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Zklamaná, ale motivovaná. Bouzková po boji se Šwiatekovou: Rozhodlo pár míčků

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  10:10
Marie Bouzková ve třetím kole na US Open

Marie Bouzková ve třetím kole na US Open | foto: Reuters

Marie Bouzková (vpravo) blahopřeje Ize Šwiatekové k postupu do osmifinále US...
Marie Bouzková ve třetím kole na US Open
Marie Bouzková ve třetím kole US Open
Marie Bouzková ve třetím kole US Open
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Počtvrté v kariéře hrála proti Ize Šwiatekové a počtvrté jí nedokázala sebrat ani set. Ale tentokrát byla Marie Bouzková se svým výkonem zatím nejspokojenější. Ve třetím kole US Open svedla proti polské tenistce vyrovnanou bitvu, obě sady ztratila až v koncovkách. Se závěrečným grandslamem sezony se tak loučí po porážce 6:7, 6:7.

„Myslím, že to byl dobrý zápas. Dokázala jsem hrát, co cítím, že trénuju,“ hodnotila Bouzková v rozhovoru s českými novináři v New Yorku. „Těší mě, že jsem to přenesla na kurt a že jsem se dostala do situace, kdy jsem byla blízko k zisku setu. Byl to velký boj a rozhodlo pár míčků.“

Se Šwiatekovou bojovala bezmála dvě a půl hodiny, celkem pětkrát soupeřce sebrala servis. O stejný počet podání ale sama přišla, v tiebreacích si vždy nechala utéct začátek a oba shodně prohrála 3:7.

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„Myslím, že jsme obě hrály od začátku dobře. Bylo to nahoru dolů,“ vnímala 28letá Češka. „Buď jsem si to uhrávala já, nebo ona. Hodně se to přelévalo a dost jsme se o ty gamy praly. Díky tomu, že mi to od začátku neuteklo a držely jsme se na svém, se mi hrálo lépe.“

V prvním setu vedla Bouzková na servisu dokonce 6:5, ale dějství nezvládla dopodávat. „Je to škoda, protože jsem tam měla i stav 15:0. Kdybych to mohla vzít zpět, šla bych do toho ještě víc. Hrála jsem i s větrem, takže jsem toho mohla víc využít. Místo toho jsem udělala chybu. To mě mrzí.“

I ve druhé sadě byla blízko zisku celého setu, tentokrát měla za stavu 6:5 tři setboly na returnu. Šwiateková je ale agresivní hrou všechny odvrátila.

„Paradoxně šla při dvou ze tří mých setbolů přes druhý servis. Ale zahrála ho kvalitně, dost se točil,“ uznala Bouzková. „Mrzí mě, že jsem z toho nic nevytvořila. Mohla jsem do toho jít trochu víc a zahrát minimálně delší return, aby mě hned nehnala. Na druhou stranu ale zahrála dobře.“

Marie Bouzková (vpravo) blahopřeje Ize Šwiatekové k postupu do osmifinále US...

Přestože se Šwiatekovou prohrála i počtvrté a znovu proti ní nezískala ani set, cítila, že sehrála s vítězkou turnaje z roku 2022 zatím nejvyrovnanější vzájemný duel. „Připadalo mi, že se nepřepínám jako dřív, kdy s ní bylo hrozně těžké vydržet jen výměnu. Teď mi přišlo, že je to hra na hru a zápas byl otevřenější. Je to dobrý první krok, ale samozřejmě chci víc. Doufám, že to už příště vyjde,“ podotkla.

Poslední grandslam sezony tak pro Bouzkovou končí ve třetím kole, do stejné fáze se dostala letos i na Roland Garros. Ve Wimbledonu si zahrála dokonce osmifinále.

„Hodnocení je pozitivní. Bylo fajn, že jsem vždy do těch grandslamů nakročila dobře. Ve Wimbledonu a teď jsem odehrála asi nejsilnější třetí kola, za což jsem ráda. Teď mi nezbývá nic jiného, než se vrátit k práci. Těším se ještě na konec sezony,“ řekla světová šestadvacítka.

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Její práce na US Open ale zatím nekončí, hraje ještě čtyřhru po boku Španělky Sary Sorribesové. Poté ji čeká finálový turnaj Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu, v nominaci kapitánky Barbory Strýcové s ní jsou momentálně ještě Linda Nosková, Karolína Muchová a Kateřina Siniaková.

„Moc se těším, jsem hrdá, že můžu být v týmu,“ líčila Bouzková. „Už asi před měsícem jsem poprosila pána z Yonexu, aby mi poslal míče na trénink, takže teď je mám tady na pokoji v New Yorku. Posílala jsem i fotku Báře Strýcové a smála se tomu. Chtěla jsem se s nimi připravit, než poletím do Číny. Překvapuje mě, že hrajeme s yonexovými míči, není to úplně obvyklé.“

Na rozdíl od svých krajanek vyrazí Bouzková do Číny rovnou ze Spojených států. „Mám už letenku na úterý po konci US Open. A myslím, že se tam všichni potkáme ve čtvrtek.“

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