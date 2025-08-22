Měl být mix na US Open exhibice? Singlisté se jen bavili, Italové pomstili kolegy

A nebo důkaz, že oni jediní brali výmysl newyorského tenisového grandslamu od začátku vážně. A že místo klišoidního „chceme se hlavně bavit“ zvolili slova „jdeme bojovat za všechny deblisty“.
„Tyhle dva dny budou pro budoucnost čtyřhry opravdu důležité. Ukázali jsme, že deblisté jsou skvělí hráči a tento produkt se může dál rozvíjet,“ slibuje si od pokusu v Americe Vavassori.
Ostatně o to také pořadatelům šlo – na soutěž v mixu chtěli přilákat co nejvíce lidí. A tak italští šampioni byli jediným ryze deblovým párem, který obdržel divokou kartu.
Zbylá dua tvořili přední singlisté jako Carlos Alcaraz, Iga Šwiateková či Jack Draper.
„Byli jsme týmem, který mohl vše ztratit,“ prohlásila Erraniová. „Kdybychom prohráli v prvním kole s Fritzem a Rybakinovou, nebylo by to pro debly dobré. Všichni si určitě mysleli, že s nimi padneme. Bylo pro nás důležité dokázat jim, že se zmýlili.“
Účast tedy brali trochu jako poslání. „Budeme reprezentovat všechny deblisty, kteří neměli příležitost hrát,“ říkali.
K jejich úspěchu jim teď mnozí z nich gratulují a děkují.
|
Italové Vavassori a Erraniová na US Open obhájili titul ze smíšené čtyřhry
To jediné jim totiž zbývá.
Vždyť ani bývalá deblová jednička a majitelka olympijského zlata a wimbledonského titulu z mixu Kateřina Siniaková se nakonec na kurtu nepředstavila.
Její parťák Jannik Sinner se odhlásil kvůli zdravotním potížím a místo toho, aby Češka dostala jiného spoluhráče, se v pavouku objevil nový pár: Američané Collinsová a Harrison. Najednou nevadilo, že byl v jejich případě použit kombinovaný žebříček, tedy singlový a deblový, a ne jen ten z dvouhry…
A kritika se začala jen kupit.
Oprávněně. Sport musel ustoupit penězům.
„Naše disciplína se ruší a mění v pseudoexhibici, která má být jen show pro diváky a stroj na peníze,“ znělo od Italů už po únorovém rozhodnutí pořadatelů US Open formát překopat.
„Říkáte nám tím, že deblisté jsou odpad,“ dodala jiná přední specialistka Ellen Perezová.
I přesto je ale organizátory nutné také pochválit – opravdu se jim povedlo ke smíšené čtyřhře přilákat diváky. Každý zápas navštívily tisíce nadšených fandů, bylo slyšet hlasité burácení, potlesk…
Pochopitelně, vždyť mohli sledovat top singlisty světa. Kde jinde se jim poštěstí koukat na zápas, kde se sety hrají na čtyři vítězné gamy? A kde vedle sebe nastoupí třeba Šwiateková a Casper Ruud?
|
Atraktivní los US Open: Muchová vyzve Williamsovou, Kopřiva světovou jedničku
Třeba na exhibici. A u ní také mohli pořadatelé klidně zůstat. Protože úterní a středeční zápolení v New Yorku regulérní grandslamovou soutěž příliš nepřipomínalo.
Asi si vzpomenete, jak si ve Wimbledonu Siniaková podmanila mix společně se Semem Verbeekem. A jak její nizozemský parťák dlouho objímal vydřenou trofej a jeho obličej zaplavily slzy radosti.
Na US Open byly při zápasech k vidění jiné obrázky.
Rozesmátá Emma Raducanuová, která podávala proti mečbolu s celkem očividným nezájmem, zábava místo reálné snahy dosáhnout na trofej. A Karolína Muchová říkající, jak byla nadšená, „když se o této exhibici dozvěděla“.
To mluví za vše, byť mohlo jít o nevinný přeřek.
Asi nemůžeme pořadatelům vyčítat snahu zvýšit příjmy z prodejů lístků a nabídnout lidem osvěžující pohled na kurty. Duely navíc odhalily spoustu atraktivních výměn a parádních momentů.
Ale zlobil by se někdo, kdyby US Open nejprve nechalo singlisty vyřádit se na takové akci a říkalo jí exhibice a pak uspořádalo klasickou smíšenou čtyřhru během turnaje?
Minimálně pro deblisty, kteří prize money z mixu potřebují rozhodně víc než jejich slavnější kolegové, by to byla zpráva, že nejsou podřadní a myslí se i na jejich zájmy.
A tak alespoň Erraniová s Vavassorim trochu vrátili úder.