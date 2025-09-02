Kde zápas Muchové s Ósakaovou sledovat živě?
Zápasy US Open má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
Podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
Stream ze zápasu si můžete pustit i u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.
Muchová proti probuzené šampionce
Karolína Muchová vyzve bývalou světovou jedničku a také dvojnásobnou šampionku US Open (2018, 2020) Naomi Ósakaovou.
Japonská tenistka zářila v letech 2018 -2021. V roce 2022 přišel pokles formy a propad do páté desítky žebříčku, před lednovým Australian Open 2023 oznámila těhotenství.
Na okruh se vrátila na začátku roku 2024 jako matka dcery Shai po patnáctiměsíční pauze. Zatím se jí nedaří dostat zpět do top formy, kterou měla v nejlepším období kariéry, ale na letošním US Open zatím ztratila pouhý set.
Muchová se zatím ve všech čtyřech zápasech musela rvát v třísetových bitvách, navíc ji v osmifinále trápily zdravotní problémy.
|
Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže
Ve vzájemné bilanci vede Ósakaová 3:2, povzbuzením pro Muchovou může být, že zvítězila v loňském souboji na US Open.
Kurzy od sázkové kanceláře Tipsport:
|3.9. od 17:30
|Výhra Muchové
|Výhra Ósakaové
|Muchová vs. Ósakaová
|2,9
|1,46
Vondroušová proti obhájkyni nenastoupila
Markéta Vondroušová hrála na US Open ve skvělé formě, k očekávanému střetu se světovou jedničkou a obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou však nenastoupila kvůli zranění
|
Vondroušová se zranila a ke čtvrtfinále nenastoupí. Lehečka a Krejčíková prohráli
Krejčíková proti Pegulaové neuspěla
Krejčíková nestačila na světovou čtyřku a loňskou finalistku Jessicu Pegulaovou 3:6, 3:6.
Krejčíková potřetí za sebou vyzvala domácí soupeřku, ale zatímco Navarrovou i Townsendovou dokázala zastavit, Pegulaová už byla nad její síly.
Dvojnásobné grandslamové šampionce se zápas nevydařil. Udělala sedm dvojchyb a 24 nevynucených omylů, vítězných úderů zapsala jen 14.