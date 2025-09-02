Zápasem se protrápila. Rychle sice uzmula první set, poté se ale ozvaly bolesti zad, kvůli kterým povolala na kurt fyzioterapeutku. A když se zdálo, že bude muset dobře rozehrané utkání skrečovat, vykřesala v sobě zbytky sil a zabojovala.
„Chytla jsem druhý dech,“ ulevila si v rozhovoru na kurtu. Ostatně talentovanou Češku napadají zdravotní trable celou kariéru.
Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže
Loni na newyorském grandslamu došla do semifinále, dlouho předtím ale na okruhu chyběla kvůli operaci zápěstí. Teď společně se třemi krajany svými výkony opět zdobí závěrečný grandslam sezony.
Ačkoliv jsou Muchová, Krejčíková, Vondroušová a Lehečka všichni v jiné fázi své kariéry a rovněž jejich přístup k tenisu a herní styl se liší, právě zdravotní komplikace jsou jejich společným činitelem.
Vondroušovou trápila levá hrací ruka, kvůli které byla loni mimo půl roku. Problémy se navíc ozvaly i letos, a tak si šikovná levačka musela dát od tenisové rakety další menší pauzu.
Krejčíková chyběla mezi loňským únorem a dubnem, kdy ji brzdila záda. Po neúspěšném návratu se vyšvihla k senzačnímu triumfu ve Wimbledonu. Ale letos musela na příležitosti znovu čekat, na kurty se dostala až v květnu.
Lehečka se po loňském úspěchu v Madridu tři měsíce léčil s únavovou zlomeninou bederního obratle.
A Muchová? Ta by mohla návraty po zranění z fleku vyučovat. Mnozí se diví, že má 29letá Češka na kontě jen jeden titul z malého podniku WTA. Má obří talent a její pestrost hry je na okruhu unikátní, ovšem její tělo jí často vypovídá službu.
Těžko říct, zda v New Yorku vydrží i po pondělních trablích pohromadě.
Ale společně s krajany ukazuje, že česká tenisová škola patří ve světě právem ke špičce.
I nepřejícná atmosféra pomáhá
„V Paříži jsme všichni vypadli brzy a někdo řekl, že je to černý týden pro český tenis. Teď jsme to vylepšili,“ těší Vondroušovou.
Je totiž skutečně raritou, že se do čtvrtfinále grandslamu dostanou čtyři zástupci z jedné země. Češi jsou na letošním US Open jediní, kterým se to podařilo. Navíc uspěli navzdory nepřesvědčivým výsledkům v předchozích třech majorech sezony.
A všichni si čtvrtfinále v New Yorku považují.
„Moc to pro mě znamená. Abyste vyhráli čtyři zápasy, chce to nějakou konzistenci a slušné výkony. Být v osmičce na grandslamu je vždy super,“ pochvaluje si Lehečka, který čtvrtfinále majoru okusil už předloni na Australian Open.
Ztuhly mi záda a zadek, přiblížila Muchová potíže. Chytá druhý, možná i třetí dech
Teď ho ovšem doprovázejí i tři úspěšné kolegyně. A všichni se můžou těšit na hvězdné duely. Protože jména jako Aryna Sabalenková, Jessica Pegulaová, Naomi Ósakaová a Carlos Alcaraz slibují vskutku zajímavou podívanou.
„Bude to extrémně těžké,“ ví Lehečka, který narazí na světovou dvojku ze Španělska. „Když se bavíme o grandslamech, tak Carlos patří k nejzkušenějším. Myslím, že to bude dobrá bitva, budu se snažit předvést své maximum. Moc se na ten zápas těším.“
Vondroušovou čeká dokonce lídryně žebříčku Sabalenková, se kterou má Češka téměř vyrovnanou bilanci 4:5. „Tyhle holky se nedají jen tak přebít silou, navíc nemám hru na to, abych se s nimi přestřelovala,“ uznává. „Ale pokaždé se snažím vymyslet něco, čím jim zápas znepříjemním.“
Muchová se postaví Ósakaové, která v osmifinále vyprovodila domácí hvězdu Coco Gauffovou. Jakožto grandslamová šampionka má Japonka hodně zkušeností, pokud však bude Češka fit, má nejspíše největší šanci uspět.
A Krejčíková? Ta si jméno další soupeřky nepřeje slyšet, ale už po bláznivém osmifinále s Taylor Townsendovou, ve kterém odvrátila osm mečbolů, tušila: „Myslím, že mě ve čtvrtfinále čeká další Američanka.“
Uhodla, změří síly s domácí Jessicou Pegulaovou. A znovu ji tedy čeká velkolepá atmosféra amerického publika.
Děti jsou šťastné a já ne?
„Vím, že jsou lidé proti mně, ale jejich povzbuzování mě i tak hrozně nabíjí,“ pochvaluje si. I díky němu dokázala ustát infarktové utkání s Townsendovou a v minulém kole otočit duel s Emmou Navarrovou.
A stejně tak Vondroušová vyzrála na nasazenou devítku Jelenu Rybakinovou.
Před půl rokem jsem nedržela raketu a teď hraju čtvrtfinále? Šok, žasla Vondroušová
Wimbledonské šampionky z Česka v roli outsiderek zkrátka velké a vypjaté zápasy umějí.
Ale jak to, že se daří zrovna těm, kteří si v nedávné době prošli herním výpadkem? „Zkrátka si uvědomíte, že jsou i důležitější věci než tenis,“ shodují se.
Tím pádem pak lépe odoláváte tlaku od veřejnosti i sebe sama.
„Daří se mi držet nějaký rozumný odstup a nechtít až moc. To strašně svazuje,“ líčí Vondroušová, které role favoritky úplně nesedí.
Po vleklých problémech si ale váží každého vyhraného zápasu.
Pro Muchovou je zase zásadní, že dokáže ubojovat i duely, ve kterých ji sužují bolesti: „Samozřejmě, že jsem pak vyčerpaná, ale to by byl asi každý. Takové zápasy jsou pro mě mentálně hodně náročné. Ale dostávám se do své flow.“
Když tenistka dostane „alergii“ na trenéra. Češky ukazují, že vyhazov může zabrat
„Obrovsky si cením každého postupu dál. Pár měsíců zpátky v květnu jsem si to nedokázala vůbec představit. Je to úžasné,“ přidala se i Krejčíková, jež se opět dostala do herní pohody.
Takovou odměnu si vysloužil i jediný český muž ve čtvrtfinále US Open, jenž se příští týden vrátí na pozici tuzemské jedničky.
Loňská únavová zlomenina bederního obratle potkala Lehečku v době, kdy se mu nejvíce dařilo, a tak si i takový dříč jako on připustil: „Musím zpomalit.“
„Během léčby jsem potkal malé děti, které byly hodně nemocné, a přesto si užívaly život,“ vzpomíná v New Yorku. „Já cítil, že je to konec světa, když nemůžu hrát, protože mě bolí záda. To byl moment, kdy se něco změnilo. Stále rád vyhrávám a chci se zlepšovat, ale zároveň na sebe nenakládám větší tlak, než je potřeba.“
A přesto, nebo možná právě proto, nyní s kolegyněmi tvoří v dalekém New Yorku unikátní grandslamový příběh.