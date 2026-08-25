Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Menšík s Muchovou jsou na US Open v semifinále mixu, Siniaková vypadla

Autor: ,
  20:35aktualizováno  26. srpna 6:49
Karolína Muchová a Jakub Menšík během prvního kola smíšené čtyřhry na US Open.

Karolína Muchová a Jakub Menšík během prvního kola smíšené čtyřhry na US Open. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková se raduje z vyhraného bodu během čtvrtfinále mixu na US Open.
Kateřina Siniaková slaví postup do čtvrtfinále smíšené čtyřhry na US Open.
Gael Monfils a jeho partnerka i spoluhráčka Elina Svitolinová po postupu přes...
Henry Patten a Kateřina Siniaková během osmifinále smíšené čtyřhry na US Open
16 fotografií
Jakub Menšík s Karolínou Muchovou postoupili na tenisovém US Open do semifinále smíšené čtyřhry. Nejprve porazili Marcela Arévala s Kristinou Mladenovicovou, poté zdolali Tommyho Paula s Emmou Navarrovou. Kateřina Siniaková s Henrym Pattenem vypadli ve čtvrtfinále. Semifinále i finále se uskuteční ve středu.

Menšík s Muchovou si při společné premiéře zatím počínají skvěle. V osmifinále přemohli Arévala ze Salvadoru a Mladenovicovou z Francie 4:1, 2:4, 10:7 a ve čtvrtfinále přejeli domácí dvojici Paul, Navarrová 4:1, 5:3.

„Jsem rád, že se nám oběma v obou zápasech dařilo,“ pochvaloval si Menšík v rozhovoru na kurtu. Ve středečním semifinále Čechy čeká ruský pár Mirra Andrejevová a Andrej Rubljov. V totožný den turnaj vyvrcholí finálovým bojem.

Jakub Menšík zahrává míček v zápasu prvního kola smíšené čtyřhry na US Open,...

Čtvrtfinále proti Američanům od začátku kontrolovali. Ve druhém gamu sebrali Paulovi servis a výhodu bez potíží udrželi k triumfu 4:1.

Ve druhém setu po dvojchybě Navarrové získali náskok 4:3, načež Muchová proměnila druhý mečbol přímým bodem z podání.

ONLINE

Osmifinále Menšík, Muchová vs. Arévalo, Mladenovicová

V osmifinále proti Arévalovi a Mladenovicové, kteří postoupili až jako šťastní poražení z kvalifikace, ukořistili od stavu 0:1 v první sadě čtyři gamy v řadě.

Ve druhém setu nedokázali zareagovat na ztrátu Menšíkova servisu z úvodní hry, nicméně v super tiebreaku rychle utekli do vedení 6:2. A přestože se jim soupeři ještě přiblížili, koncovku zvládli. Pro Muchovou šlo o první soutěžní utkání od finále Wimbledonu.

Jednu bitvu Siniaková zvládla, druhou ne

Deblová světová jednička Siniaková s lídrem mužského žebříčku Britem Pattenem prolétli pondělní kvalifikací a zdárně začali i hlavní soutěž. Ale na osmifinálové vítězství nad Djokovičem a Sabalenkovou nenavázali.

ONLINE

Čtvrtfinále Siniaková, Patten vs. Monfils, Svitolinová

Ve čtvrtfinále prohráli s manželi Monfilsem a Svitolinovou po velkém boji 4:5, 5:4, 8:10.

V super tiebreaku přitom vedli 7:5. O náskok ale přišli a za stavu 8:8 udělal Patten rozhodující dvojchybu. Siniaková poté poslala return Francouzova podání jen do sítě.

V první sadě měl česko-britský pár za stavu 3:2 na příjmu tři setboly, nakonec ale rozhodoval až tiebreak. V něm se poměrem 8:6 radovali Francouz a Ukrajinka, kteří působili živěji a několikrát nadchli početné obecenstvo stadionu Arthura Ashe povedenými údery.

Kateřina Siniaková se raduje z vyhraného bodu během čtvrtfinále mixu na US Open.
Kateřina Siniaková slaví postup do čtvrtfinále smíšené čtyřhry na US Open.
Gael Monfils a jeho partnerka i spoluhráčka Elina Svitolinová po postupu přes česko-britský pár Siniaková, Patten.
Henry Patten a Kateřina Siniaková během osmifinále smíšené čtyřhry na US Open
16 fotografií

Ve druhém dějství Siniaková s Pattenem sebrali Svitolinové podání a vedli 2:1, jenže vzápětí servis ztratila i Češka. Oba páry se poté opět sešly ve zkrácené hře, kterou tentokrát získali Češka a Brit.

Nicméně v rozhodujícím super tiebreaku otočku nedotáhli.

Siniaková zaskočila Djokoviče esem

Ke čtvrtfinále nastoupili Siniaková s Pattenem bezprostředně poté, co vyřadili nejvýše nasazený pár Djokovič, Sabalenková 1:4, 4:2 a 10:2.

První set sice prohráli a ztráceli i ve druhém, ale pak předvedli obrat. Utkání uzavřeli stylově – Siniaková při mečbolu vyškolila Djokoviče esem!

ONLINE

Osmifinále Siniaková, Patten vs. Djokovič, Sabalenková

„To bylo hodně vtipné,“ usmíval se Brit v pozápasovém rozhovoru.

Klíčovým momentem úvodní sady byl čtvrtý game, ve kterém si Siniaková i kvůli závěrečné dvojchybě prohrála servis z náskoku 40:0.

Djokovič se Sabalenkovou se po opatrném úvodu na kurtu Arthura Ashe rozkoukali a díky razantnější hře od základní čáry dominovali. Siniakové s Pattenem nestačilo, že lépe zvládali přestřelky u sítě.

Češka ztratila servis i zkraje druhého dějství a spolu s dvoumetrovým levákem prohrávali 1:2. Zdálo se, že za rychlým postupem míří singlové hvězdy. Jenže pak se probrala pro změnu česko-britská dvojice.

Aryna Sabalenková a Novak Djokovič gratulují Kateřině Siniakové a jejímu parťákovi Henrymu Pattenovi k postupu do čtvrtfinále mixu na US Open.

Proti podání Sabalenkové zaznamenala svůj první brejk v utkání a srovnala, o chvíli později dalším úspěchem na returnu získala celý set. Siniaková předvedla skvělý lob a pak soupeře potrestala bekhendem.

V rozhodujícím super tiebreaku už měli Siniaková s Pattenem od začátku navrch. Srb i Běloruska jim pomohli dvojchybami, navíc se často rozčilovali. Jednoznačný výsledek 10:2 završila česká tenistka esem proti majiteli 24 grandslamových titulů ze dvouhry.

Turnaj US Open v New Yorku - smíšená čtyřhra

tvrdý povrch, dotace 2,88 milionu dolarů

Čtvrtfinále:
Muchová, Menšík (ČR) - Navarrová, Paul (USA) 4:1, 5:3
Svitolinová, Monfils (Ukr./Fr.) - Siniaková, Patten (ČR/Brit.) 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), 10:8

Osmifinále:
Siniaková, Patten (ČR/Brit.) - Sabalenková, Djokovič (1-Běl./Srb.) 1:4, 4:2, 10:2
Muchová, Menšík (ČR) - Mladenovicová, Arévalo (Fr./Salv.) 4:1, 2:4, 10:7

Vstoupit do diskuse (74 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. GalarneauTenis - 2. kolo kvalifikace - 26. 8. 2026:Svrčina vs. Galarneau //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 1.44
  • -
  • 2.55
Šalková vs. KnutsonováTenis - 2. kolo kvalifikace - 26. 8. 2026:Šalková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 1.83
  • -
  • 1.89
Fruhvirtová vs. BranstineováTenis - 2. kolo kvalifikace - 26. 8. 2026:Fruhvirtová vs. Branstineová //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 1.37
  • -
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká si na dovolené hrála na mořskou pannu. Nádherná! žasnou fanoušci

Ester Ledecká

Ester Ledecká si před návratem do plného tréninkového nasazení dál užívá léto u moře. S fanoušky na sociálních sítích se nyní podělila o záběry z potápění a s nadsázkou naznačila, že si pod vodou...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Dirigent, šéf, medvěd. Jak Pogačar zabil Vueltu: Dráždili mě, tak jsem odjel

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Do cíle drsné andorské etapy Vuelty zbývalo ještě 50 kilometrů a tři kopce, když Tadej Pogačar pláchl ze skupiny favoritů a dal soupeřům najevo: Vy si tu spolu závoďte, jak chcete, a já jedu.

26. srpna 2026

Menšík s Muchovou jsou na US Open v semifinále mixu, Siniaková vypadla

Karolína Muchová a Jakub Menšík během prvního kola smíšené čtyřhry na US Open.

Jakub Menšík s Karolínou Muchovou postoupili na tenisovém US Open do semifinále smíšené čtyřhry. Nejprve porazili Marcela Arévala s Kristinou Mladenovicovou, poté zdolali Tommyho Paula s Emmou...

25. srpna 2026  20:35,  aktualizováno  26. 8. 6:49

5. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité horské zkoušky v Andoře

Matthew Brennan si jede pro vítězství na Vueltě v hromadném dojezdu druhé etapy.

Ve středu 26. srpna odstartuje 5. etapa Vuelty v katalánském městě Falset nedaleko Tarragony a po 173 kilometrech vyvrcholí v Roquetes. Po náročných horských kilometrech v Pyrenejích čeká peloton...

26. srpna 2026

Sparta přivedla zadáka Hoevera. Někdejší naději Liverpoolu vychvaloval i Klopp

Luke Thomas z Leicesteru na zemi za dres tahá Ki-Jana Hoevera z Wolverhamptonu.

Další letní posilou sparťanských fotbalistů se stal obránce Ki-Jana Hoever. Čtyřiadvacetiletý nizozemský pravý bek se surinamskými kořeny přestoupil na Letnou z anglického druholigového...

26. srpna 2026

Daněk pomohl k nevídanému obratu Lince. Poprvé si Ligu mistrů zahraje i Sabah Baku

Velký večer, LASK Linec smazal manko 0:3 a postoupil přes Celtic do Ligy mistrů.

Tenhle večer si budou pamatovat setsakramentsky dlouho. Letos na jaře vyhráli fotbalisté LASK Linec rakouskou ligu po dlouhých 61 letech, k tomu přidali i triumf v domácím poháru. A teď je vůbec...

25. srpna 2026  21:38,  aktualizováno  26. 8.

Nikdy bych si nemyslel, že můžu jet Grand Tour. Teď je ale vše jinak, ví talent Ježek

Premium
Václav Ježek na startu etapy Czech Tour

Kdo nesleduje poctivě cyklokros, možná neměl až do letoška o jednadvacetiletém Václavu Ježkovi ani tušení. Teď už ale není možné jméno mladoboleslavského cyklisty přehlédnout. Na silnici způsobil...

26. srpna 2026

Kvalifikace US Open 2026 online: Program, výsledky, Češi

Laura Samson v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Kvalifikace pro tenisové US Open se hraje od 24. do 27. srpna 2026, účastní se jí celkem 10 českých nadějí. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

25. srpna 2026  23:35

US Open 2026 - smíšená čtyřhra: Hráči, program a výsledky, Češi

Italský pár Sara Erraniová a Andrea Vavassori se jako debloví specialisté...

Už druhý rok v řadě je smíšená čtyřhra na US Open jiná než na ostatních grandslamech. Hraje se v době kvalifikace (letos od 24. do 26. srpna 2026), účastní se ji také hvězdní hráči dvouhry a má...

25. srpna 2026  23:31

Volejbalistky mají jisté osmifinále ME! V Brně si poradily s Ukrajinou

České hráčky porazily Ukrajinu ve skupinovém zápase na domácím mistrovství...

České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistily postup do osmifinále. Po vítězství 3:1 nad Ukrajinou si připsaly do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo...

25. srpna 2026  21:18,  aktualizováno  21:53

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

25. srpna 2026  21:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čeští volejbalisté nestačili na Bulhary. V přípravě před MS jim jasně podlehli

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce.

Čeští volejbalisté v přípravném utkání před zářijovým evropským šampionátem prohráli v Bulharsku s domácími vicemistry světa 0:3 po setech 21:25 a dvakrát 19:25. Dodatečnou čtvrtou sadu, kterou zápas...

25. srpna 2026  20:44

Zlín konečně zvítězil, s domácím pohárem se loučí Ústí. Postup slaví také Bohemians

ilustrační snímek

Fotbalisté Zlína slaví na šestý pokus první soutěžní výhru v nové sezoně. V úterý odpoledne porazili ve 2. kole domácího poháru třetiligový Uničov 2:0, na vítězství se ale nadřeli. Slaví i další...

25. srpna 2026  19:46,  aktualizováno  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.