O nadvládě dvou mladíků. Proč jsou lepší? A překonají boje Federera s Nadalem?

O trofej zápolili v Římě, na Roland Garros, ve Wimbledonu a naposledy i v Cincinnati, byť tam Ital kvůli nemoci utkání skrečoval.
Jeho start v New Yorku by však neměl být ohrožený, a tak se fanoušci i znalci těší, že ti dva předvedou další úchvatnou bitvu.
„Věřím, že než skončí, zahrají si proti sobě minimálně 15 grandslamových finále. Jsou o tolik lepší než ostatní,“ všímá si někdejší šampion a momentálně expert stanice Eurosport Mats Wilander.
Podle něj má dominance dvou mladých supermanů jednoduché vysvětlení. Zkrátka předvádějí lepší výkony, než na jaké má zbytek tenistů. Což se snadno řekne, ale dostat se na takovou úroveň už je složitější.
Alcarazovi je přitom pouhých 22 let a Sinner nedávno oslavil 24. narozeniny. Přesto už dohromady získali devět grandslamů – Španěl pět a Ital čtyři – a rozdělili si mezi sebe posledních sedm pohárů.
„Jsou velmi komplexní a hrají jiným stylem,“ rozebírá jejich přednosti Wilander. „Před dvěma třemi lety byl asi nejlepším hráčem na tvrdém povrchu Daniil Medveděv, a když ho porovnáte se Sinnerem a Alcarazem, tak oni mají mnohem vyšší tempo i rychlost.“
Což jsou v moderním tenise klíčové dovednosti.
„Nečekají, až k nim míč přijde, jdou si pro něj,“ vyzdvihuje někdejší švédská legenda. „A Tsitsipas, Medveděv a Zverev někdy na balon čekají. Myslím, že Sinner a Alcaraz jsou mnohem agresivnější než ostatní. A ne jen někdy, jsou agresivnější při každém úderu. Dokud někdo nebude hrát stejně jako oni, tak budou lepší.“
I když je vyznávání útočné strategie spojuje, v jejich projevu na kurtu najdete i odlišnosti.
Vytáhlý Ital při dlouhých výměnách připomíná pavouka, který dosáhne na každý míč, a při vhodné příležitosti nemilosrdně udeří. Svalnatější Španěl si rád hraje, umí zapojit kraťas či jít na síť. Díky tomu jsou jeho zápasy pestřejší, ale někdy mu hrozí, že se v kreativitě zamotá.
Z toho vyplývají také rozdíly v temperamentu – Sinner dá málokdy najevo jakoukoli emoci, Alcaraz se naopak i v nejvypjatějších momentech dokáže usmát.
A přestože jsou velkými rivaly, zůstávají zároveň přáteli, kteří se respektují.
Což se potvrdilo před týdnem v Cincinnati, kde Ital finále za stavu 0:5 v prvním setu kvůli slabosti a nevolnosti skrečoval. Když poté zklamaně seděl na lavičce, Španěl za ním přišel, aby ho utěšil.
Nicméně první hráč žebříčku by měl být pro úterní vstup do US Open, kde obhajuje loňský titul, připraven. Na úvod ho vyzve český tenista Vít Kopřiva.
Alcaraz odehraje první kolo v pondělí v noci SELČ, a jelikož je v pavouku druhý nasazený, s úhlavním soupeřem se může potkat až ve finále.
Přesně před dvaceti lety se v tenise rodilo podobné zápolení. Roger Federer a Rafael Nadal také dominovali a později se stali jedněmi z nejlepších hráčů v historii.
„A rivalitu těchto dvou Alcaraz a Sinner překonají jen těžko,“ myslí si Wilander. „Mezi Federerem a Nadalem byl obrovský kontrast v jejich stylech a lidé se s nimi dokázali skvěle ztotožnit. Jeden byl velmi tichý a hrál gentlemansky, kdežto druhý se narodil jako válečník.“
„Ale pokud budou Sinner a Alcaraz opakovat finále jako na letošním Roland Garros, tak je možné, že se před Federera a Nadala dostanou,“ připomíná pět a půl hodinovou epickou bitvu, kterou svedli na jaře v Paříži.
„Žádný zápas v historii neměl lepší úroveň než tento. To na ně vytváří velká očekávání, protože všichni čekají, jestli to zopakují.“
A zatímco diváci jsou v tomto napjatém natěšení, soupeři se samozřejmě snaží dvěma výrazně odskočeným borcům přiblížit a ideálně je i dostihnout.
Stejně jako se kdysi k Federerovi a Nadalovi připojil Novak Djokovič a nakonec je v počtu grandslamových titulů i předčil.
„Ben Shelton má velkou šanci stát se novým Djokovičem. Má skvělý servis a je levák,“ zamýšlí se Wilander. „A dalším může být Jakub Menšík. Pořád čekám, až bude o trochu konzistentnější. Ale je o pár let mladší než Alcaraz a Sinner, takže u něj musíme být trpěliví.“
I proto je pravděpodobné, že tenis zůstane ještě nějakou dobu pod nadvládou dvou výjimečně nadaných šampionů.