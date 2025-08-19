Muchová a Rubljov porazili v prvním kole mixu na US Open Venus W. s Opelkou

  19:41 aktualizováno 19:50
Karolína Muchová postoupila ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open do čtvrtfinále. S Andrejem Rubljovem z Ruska porazili na betonových dvorcích v New Yorku domácí dvojici Venus Williamsová, Reilly Opelka 4:2 a 5:4. O postup do semifinále si hrají s úřadujícími šampiony Sarou Erraniovou a Andreou Vavassorim z Itálie, kteří zdolali duo Taylor Fritz, Jelena Rybakinová 4:2, 4:2.
Reilly Opelka a Venus Williamsová gratulují k vítězství páru Karolína Muchová a...

Reilly Opelka a Venus Williamsová gratulují k vítězství páru Karolína Muchová a Andrej Rubljov na US Open. | foto: Reuters

Karolína Muchová (vpravo) a Andrej Rubljov během smíšené čtyřhry na US Open.
Venus Williamsová během smíšené čtyřhry na US Open.
Karolína Muchová a Andrej Rubljov během smíšené čtyřhry na US Open.
Karolína Muchová a Andrej Rubljov během smíšené čtyřhry na US Open.
Osmadvacetiletá Muchová a o rok mladší Rubljov se dostali do hlavní soutěže hrané v novém formátu na poslední chvíli díky kombinovanému singlovému žebříčku.

Češce patří ve světovém pořadí 12. místo, Rus je patnáctý. Olomoucká rodačka je jedinou českou zástupkyní v soutěži, neboť Kateřinu Siniakovou a Jannika Sinnera nahradili po odstoupení italského hráče Američané Christian Harrison a Danielle Collinsová.

Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open ve dvouhře Muchová a Rubljov vyhráli duel proti pětačtyřicetileté legendě Williamsové a Opelkovi za 59 minut.

První set získali díky brejku ve třetí hře, ve druhé sadě sice za stavu 3:3 nevyužili tři brejkboly, později ale v tiebreaku uspěli poměrem 7:4.

V novém formátu smíšené čtyřhry, která se hraje netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, startuje 16 týmů. Po zápasech prvního a druhého kola přijde ve středu na řadu semifinále a finále.

Hrají se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bude jen finále. Vítězný pár získá milion dolarů.

Tenisový turnaj US Open - smíšená čtyřhra

tvrdý povrch, dotace 2,36 milionu dolarů

1. kolo:
Muchová, Rubljov (ČR/Rus.) - V. Williamsová, Opelka (USA) 4:2, 5:4 (7:4)

