Přestože si Djokovič pořád drží vysoký standard a i počtvrté v sezoně postoupil mezi čtyřku nejlepších, stále mu hrozí, že si letos grandslamové finále vůbec nezahraje. To se mu v předchozích patnácti sezonách stalo pouze jednou – v roce 2017. Souboj s Alcarazem tak rozhodne, zda svou skvělou kariérní bilanci ještě letos vylepší, či nikoliv.
ONLINE: Novak Djokovič vs. Carlos Alcaraz
První semifinále mužů sledujeme v podrobné reportáži.
Druhý tenista světa Alcaraz zatím prochází turnajem bez zaváhání, všechny své zápasy vyhrál ve třech setech a nikdy na kurtu nestrávil více než dvě a čtvrt hodiny. I proto je v zápase mírným favoritem. Djokovičova cesta do semifinále sice nebyla tak přímočará, nicméně ani on dosud nemusel čelit žádné kritické situaci.
Ve prospěch srbského veterána mohou hovořit zkušenosti i vzájemná bilance. Sedmý hráč světa Djokovič vede nad Alcarazem 5:3 a na tvrdých kurtech dokonce 3:0. Naposledy Španěla porazil letos ve čtvrtfinále Australian Open.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří loňský šampion a překvapivý vyzyvatel. Ital Sinner dosud většinu utkání zvládl velmi suverénně, pouze ve třetím kole proti Shapovalovi ztratil jeden set. Letos už ovládl Australian Open a Wimbledon, na Roland Garros padl až ve finále. Bylo by proto senzací, kdyby ho nyní Auger-Aliassime zastavil.
Kanaďan však v New Yorku prožívá mimořádné dny a hraje svůj nejlepší grandslam od US Open 2021, kdy se probil stejně jako letos do semifinále. V minulých kolech vyřadil De Minaura (světová osmička), Rubljova (patnáctka) či Zvereva (trojka), navíc proti Sinnerovi má pozitivní bilanci 2:1. Zaskočí i tentokrát favorizovaného soupeře?
Úvod pátečního programu na kurtu Arthura Ashe obstaralo finále ženské čtyřhry, v němž Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou prohrály s Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou dvakrát 4:6.