Specialistka na dramata Nosková. Ale není to dobré pro mé mentální zdraví, říká

Nepředváděla zrovna přesvědčivý tenis, promarnila dva mečboly ve druhém setu, v tom třetím se musela rvát o každý míček. Vždyť celkově vyhrála 105 výměn, zatímco její soupeřka jen o jednu (!) méně.
Česká tenistka nakonec využila až šestý mečbol a po téměř dvou a půl hodinách a výsledku 7:5, 5:7 a 6:4 postoupila do čtvrtfinále závěrečného grandslamu sezony.
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„Spadlo to ze mě hodně,“ ulevila si po konci. „Ten zápas mohl jít úplně na opačnou stranu. Jsem ráda, že se mi už nějakou dobu nestalo, že jsem měla několik mečbolů a pak jsem ten zápas prohrála. Mám radost, že to vyšlo, ale nebudu lhát: Brala bych i výhru ve dvou setech.“
V turnaji zůstala wimbledonská šampionka z 16 českých zástupců jako jediná.
A znovu dokázala, že umí vyhrát, i když se v zápase zrovna trápí.
Proti Kosťukové nebyla tou aktivnější, natropila 37 nevynucených chyb a zapsala jen 27 vítězných míčů. „Marta je velká hráčka,“ chválila soupeřku. „Věděla jsem, že ať už servíruju, nebo returnuju, nebude to lehké. Vždy do toho víceméně šla ona. Přišlo mi, že když se mi to nehodilo, vždycky vytáhla něco z rukávu.“
Přesto v klíčových momentech Nosková souboj ustála. Vsadila na svou nejsilnější zbraň – psychiku.
Nesesypala se, ani když věděla, že hotovo mohla mít klidně mnohem dřív. Vždyť poté, co poměrem 7:5 vydřela první set, v němž až napotřetí potvrdila náskok brejku, vedla ve druhém 5:3.
Jenže přišly zmíněné chyby. A kvůli nim i rozuzlení až v závěrečném třetím dějství.
„Bylo těžké se do toho znovu dostat,“ přiznala jednadvacetiletá Češka. „Přijde mi, že těchto zápasů, kdy jsem blízko, pak se to vzdálí a pak jsem zase blízko a taháme se na konci, mám v poslední době až moc. Není to nejlepší pro mé mentální zdraví ani pro mentální zdraví mého týmu. Nicméně tyhle zápasy jsou asi ty, na kterých záleží nejvíc.“
Navíc vyhrávat v takto dramatických duelech je její specialita. V nervy drásajících stavech se vyžívá.
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Jen těžko by v červenci ovládla nejprestižnější podnik tenisové galaxie, kdyby se zalekla mečbolu, kterému čelila ve třetím zápase proti Soraně Cirsteaové.
Jen těžko by se Češky nyní chystaly na finálový turnaj Billie Jean King Cupu, kdyby s čistou hlavou nelikvidovala vítězné šance Belindy Bencicové v dubnové kvalifikaci.
Zkrátka jestli se na něco v této branži můžete spolehnout, je to hlava Lindy Noskové.
A samozřejmě i její šikovné ruce a vytrvalost.
Kam až ji tyto přednosti na posledním majoru roku dotáhnou?
Že nejdál ze všech Čechů, to už je po víkendových výpadcích jejích krajanů jisté. Že k novému osobnímu maximu z US Open, také.
„Je to super. Jsem ráda, že pořád přežívám a těším se na další zápas. Neberu to tak, že jsem tady poslední Češka, na druhou stranu je to asi zodpovědnost.“
Ale co dál?
V úterním čtvrtfinále ji čeká světová jednička a obhájkyně loňského titulu Aryna Sabalenková.
Proti ní Nosková ještě nikdy v kariéře nezvítězila. Jenže Běloruska není letos tak dominantní jako dřív, na vyhraný grandslam ještě pořád čeká.
Zato Češka, nebojme se to říct, zažívá nejpovedenější sezonu.
Titul z Wimbledonu a Berlína, k tomu triumfy ve čtyřhře taktéž v Berlíně a Cincinnati. Toho už by se mohla i světová jednička bát. Zvlášť pokud viděla, jak se Nosková ani v neděli nenechala rozhodit.
Jistě, bude to pro mladou Češku nejspíš dost náročný zápas. Proti ranařce Sabalenkové nebude moct tolik chybovat, určitě nebude favoritkou na výhru. „Uvidíme, co se stane. Teď mám den na to, abych si odpočinula, znovu se soustředila a připravila se. Očekávám rychlý tenis,“ předpovídá.
Ale proč by se ve svém milovaném New Yorku nemohla ještě zdržet? A skvěle se tak naladit na zmíněný Billie Jean King Cup a Turnaj mistryň, který ji za odměnu nejspíš nemine?
Každopádně je jisté, že tuzemský tenis aktuálně stojí právě na ní.