Rybakinová otočila semifinále US Open, o titul si zahraje proti Sabalenkové

Osmadvacetiletá Sabalenková, která ve čtvrtfinále vyřadila Lindu Noskovou, porazila Pegulaovou podesáté ze 14 vzájemných zápasů. Na US Open ji zdolala v semifinále i vloni, před dvěma lety ji ve Flushing Meadows porazila v boji o titul. Rodačka z Minsku se probojovala ve dvouhře do devátého grandslamového finále v kariéře.
O čtyři roky starší Pegulaová nevyužila šanci postoupit do druhého grandslamového finále v kariéře. Na svůj první titul z turnajů velké čtyřky dál čeká.
Sabalenková, která i navzdory finálové účasti přijde příští týden o post světové jedničky, kde ji vystřídá její sobotní soupeřka Rybakinová, nepřišla v utkání s Pegulaovou ani jednou o servis, soupeřku naopak třikrát brejkla. Pomohlo jí sedm es a 29 vítězných úderů. Stala se také první hráčkou v tzv. open éře, která se dostala na tvrdých kurtech do osmého grandslamového finále v řadě.
„Po tomhle vítězství jsem moc toužila. Hrozně moc jsem si ho přála,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která vyhrála v New Yorku dvacáté utkání v řadě. Naposledy jí zde ve finále v roce 2023 porazila Gauffová. „Vůbec si teď na nic nestěžuju. Jsem šťastná, že mohu ukázat takovýto tenis,“ uvedla.
První set Sabalenková vyhrála za 43 minut. Ve čtvrté hře nevyužila brejkbol, za stavu 4:4 ale šanci soupeřky odvrátila. Udeřila pak ve 12. gamu, kdy si při vedení 6:5 vypracovala na příjmu náskok 40:0 a využila druhý setbol.
Ve druhém setu už Běloruska duel dotáhla. Nejprve vzala servis Pegulaové ve čtvrté hře a následně uspěla i za stavu 5:2, kdy zakončila utkání prvním využitým mečbolem.
Sedmadvacetiletá Rybakinová usiluje o třetí grandslamový titul. Letos uspěla také na Australian Open a před čtyřmi lety triumfovala ve Wimbledonu. Čtvrtou nasazenou Gauffovou zdolala po více než dvou hodinách. O pět let mladší Američanka přišla o šanci získat ve dvouhře třetí titul z turnajů velké čtyřky a druhý z New Yorku. Zde vyhrála před třemi lety.
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