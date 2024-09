Další výzva pro Muchovou. Proti Pegulaové zabojuje o finále US Open

Olomoucká rodačka na sebe po čase opět strhla pozornost tenisového světa. Poslední grandslam sezony Muchové sedl – ve druhém kole přetlačila bývalou šampionku Ósakaovou, v osmifinále během hodiny a devíti minut zatočila se světovou pětkou Paoliniovou a naposledy zastavila Haddadovou Maiaovou.

Newyorským turnajem zatím prochází bez ztráty setu, prodlouží své tažení o další vítězný zápas?

ONLINE: Jessica Pegulaová vs. Karolína Muchová Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 2:30.

Češka v semifinále čelí těžké soupeřce, také Američanka Pegulaová totiž na turnaji dominuje. Stejně jako Muchová zatím neztratila set, přitom ve čtvrtfinále jí stála v cestě jednička žebříčku Šwiateková. Během zápasů se navíc může opírat o podporu domácích tribun.

„Karolína je velmi dobrá a talentovaná. Má spoustu zkušeností, takže budu muset předvést svůj nejlepší tenis,“ tuší Američanka.

Světová šestka Pegulaová je pevně usazená v širší špičce, do grandslamového semifinále se však nikdy dříve nedostala. Šestkrát skončila ve čtvrtfinále, teprve na sedmý pokus se mezi nejlepší čtveřici protáhla. Už nyní tedy hraje nejlepší grandslam své kariéry.

US Open 2024 příloha iDNES.cz

To Muchová, momentálně 52. tenistka světového hodnocení, si semifinále v New Yorku zahrála už loni. Novým osobním maximem na US Open tehdy zakončila podařenou sezonu, ve které okusila i finále Roland Garros a která předcházela letošní vleklé zdravotní pauze.

Dosavadní zápasová zkušenost obou soupeřek je celkem malá, zato však čerstvá. Před třemi týdny se utkaly na turnaji v Cincinnati, téměř dvě a půl hodiny dlouhý duel tehdy zvládla lépe Pegulaová. V odvetě jde tentokrát o mnohem víc. O grandslamové finále.

Zápas na kurtu Arthura Ashe uzavírá celý čtvrteční program.

Navarrová se pokusí zaskočit Sabalenkovou

Ještě před zápasem Muchové s Pegulaovou hrají o první postupové místo světová dvojka Sabalenková a další domácí tenistka Navarrová, která se po turnaji posune ze současného dvanáctého místa do první desítky.

ONLINE: Emma Navarrová vs. Aryna Sabalenková Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 1:00.

Američanka zapsala v osmifinále cenný skalp krajanky Gauffové a bez ohledu na dnešní skóre pro ni bude letošní US Open nejlepším grandslamem vůbec. Jejím dosavadním maximem totiž bylo čtvrtfinále letošního Wimbledonu.

Navarrová bezpochyby cílí na postup do finále, Sabalenková však představuje velmi silnou překážku. Dvojnásobná šampionka Australian Open je pravidelnou účastnicí závěrečných kol a konkrétně v New Yorku hraje semifinále počtvrté v řadě. Loni si zde zahrála i finále.

Vzájemná bilance obou hráček je tvořena dvěma zápasy z první poloviny letošního roku a je vyrovnaná 1:1. Kdo se bude radovat nyní? Zápas na kurtu Arthura Ashe začne po jedné hodině ráno českého času.