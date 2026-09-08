Jedenadvacetiletá Nosková je ve čtvrtfinále US Open poprvé, kdežto Sabalenková hraje na newyorském grandslamu tuto fázi už šestým rokem v řadě. Turnaj navíc loni i předloni vyhrála.
Proto na největší tenisový stadion světa nastupuje jako favoritka. Běloruská hvězda navíc Češku v obou předchozích vzájemných duelech porazila – letos v Indian Wells 6:3, 6:4 a v roce 2023 v Adelaide 6:3, 7:6.
ONLINE: Linda Nosková vs. Aryna Sabalenková
Čtvrtfinále US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Wimbledonskou šampionku ale může nakopnout, že v osmifinále ustála těžkou bitvu s Martou Kosťukovou. Proti Ukrajince neproměnila ve druhém setu dva mečboly, ale třetí set zkušeně zvládla.
O sedm let starší Sabalenková ve čtyřech dosavadních zápasech v New Yorku neztratila ani set, ale její nejlépe postavenou soupeřkou byla 59. hráčka světa. První vážnější překážku tedy pro ni představuje až Nosková.
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Češka už ví, jaké to je porazit na grandslamu světovou jedničku, na Australian Open 2024 zaskočila tehdejší vládkyni žebříčku Igu Šwiatekovou. Pokud se jí stejný kousek povede i proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Sabalenkové, postará se o to, že Běloruska po turnaji první místo ztratí.
Na vítězku čeká v semifinále lepší z amerického souboje mezi světovou trojkou Jessikou Pegulaovou a 26. nasazenou Emmou Navarrovou.
Co dalšího nabízí devátý den US Open?
- Po pondělním vítězství v osmifinále čeká další deblový zápas Siniakovou s Američankou Taylor Townsendovou. Nasazené jedničky se o postup do semifinále střetnou se šestou nasazenou španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová.
- Čtvrtfinále mužské dvouhry proti sobě svede obhájce titulu Carlose Alcaraze a Bena Sheltona, ryze americký souboj podstoupí Frances Tiafoe a Alex Michelsen.
Úterní program US Open
Kurt Arthura Ashe (17:30): Nosková (6-ČR) - Sabalenková (1-Běl.), Tiafoe (11-USA) - Michelsen (USA), 1:00 Pegulaová (3-USA) - Navarrová (26-USA), Shelton (8-USA) - Alcaraz (2-Šp.)