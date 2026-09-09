Tahle prohra bolí a ještě chvíli bude, líčila Nosková. A žertovala: Asi se opiju

„Bolí to. Ještě to chvíli bolet bude,“ přiznala Nosková. „Byla to svým způsobem nevyužitá šance. Věřím, že bych se dokázala někam dostat i v dalším kole. Je super, že jsem byla blízko, abych porazila zrovna Arynu, ale prohra je prohra. Bohužel nikoho nebude zajímat, jaké bylo skóre.“
To bylo totiž tuze vyrovnané. Mladá Češka si navíc ve třetím setu ještě hýčkala náskok 4:2, Sabalenková se vztekala a zdálo se, že už se znovu nerozjede.
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Sabalenková zuřila, ale Nosková vedení nevyužila. Na US Open končí ve čtvrtfinále
Ale vyhecovala se. „Na konci vypadala, že zkrátka odmítla prohrát,“ komentoval její počínání šampion US Open z roku 1988 Mats Wilander.
Po téměř dvou a půl hodinách Běloruska zakončila duel přesnou ranou z druhého podání, v super tiebreaku zvítězila 10:7. Dál tak živí naději na obhajobu dvou předchozích titulů z New Yorku i na udržení postu královny žebříčku.
„Byl to jediný případ v celém zápase, kdy trefila eso z druhého servisu. Vůbec jsem nečekala, že bude podávat ven z kurtu, protože to celý zápas předtím neudělala. Zahrála to chytře,“ uznala Nosková.
Ale také ona na sebe může být hrdá. S běloruskou ranařkou svedla vyrovnaný boj, vždyť oba prohrané sety ztratila až ve zkrácené hře. Nastřílela víc vítězných míčů a udělala méně nevynucených chyb.
I sama Sabalenková tenistku z Přerova chválila. „Byla to obrovská bitva, Linda je neskutečná hráčka. Nemám slov,“ soukala ze sebe. „Ve třetím setu jsem si upřímně myslela, že je konec, že prohraju,“ připustila.
Nosková se v duelu na největším dvorci světa blýskla hned několika povedenými výměnami, první set dotáhla ze stavu 2:5 na 5:5.
Rozhodně se na ní neprojevil stres z velkého zápasu. Ostatně tak to má vždycky.
„Ale určitě jsem mohla udělat spoustu věcí jinak,“ bilancovala. „Když vedete ve třetím setu o brejk, není snadné takovou situaci zvládnout. Stejně tak jsem měla na začátku super tiebreaku malý náskok, takže je to frustrující,“ zmínila vedení 2:0.
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Strýcová chválí Noskovou: Wimbledon jí změnil život, ale ustojí to. Je silná a odolná
„V klíčových momentech jsem mohla udělat jiná rozhodnutí. Zároveň ale Aryna hrála v těch chvílích nejlepší tenis, jakého byla schopná, a vůbec mi to neusnadnila.“
Jakkoliv byla pro mladou Češku porážka bolavá, můžeme směle říct, že na závěrečném majoru sezony končí se ctí.
Vždyť si v New Yorku natáhla bilanci vyhraných grandslamových zápasů v řadě na jedenáct. Navíc rozhodně není pravidlem, že by se tenistce po triumfu na turnaji velké čtyřky dařilo i na tom následujícím.
„Určitě si z toho vezmu spoustu pozitiv, ale i nějaké negativa,“ podotkla Nosková. „Tím, že to bylo tak blízko, tak to bolí ještě víc, než kdybych dostala 2:6, 2:6. Uvidíme, jak se s tím popasuju.“
Ano, porážka je to hořká, ale s odstupem času se může pochválit, že se Sabalenkovou dokázala držet krok až do konce utkání.
Jistě i pro Barboru Strýcovou coby kapitánku české reprezentace vyznívá skvěle, že se její jedničce před finálovým turnajem Billie Jean King Cupu takto dařilo. „Je to obrovská motivace tam uspět. Jako tým uděláme všechno pro to, abychom to zvládly. Už teď se těším,“ zmínila Nosková.
Jedna prohra, navíc proti takové soupeřce, jakou je Sabalenková, její kvality rozhodně nijak nesníží. Možná ji naopak ještě víc nakopne.
„Na Lindě vidíme, že je mentálně silná, že si formu dokáže udržet,“ těší Strýcovou. „Věří si, je sebevědomá. A hlavně odolná.“
Navíc v ideálním věku, aby v budoucnu ještě pár podobných úspěchů, jako byl ten ve Wimbledonu, posbírala. S tlakem pracovat umí a nenechá se strhnout. Na US Open si vytvořila nové osobní maximum a opět byla nejlepší Češkou.
V New Yorku se Nosková ještě pár dní zdrží. „Něco určitě podniknu, zůstanu tady ještě asi tři dny. Asi se opiju a zapomenu na to. Naštěstí už jsem dost stará na to, abych mohla,“ řekla s úsměvem. „Ale ne, neříkám, že tu budu pařit, ale zůstanu tady. Je to moje nejoblíbenější město.“
A na na posledním grandslamu v sezoně teď zbývá vyluštit, kdo pozvedne pohár pro vítězku.
Sabalenková se stala teprve druhou ženou v historii, která šestkrát po sobě postoupila na US Open minimálně do semifinále. Tuto sérii drží od roku 2021, před ní to v letech 2011 až 2016 dokázala jen legendární Serena Williamsová.
Už příští rok se mezi nejlepší čtyřku může dostat třeba i Nosková.