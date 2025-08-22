Vzchopí se Češi na US Open? Muchová vyzve legendu, poslední turnaj Kvitové

  14:20
Ani jeden ze tří letošních grandslamů nedopadl pro české tenisty příliš úspěšně, nejlepším výsledkem byla osmifinále Jiřího Lehečky na Australian Open a Lindy Noskové ve Wimbledonu. Změní to US Open, které poprvé začíná už v neděli a bude tak trvat 15 dní? Možnosti jedenácti tuzemských nadějí nastínil čtvrteční los, Terezu Valentovou a Dominiku Šalkovou ještě čeká boj v posledním kole kvalifikace.
Jakub Menšík 16. nasazený

Jakub Menšík se natahuje pro míček ve třetím kole Wimbledonu.

V New Yorku se mu ze všech grandslamů daří nejvíce, dvakrát po sobě tam hrál třetí kolo. Letos má díky postavení ve světovém žebříčku vyšší cíle, jenže v poslední době se neprezentuje dobrou formou.

V Torontu i Cincinnati skončil už po druhém zápase, na druhém zmíněném podniku navíc skrečoval kvůli žaludečním problémům.

Atraktivní los US Open: Muchová vyzve Williamsovou, Kopřiva světovou jedničku

US Open zahájí proti Nicolásovi Jarrymu z Chile (103. na světě), který umí být nebezpečný. Ve třetím kole může narazit na krajana Tomáše Macháče a poté na domácí hvězdu Taylora Fritze (4.).



