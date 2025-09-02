US Open v TV: kde a kdy sledovat čtvrtfinále Muchová - Ósakaová

  20:28
Ze tří čtvrtfinále s účastí českých tenistek zbývá na US Open odehrát jediné. Markéta Vondroušová do souboje s vládkyní žebříčku Arynou Sabalenkovou nenastoupila kvůli zranění, Barbora Krejčíková nestačila na Jessicu Pegulaovou a ve hře tak zůstala jen Karolína Muchová, která vyzve dvojnásobnou šampionku zdejšího podniku Naomi Ósakaovou. Kde můžete jejich duel sledovat živě?

Úder Karolíny Muchové v osmifinále US Open | foto: Profimedia.cz

Kde zápas Muchové s Ósakaovou sledovat živě?

Zápasy US Open má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.

Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Stream ze zápasu si můžete pustit i u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.

Muchová proti probuzené šampionce

Karolína Muchová vyzve bývalou světovou jedničku a také dvojnásobnou šampionku US Open (2018, 2020) Naomi Ósakaovou.

Japonská tenistka zářila v letech 2018 -2021. V roce 2022 přišel pokles formy a propad do páté desítky žebříčku, před lednovým Australian Open 2023 oznámila těhotenství.

Japonka Naomi Ósakaová v osmifinále US Open

Na okruh se vrátila na začátku roku 2024 jako matka dcery Shai po patnáctiměsíční pauze. Zatím se jí nedaří dostat zpět do top formy, kterou měla v nejlepším období kariéry, ale na letošním US Open zatím ztratila pouhý set.

Muchová se zatím ve všech čtyřech zápasech musela rvát v třísetových bitvách, navíc ji v osmifinále trápily zdravotní problémy.

Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže

Ve vzájemné bilanci vede Ósakaová 3:2, povzbuzením pro Muchovou může být, že zvítězila v loňském souboji na US Open.

Vondroušová proti obhájkyni nenastoupila

Markéta Vondroušová hrála na US Open ve skvělé formě, k očekávanému střetu se světovou jedničkou a obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou však nenastoupila kvůli zranění

Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.

Vondroušová se zranila a ke čtvrtfinále nenastoupí. Lehečka a Krejčíková prohráli

Krejčíková proti Pegulaové neuspěla

Krejčíková nestačila na světovou čtyřku a loňskou finalistku Jessicu Pegulaovou 3:6, 3:6.

Krejčíková potřetí za sebou vyzvala domácí soupeřku, ale zatímco Navarrovou i Townsendovou dokázala zastavit, Pegulaová už byla nad její síly.

Světová čtyřka Jessica Pegulaová ve čtvrtfinále US Open.

Dvojnásobné grandslamové šampionce se zápas nevydařil. Udělala sedm dvojchyb a 24 nevynucených omylů, vítězných úderů zapsala jen 14.

