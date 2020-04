US Open by mohlo opustit New York a zamířit do Indian Wells

Tenis

Další 2 fotografie v galerii KULISA V INDIAN WELLS. Pod rozzářenými reflektory hrají Roger Federer a Rafael Nadal. | foto: Reuters

dnes 15:13

Letošní ročník tenisového US Open by se z New Yorku, těžce zasaženého koronavirem, mohl přestěhovat do kalifornského Indian Wells. Napsal to španělský list Marca.

Indian Wells kvůli koronaviru přišlo o březnový turnaj, který je považován za „pátý grandslam“, nejprestižnější tenisovou akci po grandslamech. Město v poušti disponuje zázemím, které by umožnilo uspořádat i grandslamový turnaj. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii V areálu je 29 kurtů s tvrdým povrchem včetně 23 osvětlených. Centrkurt má kapacitu 16 100 míst a je druhou největší tenisovou arénou po Stadionu Arthura Ashe ve Flushing Meadows, dějišti US Open. Newyorský grandslam se má hrát 31. srpna až 13. září. Jeho pořadatelé se nechali slyšet, že by rádi turnaj zorganizovali i s diváky. Ve státě New York si koronavirus vyžádal už přes 16 tisíc obětí.