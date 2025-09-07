US Open ONLINE: Hvězdné finále o titul i post jedničky. Uspěje Sinner, nebo Alcaraz?

Tenisové US Open vrcholí duelem dvou nejlepších hráčů současnosti, který je zároveň přímou bitvou o post světové jedničky. Stejně jako ve Wimbledonu a na Roland Garros se ve finále utkávají lídr žebříčku a obhájce titulu Ital Jannik Sinner a druhý hráč světa Španěl Carlos Alcaraz. Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Španěl Carlos Alcaraz se napřahuje k úderu v semifinále US Open. | foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletý Sinner a o dva roky mladší Alcaraz se střetávají ve třetím grandslamovém finále za sebou. Ve Wimbledonu triumfoval Ital, předtím na Roland Garros neproměnil tři mečboly a prohrál.

Dva stejní hráči se ve třech grandslamových finále v jedné sezoně potkávají poprvé v otevřené éře, která se počítá od roku 1968.

Úřadující šampion Sinner bojuje o pátý grandslamový titul a třetí v sezoně, vedle Wimbledonu uspěl také na Australian Open. Také Alcaraz může v New Yorku slavit podruhé, turnaj ovládl v roce 2022. Celkově usiluje o svou šestou grandslamovou trofej.

Vzájemnou bilanci vede poměrem 9:5 Alcaraz, který také prohrál jediný z posledních sedmi zápasů. Naposledy spolu zápolili v generálce na US Open v Cincinnati, kde Sinner kvůli nemoci odstoupil už v prvním setu.

Vítěz získá odměnu pět milionů dolarů (105 milionů korun), poražený finalista poloviční částku. Zápas přímo z hlediště kurtu Arthura Ashe sleduje také americký prezident Donald Trump.

