Pořadatelé US Open ji totiž původně nepozvali do zásadně překopané soutěže ve smíšené čtyřhře, jejíž vítězové se podělí o štědrou odměnu milion dolarů.
V červenci se proto spojila s Arévalem ze Salvadoru, čímž vznikla vpravdě unikátní dvojice žádající o volnou kartu.
„Pokud se do mixu na grandslamu vůbec nedostanou dvě světové jedničky v deblu, tak asi není, co bych dodala,“ prohlásila v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Pouhé dva hrací dny, úterý a středa. Dva vítězné sety, každý do čtyř gamů. Bez výhod. Mezi sadami živé rozhovory pro televizi ESPN.