US Open ONLINE: Napodobí Muchová krajany? V osmifinále čelí Kosťukové

Grandslamové US Open v New Yorku se přehouplo do druhého týdne a v pondělí má na programu zbývající zápasy osmifinále. Už v neděli se mezi nejlepší osmičku ženské a mužské dvouhry dostali celkem tři čeští tenisté a Karolína Muchová je nyní může doplnit. V cestě jí stojí Ukrajinka Marta Kosťuková, zápas sledujeme v podrobné online reportáži. O postup do čtvrtfinále deblu bude usilovat Kateřina Siniaková.

Karolína Muchová se napřahuje k úderu v prvním kole US Open. | foto: AP

Cesta české tenistky do osmifinále nebyla vůbec jednoduchá. Všechny tři dosavadní zápasy se protáhly na tři sety a Muchová vždy strávila na kurtu minimálně dvě hodiny. Naposledy ve třetím kole musela otáčet proti Lindě Noskové.

Nyní se může světová třináctka o další krok přiblížit svým nejlepším výsledkům na grandslamech. V New Yorku si loni i předloni zahrála semifinále a na Roland Garros před dvěma lety došla dokonce až do finále.

ONLINE: Marta Kosťuková vs. Karolína Muchová

Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Také 28. tenistka žebříčku Kosťuková se na cestě mezi nejlepších šestnáct nadřela, pouze v prvním kole turnaje zvítězila ve dvou setech. Letošní osmifinále je pro Ukrajinku nejlepším výsledkem v New Yorku, a pokud by Češku vyřadila a postoupila do čtvrtfinále, vyrovná své dosavadní grandslamové maximum z loňského Australian Open.

Zápas je druhým v pořadí na stadionu Grandstand, jde o první vzájemné utkání obou soupeřek. V případě vítězství by Muchová rozšířila početné české zastoupení ve čtvrtfinále. Do nejlepší osmičky prošly v neděli Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová, mezi muži uspěl Jiří Lehečka.

Co dále nabízí devátý den US Open

  • Jak si povedou favorité? V osmifinále se objeví mužská jednička Jannik Sinner, ženská dvojka Iga Šwiateková nebo trojka a domácí hvězda Coco Gauffová.
  • Američanka Taylor Townsendová se den po trpké porážce v osmifinále dvouhry, kdy proti Barboře Krejčíkové zahodila osm mečbolů, vrací zpět na kurt. Společně s Kateřinou Siniakovou budou usilovat o postup do čtvrtfinále ženského deblu.
  • Ve druhém kole mužské čtyřhry jdou do akce Tomáš Macháč s Matějem Vocelem, hraje také česko-polská dvojice Adam Pavlásek, Jan Zielinski.

Pondělní program US Open

Kurt Arthura Ashe (17:30): Auger-Aliassime (25-Kan.) - Rubljov (15-Rus.), Ósakaová (23-Jap.) - Gauffová (3-USA), 01:00 Sinner (1-It.) - Bublik (23-Kaz.), Anisimovová (8-USA) - Haddadová Maiaová (18-Braz.)

Kurt Louise Armstronga (17:00): Riedi (Švýc.) - De Minaur (8-Austr.), nejdříve v 19:00 Alexandrovová (13-Rus.) - Šwiateková (2-Pol.), Musetti (10-It.) - Munar (Šp.)

Grandstand (17:00): 2. zápas, Kosťuková (27-Ukr.) - Muchová (11-ČR)

US Open ONLINE: Napodobí Muchová krajany? V osmifinále čelí Kosťukové

Sledujeme online

Grandslamové US Open v New Yorku se přehouplo do druhého týdne a v pondělí má na programu zbývající zápasy osmifinále. Už v neděli se mezi nejlepší osmičku ženské a mužské dvouhry dostali celkem tři...

