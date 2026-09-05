Necítila jsem se sama sebou, mrzelo Muchovou. Turnaj mistryň? Moc to neřeším

V New Yorku tak neobhájí loňské čtvrtfinále, v letech 2023 a 2024 se dostala dokonce mezi nejlepší čtyřku. Konec ve třetím kole je jejím nejhorším výsledkem na US Open od roku 2022. Proti Navarrové napáchala 32 nevynucených chyb a celkem pětkrát ztratila podání.
„Byl to těžký duel. Myslím si, že Emma hrála dobře,“ komentovala Muchová. „Já jsem nepředvedla úplně povedený výkon, udělala jsem spoustu chyb. Řekla bych, že jsem měla v hlavě moc myšlenek. Úplně se mi ten zápas nepovedl.“
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Finalistka letošního Wimbledonu prohrála duel s americkou soupeřkou za hodinu a 47 minut. Nenavázala tak na předchozí výhry nad Britkou Katie Boulterovou a Rakušankou Sinjou Krausovou, které jednoznačně smetla za 58 minut.
„Neřekla bych, že jsem měla špatný den nebo špatné myšlenky. Na kurtu jsem nebyla komfortní, necítila jsem se sama sebou. Furt jsem měnila rakety, což se mi moc nestává,“ přiznala česká tenistka. „Bylo také o dost tepleji než v předchozích dnech. Naposledy jsem hrála zápas pod střechou a teď se hrálo venku, kde foukalo. Podmínky jsou tu každý den jiné a já se s nimi nevyrovnala úplně nejlépe.“
O první set přišla Muchová v koncovce poté, co prohrála dvanáct výměn v řadě, ve druhé sadě doplatila na ztrátu podání v jedenácté hře.
„Do druhého setu jsem se snažila dát vše, abych zápas otočila. Měla jsem záblesky, kdy jsem mohla utkání strhnout na svou stranu, ale bohužel mi to nevyšlo,“ mrzelo třicetiletou Češku. „V důležitých momentech buď zahrála soupeřka dobře, nebo jsem třeba zahrála těsný aut. Nešlo to na mou stranu.“
Muchová v New Yorku nenavázala na povedený výkon ze smíšené čtyřhry, kdy po boku Jakuba Menšíka dokráčela až k titulu. „Můj cíl je hrát dobře v singlu. Smíšená čtyřhra byla hezké povzbuzení na začátek turnaje. Bylo super, že se nám podařilo vyhrát, a bylo to skvělé na rozehrávku. Mělo to svá pozitiva i negativa, ale to, že končím ve třetím kole dvouhry, pro mě není ideální. Ráda bych šla dál,“ uvedla.
„Na druhou stranu musím mít reálná očekávání. Od Wimbledonu jsem neodehrála žádný singlový zápas, takže jsem vlastně ráda, že jsem se dostala do třetího kola. Teď jsem zklamaná, ale doufám, že ještě budu schopná hrát do konce sezony dobře a konzistentně.“
Po brzkém výpadku na závěrečném grandslamu sezony si dopřeje krátké volno a poté se začne připravovat na finálový turnaj Billie Jean King Cup. Svěřenkyně Barbory Strýcové začnou boj o týmový titul proti Britkám, hrát se bude od 22. do 27. září v čínském Šen-čenu. Poté tenistky čeká asijské turné.
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„Budu muset dát tělo trochu do kupy. Pak se budu připravovat a poletíme s týmem do Šen-čenu. Na Billie Jean King Cup se těším, ráda mám i turnaj v Pekingu. Uvidím, kam ještě vyrazím,“ přemítala Muchová.
Díky dobrým výsledkům z letošní sezony – vyhrála turnaje v Dauhá a Bad Homburgu a bojovala o titul ve Wimbledonu – může stále usilovat i o účast na Turnaji mistryň. Podnik pro osm nejlepších tenistek sezony se letos koná v listopadu v Indian Wells.
„Sezona je ještě dlouhá a bude spousta turnajů o spoustu bodů. Tím, že je to v Indian Wells, to popravdě takové lákadlo není,“ přiznala Muchová. „Je to pro nás z New Yorku do Číny a pak z Číny do Kalifornie na druhou stranu světa. Cestování si moc neužívám. Bylo by hezké se na Turnaj mistryň dostat, ale nějak moc to neřeším.“