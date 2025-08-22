Jakub Menšík 16. nasazený
V New Yorku se mu ze všech grandslamů daří nejvíce, dvakrát po sobě tam hrál třetí kolo. Letos má díky postavení ve světovém žebříčku vyšší cíle, jenže v poslední době se neprezentuje dobrou formou.
V Torontu i Cincinnati skončil už po druhém zápase, na druhém zmíněném podniku navíc skrečoval kvůli žaludečním problémům.
US Open zahájí proti Nicolásovi Jarrymu z Chile (103. na světě), který umí být nebezpečný. Ve třetím kole může narazit na krajana Tomáše Macháče a poté na domácí hvězdu Taylora Fritze (4.).