozích duelech potřebovala k postupu tři sety. Naposledy v pondělí zdolala Martu Kosťukovou, proti níž se potýkala i se zdravotními potížemi – zablokovala si záda a zadek.

Po zápase však říkala, že věří, že den volna jí před čtvrtfinále pomůže. O dva roky mladší Japonka v osmifinále deklasovala domácí hvězdu Coco Gauffovou a chce potvrdit svou unikátní bilanci. Pokud už se na grandslamu dostala do čtvrtfinále, vždycky ho vyhrála.

Češka, která letos laborovala se zraněním levého zápěstí, prožívá na US Open stejně jako loni nejúspěšnější grandslam sezony.

I kvůli bolavé ruce, kvůli níž nemohla hrát obouručný bekhend, vypadla na Roland Garros a ve Wimbledonu hned na úvod. Na Australian Open dohrála ve druhém kole, kde ji vyřadila právě Ósakaová po výsledku 6:1, 1:6 a 3:6. Ale před rokem Muchová Japonku porazila v New Yorku, taktéž ve druhém kole uspěla 6:3 a 7:6.

Potkali se na padelu. Muchové pomáhá bývalý hráč, který je jen o dva roky starší

Rodačka z Olomouce je poslední českou nadějí ve dvouhře US Open, v úterý ve čtvrtfinále neuspěli Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová proti obhájkyni titulu a světové jedničce Aryně Sabalenkové nenastoupila kvůli zranění.

Co dalšího nabízí jedenáctý den US Open?

  • Kateřina Siniaková po boku Taylor Townsendové zabojují o postup do finále, střetnou se s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.
  • Třetím semifinalistou mužské dvouhry se stal Kanaďan Félix Auger-Aliassime, který si poradil se světovou osmičkou Alexem de Minaurem 4:6, 7:6, 7:5 a 7:6.
  • První ženské čtvrtfinále středečního programu nabídne reprízu letošního utkání o wimbledonský titul mezi Polkou Igou Šwiatekovou a Američankou Amandou Anisimovovou.

Tenisový grandslam US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů

Junioři
Dvouhra - 3. kolo:
Vasilev (3-Bulh.) - Kumstát (ČR) 7:5, 4:6, 7:6 (10:7)

Juniorky
Dvouhra - 3. kolo:
Klugmanová (2-Brit.) - Paštiková (ČR) 1:6, 6:3, 6:4
Stojsavljevicová (9-Brit.) - J. Kovačková (6-ČR) 5:7, 6:1, 7:5

Čtyřhra - 2. kolo:
Barrosová, Frodinová (6-Braz./USA) - Fajmonová, Šupová (ČR/SR) 6:3, 6:4

Kompletní výsledky jedenáctého dne US Open naleznete ZDE.

