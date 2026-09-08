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US Open ONLINE: Nosková ve čtvrtfinále. Začátek jí proti Sabalenkové nevyšel

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Sledujeme online   17:30
Linda Nosková ve čtvrtfinále US Open

Linda Nosková ve čtvrtfinále US Open | foto: Reuters

Linda Nosková nastupuje ke čtvrtfinále US Open.
Linda Nosková ve čtvrtfinále US Open
Linda Nosková ve čtvrtfinále US Open
Linda Nosková ve čtvrtfinále US Open
5 fotografií
Nejtěžší možnou soupeřku má ve čtvrtfinále US Open Linda Nosková. Česká tenistka čelí světové jedničce Aryně Sabalenkové, kterou ještě nikdy neporazila. Zápas hraný na dvorci Arthura Ashe sledujeme v podrobné online reportáži. O semifinále čtyřhry zabojuje Kateřina Siniaková.

Jedenadvacetiletá Nosková je ve čtvrtfinále US Open poprvé, kdežto Sabalenková hraje na newyorském grandslamu tuto fázi už šestým rokem v řadě. Turnaj navíc loni i předloni vyhrála.

Proto na největší tenisový stadion světa nastupuje jako favoritka. Běloruská hvězda navíc Češku v obou předchozích vzájemných duelech porazila – letos v Indian Wells 6:3, 6:4 a v roce 2023 v Adelaide 6:3, 7:6.

ONLINE: Linda Nosková vs. Aryna Sabalenková

Čtvrtfinále US Open sledujeme v podrobné reportáži.

Wimbledonskou šampionku ale může nakopnout, že v osmifinále ustála těžkou bitvu s Martou Kosťukovou. Proti Ukrajince neproměnila ve druhém setu dva mečboly, ale třetí set zkušeně zvládla.

O sedm let starší Sabalenková ve čtyřech dosavadních zápasech v New Yorku neztratila ani set, ale její nejlépe postavenou soupeřkou byla 59. hráčka světa. První vážnější překážku tedy pro ni představuje až Nosková.

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Češka už ví, jaké to je porazit na grandslamu světovou jedničku, na Australian Open 2024 zaskočila tehdejší vládkyni žebříčku Igu Šwiatekovou. Pokud se jí stejný kousek povede i proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Sabalenkové, postará se o to, že Běloruska po turnaji první místo ztratí.

Na vítězku čeká v semifinále lepší z amerického souboje mezi světovou trojkou Jessikou Pegulaovou a 26. nasazenou Emmou Navarrovou.

Co dalšího nabízí devátý den US Open?

  • Po pondělním vítězství v osmifinále čeká další deblový zápas Siniakovou s Američankou Taylor Townsendovou. Nasazené jedničky se o postup do semifinále střetnou se šestou nasazenou španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová.
  • Čtvrtfinále mužské dvouhry proti sobě svede obhájce titulu Carlose Alcaraze a Bena Sheltona, ryze americký souboj podstoupí Frances Tiafoe a Alex Michelsen.

Úterní program US Open

Kurt Arthura Ashe (17:30): Nosková (6-ČR) - Sabalenková (1-Běl.), Tiafoe (11-USA) - Michelsen (USA), 1:00 Pegulaová (3-USA) - Navarrová (26-USA), Shelton (8-USA) - Alcaraz (2-Šp.)

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Sabalenková vs. NoskováTenis - Čtvrtfinále - 8. 9. 2026:Sabalenková vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Siniaková, Townsendová vs. Bucsaová, Melicharová-MartinezováTenis - Čtvrtfinále - 8. 9. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Bucsaová, Melicharová-Martinezová //www.idnes.cz/sport
8. 9. 20:00
  • 1.14
  • -
  • 5.50
Šalková vs. RieraováTenis - 1. kolo - 8. 9. 2026:Šalková vs. Rieraová //www.idnes.cz/sport
8. 9. 23:40
  • 1.63
  • -
  • 2.15
Program a výsledky
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