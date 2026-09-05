Už 18. a 19. září v pražské O2 areně přivítají Češi našlapaný výběr USA. A v noci na neděli se v New Yorku momentální tuzemská jednička Jakub Menšík střetne s Learnerem Tienem, který je hlavním kandidátem na doplnění zámořského týmu.
Berdych v minulých dnech pozoroval přímo v New Yorku výkony svých svěřenců, také si potřeboval ujasnit finální nominaci. V té prozatímní má zatím kromě Menšíka a Lehečky ještě Tomáše Macháče, Víta Kopřivu a deblistu Patrika Rikla.
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„Američané jsou jedni z nejtěžších soupeřů na druhé kolo kvalifikace,“ prohlásil dvojnásobný vítěz prestižní salátové mísy. „Oba týmy by si zasloužily postup mezi nejlepších osm, ale dál bohužel může jen jeden. Doufejme, že se nám to povede zvládnout stejně jako loni, ale určitě to není nic, co bychom brali za samozřejmost.“
Před rokem Češi zdolali hvězdné soupeře v jejich prostředí v Delray Beach, teď je požene zaplněná O2 arena. Nicméně pořád budou favority Američané, mají totiž dva členy top 10 – Bena Sheltona a Taylora Fritze.
I když stále není jisté, jestli zrovna oni dorazí, protože daviscupové střetnutí začne v Praze jen pět dní po mužském finále US Open.
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Pokud by se ve Flushing Meadows – a to platí i pro Menšíka – dostali až do závěrečných bojů, klidně mohou reprezentaci odříct.
Předpokládaný druhý singlista Jiří Lehečka v New Yorku neuspěl, v pátek vypadl ve třetím kole se Stefanosem Tsitsipasem. O to více času však bude mít na odpočinek a přípravu.
Strýcová bude své hráčky potřebovat až od 22. září, ale zase se potrmácí pěkně daleko, do čínského Šen-čenu. Češky tam do finálového turnaje pro osm nejlepších týmů BJK Cupu vstoupí utkáním proti Velké Británii.
A v New Yorku si ověřily, že proti ní budou velkými favoritkami.
Karolína Muchová ve druhém kole potupila Katie Boulterovou 6:1 a 6:0, Marie Bouzková ve stejné fázi smetla Harriet Dartovou dvakrát 6:2.
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„Byla to taková rozcvička,“ podotkla s úsměvem letošní wimbledonská finalistka Muchová. Nicméně na US Open podobně daleko nedošla, ztroskotala už ve třetím kole. Platí u ní tedy stejný scénář jako u Lehečky.
Pozvánku obdržely ještě šampionka londýnského grandslamu Linda Nosková, kterou v neděli čeká osmifinále, a světová jednička v deblu Kateřina Siniaková.
Nabízí se tedy, že by tým pod vedením Strýcové mohl dojít daleko. Což by se náramně hodilo, protože ačkoliv v posledních letech český ženský tenis září a sbírá individuální úspěchy, soutěž dříve hranou pod názvem Fed Cup vyhrály reprezentantky naposledy v roce 2018.
„Tyhle čtyři holky jsou dané a jsem za ně strašně ráda. Jsem ráda, že chtějí hrát, jet na finálový turnaj a poprat se o to nejlepší, co mohou,“ podotkla Strýcová.
V nominaci může udělat ještě tři změny, také by měla po newyorském grandslamu doplnit jméno páté hráčky.
I ona stejně jako Berdych na vlastní oči bedlivě sleduje, jak se Češkám na závěrečném majoru sezony dařilo a daří. Právě výkony na jedné z největších akcí totiž mnohé napoví.
První reakce ale mohou být pozitivní. Na Britky evidentně Češky umí, tudíž úvodní úlohu by měly zvládnout. Jako nejvážnější rivalky se jeví hráčky Kazachstánu a Ukrajinky. Američanky mezi elitní osmičkou nečekaně chybí.
Otevírá se tedy velká šance.