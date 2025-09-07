Čtyřiadvacetiletý Sinner a o dva roky mladší Alcaraz se střetávají ve třetím grandslamovém finále za sebou. Ve Wimbledonu triumfoval Ital, předtím na Roland Garros neproměnil tři mečboly a prohrál.
Dva stejní hráči se ve třech grandslamových finále v jedné sezoně potkávají poprvé v otevřené éře, která se počítá od roku 1968.
ONLINE: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz
Finále dvouhry mužů na US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Úřadující šampion Sinner bojuje o pátý grandslamový titul a třetí v sezoně, vedle Wimbledonu uspěl také na Australian Open. Také Alcaraz může v New Yorku slavit podruhé, turnaj ovládl v roce 2022. Celkově usiluje o svou šestou grandslamovou trofej.
Vzájemnou bilanci vede poměrem 9:5 Alcaraz, který také prohrál jediný z posledních sedmi zápasů. Naposledy spolu zápolili v generálce na US Open v Cincinnati, kde Sinner kvůli nemoci odstoupil už v prvním setu.
Vítěz získá odměnu pět milionů dolarů (105 milionů korun), poražený finalista poloviční částku. Zápas přímo z hlediště kurtu Arthura Ashe sleduje také americký prezident Donald Trump.