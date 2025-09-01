Cesta české tenistky do osmifinále nebyla vůbec jednoduchá. Všechny tři dosavadní zápasy se protáhly na tři sety a Muchová vždy strávila na kurtu minimálně dvě hodiny. Naposledy ve třetím kole musela otáčet proti Lindě Noskové.
Nyní se může světová třináctka o další krok přiblížit svým nejlepším výsledkům na grandslamech. V New Yorku si loni i předloni zahrála semifinále a na Roland Garros před dvěma lety došla dokonce až do finále.
ONLINE: Marta Kosťuková vs. Karolína Muchová
Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.
Také 28. tenistka žebříčku Kosťuková se na cestě mezi nejlepších šestnáct nadřela, pouze v prvním kole turnaje zvítězila ve dvou setech. Letošní osmifinále je pro Ukrajinku nejlepším výsledkem v New Yorku, a pokud by Češku vyřadila a postoupila do čtvrtfinále, vyrovná své dosavadní grandslamové maximum z loňského Australian Open.
Zápas je druhým v pořadí na stadionu Grandstand, jde o první vzájemné utkání obou soupeřek. V případě vítězství by Muchová rozšířila početné české zastoupení ve čtvrtfinále. Do nejlepší osmičky prošly v neděli Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová, mezi muži uspěl Jiří Lehečka.
Co dále nabízí devátý den US Open
- Jak si povedou favorité? V osmifinále se objeví mužská jednička Jannik Sinner, ženská dvojka Iga Šwiateková nebo trojka a domácí hvězda Coco Gauffová.
- Američanka Taylor Townsendová se den po trpké porážce v osmifinále dvouhry, kdy proti Barboře Krejčíkové zahodila osm mečbolů, vrací zpět na kurt. Společně s Kateřinou Siniakovou budou usilovat o postup do čtvrtfinále ženského deblu.
- Ve druhém kole mužské čtyřhry jdou do akce Tomáš Macháč s Matějem Vocelem, hraje také česko-polská dvojice Adam Pavlásek, Jan Zielinski.
Pondělní program US Open
Kurt Arthura Ashe (17:30): Auger-Aliassime (25-Kan.) - Rubljov (15-Rus.), Ósakaová (23-Jap.) - Gauffová (3-USA), 01:00 Sinner (1-It.) - Bublik (23-Kaz.), Anisimovová (8-USA) - Haddadová Maiaová (18-Braz.)
Kurt Louise Armstronga (17:00): Riedi (Švýc.) - De Minaur (8-Austr.), nejdříve v 19:00 Alexandrovová (13-Rus.) - Šwiateková (2-Pol.), Musetti (10-It.) - Munar (Šp.)
Grandstand (17:00): 2. zápas, Kosťuková (27-Ukr.) - Muchová (11-ČR)