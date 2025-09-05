US Open ONLINE: Hvězdné semifinále, Djokovič hraje se suverénním Alcarazem

Na grandslamovém US Open jsou v pátek na programu obě semifinále mužské dvouhry. Jako první jsou v akci Srb Novak Djokovič a Španěl Carlos Alcaraz, jejich zápas sledujeme v podrobné online reportáži. Od jedné hodiny ráno SELČ hrají o druhou finálovou místenku Ital Jannik Sinner a Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Novak Djokovič během čtvrtfinálového zápasu na US Open. | foto: Reuters

Přestože si Djokovič pořád drží vysoký standard a i počtvrté v sezoně postoupil mezi čtyřku nejlepších, stále mu hrozí, že si letos grandslamové finále vůbec nezahraje. To se mu v předchozích patnácti sezonách stalo pouze jednou – v roce 2017. Souboj s Alcarazem tak rozhodne, zda svou skvělou kariérní bilanci ještě letos vylepší, či nikoliv.

ONLINE: Novak Djokovič vs. Carlos Alcaraz

První semifinále mužů sledujeme v podrobné reportáži.

Druhý tenista světa Alcaraz zatím prochází turnajem bez zaváhání, všechny své zápasy vyhrál ve třech setech a nikdy na kurtu nestrávil více než dvě a čtvrt hodiny. I proto je v zápase mírným favoritem. Djokovičova cesta do semifinále sice nebyla tak přímočará, nicméně ani on dosud nemusel čelit žádné kritické situaci.

Ve prospěch srbského veterána mohou hovořit zkušenosti i vzájemná bilance. Sedmý hráč světa Djokovič vede nad Alcarazem 5:3 a na tvrdých kurtech dokonce 3:0. Naposledy Španěla porazil letos ve čtvrtfinále Australian Open.

Hvězdný střet generací. Chci pomstu, hlásí Alcaraz. Djokovič má obavy, jestli vydrží

Druhou semifinálovou dvojici tvoří loňský šampion a překvapivý vyzyvatel. Ital Sinner dosud většinu utkání zvládl velmi suverénně, pouze ve třetím kole proti Shapovalovi ztratil jeden set. Letos už ovládl Australian Open a Wimbledon, na Roland Garros padl až ve finále. Bylo by proto senzací, kdyby ho nyní Auger-Aliassime zastavil.

Kanaďan však v New Yorku prožívá mimořádné dny a hraje svůj nejlepší grandslam od US Open 2021, kdy se probil stejně jako letos do semifinále. V minulých kolech vyřadil De Minaura (světová osmička), Rubljova (patnáctka) či Zvereva (trojka), navíc proti Sinnerovi má pozitivní bilanci 2:1. Zaskočí i tentokrát favorizovaného soupeře?

Úvod pátečního programu na kurtu Arthura Ashe obstaralo finále ženské čtyřhry, v němž Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou prohrály s Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou dvakrát 4:6.

