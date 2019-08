Bouzková je v hlavní soutěži US Open, poprvé nemusí do kvalifikace

dnes 13:20

Tenistka Marie Bouzková, jež minulý týden překvapila postupem do semifinále silně obsazeného turnaje v Torontu, se dostala do hlavní soutěže US Open. Na posledním grandslamu sezony v New Yorku tak bude od 26. srpna hrát ve dvouhře minimálně osm Češek.

Jednadvacetiletá Bouzková díky senzační jízdě v Kanadě poskočila v pondělí na 53. místo žebříčku, nicméně v té době už bylo startovní pole pro US Open uzavřené. Přemožitelce Simony Halepové či Sloane Stephensové tak hrozilo, že bude muset ve Flushing Meadows stejně jako loni do kvalifikace, nakonec jí ale pomohla odhlášení některých hráček. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Definitivu Bouzková získala po oficiálním oznámení absence Brazilky Beatriz Haddadové Maiaové, jež má od července zastavenou činnost kvůli dopingu. Pražská rodačka Bouzková si loni na US Open odbyla grandslamovou premiéru, poté startovala i na Roland Garros a ve Wimbledonu, kde si připsala první výhru. Pokaždé musela předtím absolvovat kvalifikaci. Jistotu hlavní soutěže měly na základě žebříčku Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Karolína Muchová a Kristýna Plíšková. VIDEO: Bouzková vzala Williamsové set, ale finále si nezahraje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Autoři: ČTK , iDNES.cz