ONLINE: Muchová hraje osmifinále US Open, o postup zabojuje také Macháč

Muchová se na turnaji rozehrála do velmi solidní formy. Bez ztráty setu zvládla všechny tři dosavadní zápasy, a to včetně duelu proti dvojnásobné vítězce newyorského grandslamu Naomi Ósakaové. Nyní má před sebou zatím největší výzvu – v cestě jí stojí světová pětka z Itálie.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Jasmine Paoliniová Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Paoliniová prožívá mimořádnou sezonu, v níž se prodrala do první desítky žebříčku. Zatímco v předešlých letech končila na grandslamech střídavě v prvním a ve druhém kole, letos si už dvakrát zahrála finále. V prvním zápase letošního US Open musela otáčet skóre, ve druhém naopak pošetřila síly, neboť Karolína Plíšková souboj krátce po začátku skrečovala.

Italka už nyní hraje své nejlepší US Open kariéry a každým dalším vítězstvím by své maximum posunula dál. To Muchová má svou osobní laťku nastavenou výše, loni zde totiž došla do semifinále. Češka vyhrála všechny tři dosavadní vzájemné zápasy, naposledy se však obě hráčky utkaly před třemi lety.

Jejich dnešní souboj o postup mezi nejlepší osmičku zahájí program na kurtu Louise Armstronga. Natáhne Muchová stoprocentní bilanci, nebo se bude radovat žebříčková favoritka Paoliniová?

Macháč usiluje o vylepšení svého maxima

Také ve druhém utkání na druhém největším dvorci areálu budou ochozy přihlížet českému snažení. Ve svém dosud vůbec nejlepším grandslamovém turnaji kariéry se Macháč pokusí přidat další vítězný zářez a poprvé postoupit do čtvrtfinále.

ONLINE: Jack Draper vs. Tomáš Macháč Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Stejně jako Muchová i Macháč zatím prochází pavoukem bez zaváhání a na turnaji neztratil ani set. Z trojice soupeřů, které vyřadil, vyčnívá především jméno domácího Sebastiana Kordy, šestnáctého hráče světa.

Nyní třiadvacetiletého Čecha čeká další nasazený protivník – Draper momentálně drží v žebříčku 25. pozici.

Mladý Brit poprvé v kariéře absolvuje všechny čtyři grandslamové turnaje během jediné sezony. Na US Open hraje potřetí a právě v New Yorku se mu daří nejvíce: loni si zde postupem do osmifinále vytvořil kariérní maximum, které nyní zopakoval. A v případě dnešní výhry by ho zase o kousek vylepšil.

Aby se to Draperovi povedlo, musí poprvé v kariéře Macháče porazit. Dosud se oba hráči utkali třikrát, naposledy letos v květnu, a ve všech případech se z vítězství radoval český tenista.

V akci světové jedničky i čeští deblisté

O místo mezi nejlepšími osmi budou během pondělního programu bojovat také mužská světová pětka Rus Daniil Medveděv nebo ženská šestka Jessica Pegulaová ze Spojených států. V noci z pondělka na úterý českého času pak nastoupí na kurtu Arthura Ashe žebříčkové jedničky – nejprve Polka Iga Šwiateková, poté Ital Jannik Sinner.

V deblových turnajích se postupně představí tři čeští zástupci. Adam Pavlásek bude bojovat o postup ze třetího kola mužské čtyřhry, v té ženské půjde do akce ve stejné fázi turnaje Marie Bouzková. Barboru Krejčíkovou čeká čtvrtfinále mixu.