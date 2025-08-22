Měl být mix na US Open exhibice? Singlisté se jen bavili, Italové pomstili kolegy

Markéta Plšková
  10:00
A vítězi smíšené čtyřhry na US Open 2025 se stávají? Sara Erraniová a Andrea Vavassori! Obhájci titulu z minulé sezony, jediný čistě deblový pár tohoto bláznivého ročníku. Možná karma pořadatelům, dalo by se říct.
Carlos Alcaraz a Emma Raducanuová během smíšené čtyřhry na US Open.

Carlos Alcaraz a Emma Raducanuová během smíšené čtyřhry na US Open. | foto: Reuters

Iga Šwiateková a Casper Ruud ve finále mixu na US Open
Casper Ruud a Iga Šwiateková ve finále mixu na US Open
Sara Erraniová a Andrea Vavassori jako vítězové mixu na US Open
Sara Erraniová a Andrea Vavassori ve finále mixu na US Open
23 fotografií

A nebo důkaz, že oni jediní brali výmysl newyorského tenisového grandslamu od začátku vážně. A že místo klišoidního „chceme se hlavně bavit“ zvolili slova „jdeme bojovat za všechny deblisty“.

„Tyhle dva dny budou pro budoucnost čtyřhry opravdu důležité. Ukázali jsme, že deblisté jsou skvělí hráči a tento produkt se může dál rozvíjet,“ slibuje si od pokusu v Americe Vavassori.

Ostatně o to také pořadatelům šlo – na soutěž v mixu chtěli přilákat co nejvíce lidí. A tak italští šampioni byli jediným ryze deblovým párem, který obdržel divokou kartu.

Sara Erraniová a Andrea Vavassori jako vítězové mixu na US Open

Zbylá dua tvořili přední singlisté jako Carlos Alcaraz, Iga Šwiateková či Jack Draper.

„Byli jsme týmem, který mohl vše ztratit,“ prohlásila Erraniová. „Kdybychom prohráli v prvním kole s Fritzem a Rybakinovou, nebylo by to pro debly dobré. Všichni si určitě mysleli, že s nimi padneme. Bylo pro nás důležité dokázat jim, že se zmýlili.“

Účast tedy brali trochu jako poslání. „Budeme reprezentovat všechny deblisty, kteří neměli příležitost hrát,“ říkali.

K jejich úspěchu jim teď mnozí z nich gratulují a děkují.

Italové Vavassori a Erraniová na US Open obhájili titul ze smíšené čtyřhry

To jediné jim totiž zbývá.

Vždyť ani bývalá deblová jednička a majitelka olympijského zlata a wimbledonského titulu z mixu Kateřina Siniaková se nakonec na kurtu nepředstavila.

Její parťák Jannik Sinner se odhlásil kvůli zdravotním potížím a místo toho, aby Češka dostala jiného spoluhráče, se v pavouku objevil nový pár: Američané Collinsová a Harrison. Najednou nevadilo, že byl v jejich případě použit kombinovaný žebříček, tedy singlový a deblový, a ne jen ten z dvouhry…

A kritika se začala jen kupit.

Oprávněně. Sport musel ustoupit penězům.

Iga Šwiateková a Casper Ruud ve finále mixu na US Open
Casper Ruud a Iga Šwiateková ve finále mixu na US Open
Sara Erraniová a Andrea Vavassori jako vítězové mixu na US Open
Sara Erraniová a Andrea Vavassori ve finále mixu na US Open
Sara Erraniová a Andrea Vavassori ve finále mixu na US Open
23 fotografií

„Naše disciplína se ruší a mění v pseudoexhibici, která má být jen show pro diváky a stroj na peníze,“ znělo od Italů už po únorovém rozhodnutí pořadatelů US Open formát překopat.

„Říkáte nám tím, že deblisté jsou odpad,“ dodala jiná přední specialistka Ellen Perezová.

I přesto je ale organizátory nutné také pochválit – opravdu se jim povedlo ke smíšené čtyřhře přilákat diváky. Každý zápas navštívily tisíce nadšených fandů, bylo slyšet hlasité burácení, potlesk…

Pochopitelně, vždyť mohli sledovat top singlisty světa. Kde jinde se jim poštěstí koukat na zápas, kde se sety hrají na čtyři vítězné gamy? A kde vedle sebe nastoupí třeba Šwiateková a Casper Ruud?

Atraktivní los US Open: Muchová vyzve Williamsovou, Kopřiva světovou jedničku

Třeba na exhibici. A u ní také mohli pořadatelé klidně zůstat. Protože úterní a středeční zápolení v New Yorku regulérní grandslamovou soutěž příliš nepřipomínalo.

Asi si vzpomenete, jak si ve Wimbledonu Siniaková podmanila mix společně se Semem Verbeekem. A jak její nizozemský parťák dlouho objímal vydřenou trofej a jeho obličej zaplavily slzy radosti.

Na US Open byly při zápasech k vidění jiné obrázky.

Rozesmátá Emma Raducanuová, která podávala proti mečbolu s celkem očividným nezájmem, zábava místo reálné snahy dosáhnout na trofej. A Karolína Muchová říkající, jak byla nadšená, „když se o této exhibici dozvěděla“.

Karolína Muchová a Andrej Rubljov během smíšené čtyřhry na US Open.

To mluví za vše, byť mohlo jít o nevinný přeřek.

Asi nemůžeme pořadatelům vyčítat snahu zvýšit příjmy z prodejů lístků a nabídnout lidem osvěžující pohled na kurty. Duely navíc odhalily spoustu atraktivních výměn a parádních momentů.

Ale zlobil by se někdo, kdyby US Open nejprve nechalo singlisty vyřádit se na takové akci a říkalo jí exhibice a pak uspořádalo klasickou smíšenou čtyřhru během turnaje?

Minimálně pro deblisty, kteří prize money z mixu potřebují rozhodně víc než jejich slavnější kolegové, by to byla zpráva, že nejsou podřadní a myslí se i na jejich zájmy.

A tak alespoň Erraniová s Vavassorim trochu vrátili úder.

Výsledky

