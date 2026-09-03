US Open ONLINE: Siniaková čelí ve druhém kole Ósakaové, Svrčina ztratil první set

Svrčina hraje hlavní soutěž US Open poprvé v kariéře. Po zdárné kvalifikaci zvládl v úvodním kole pětisetovou bitvu s Francouzem Royerem, a pokud by uspěl i dnes, vytvoří si nové kariérní maximum na grandslamech.
ONLINE: Darderi vs. Svrčina
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Přestože Darderiho letos brzdí zdravotní trable, figuruje na 22. místě žebříčku a v utkání je mírným favoritem. Oba tenisté se dosud potkali pětkrát, z toho čtyřikrát na challengerech. V zatím posledním utkání před měsícem v Los Cabos vyhrál Svrčina (134. místo v žebříčku) po skreči soupeře, v celkové bilanci vzájemných zápasů vede Ital 3:2.
Siniaková v hvězdných kulisách proti favoritce
Zápas Siniakové proti Ósakaové zahájí čtvrteční program na centrálním kurtu Arthura Ashe. Česká deblová královna postoupila na US Open do druhého kola singlu po čtyřech letech a v případě dnešního vítězství by dokonce vyrovnala své newyorské maximum z roku 2018.
ONLINE: Ósakaová vs. Siniaková
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Světová třináctka Ósakaová je nejsilnější na tvrdém povrchu, právě na US Open získala dva ze svých čtyř grandslamových titulů. Loni zde došla do semifinále. I dnes proti Siniakové (42. místo) je Japonka favoritkou; v bilanci vzájemných zápasů vede 2:1.
Bouzkové stojí v cestě kvalifikantka
Prvním kolem prolétla Bouzková bez větších komplikací a podle papírových předpokladů je Češka favoritkou také ve svém druhém utkání turnaje. Pokud pozici potvrdí a postoupí do třetího kola, vyrovná svůj nejlepší kariérní výsledek na US Open z roku 2023.
ONLINE: Dartová vs. Bouzková
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 18:30.
Zatímco Bouzková je na 26. příčceo žebříčku, Britka Harriet Dartová figuruje o více než sto pozic níže na 131. příčce a místenku v hlavní soutěži si musela vybojovat v kvalifikaci. Pro zkušenou Britku však může být drobnou výhodou, že Bouzkovou už dokázala porazit. Stalo se tak v dosud jediném vzájemném utkání v Eastbourne před dvěma lety.
Menšík opět v roli velkého favorita
Soupeře ze druhé stovky žebříčku má před sebou také Menšík, jehož zápas na kurtu č. 11 přijde na řadu po utkání Bouzkové s Dartovou. Rakouský kvalifikant Rodionov (143. místo) při své první účasti na US Open zaznamenal vítězství ve třech setech, ve druhém kole proti českému hráči však bude outsiderem.
ONLINE: Menšík vs. Rodionov
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 20:00.
Osmnáctý hráč světa Menšík hraje své čtvrté US Open. Loni právě ve druhém kole vypadl, v letech 2023 a 2024 došel o jedno kolo dál. Jak si povede letos? První vzájemný zápas s Rodionovem může alespoň částečně napovědět.
Naváže Bartůňková na Melbourne a Wimbledon?
Bartůňková jde kvůli deštivému počasí do akce třetí den po sobě. Zápas prvního kola rozehrála v úterý, skoro celý druhý set ale absolvovala až ve středu. A už dnes bude proti Němce Mariaové usilovat o postup do třetího kola. Pokud zvítězí, zopakuje svůj výsledek z letošního Australian Open a Wimbledonu.
ONLINE: Bartůňková vs. Mariaová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 20:30.
Dvacetiletá Češka drží 34. místo ve světovém žebříčku a proti Němce, která je téměř dvakrát starší, je favoritkou. V roce 2022 Mariaová (83. místo) zazářila postupem do semifinále Wimbledonu, na ostatních grandslamech však nikdy nepřešla přes druhé kolo. Obě tenistky budou proti sobě hrát poprvé.
Co dalšího nabídne pátý den US Open
- Večerní program na centrálním dvorci uzavře zápas turnajové jedničky Němce Alexandera Zvereva proti Quentinu Halysovi z Francie.
- O třetí kolo budou bojovat Jelena Rybakinová z Kazachstánu, Polka Iga Šwiateková či domácí hvězda Coco Gauffová.
- Startuje ženská čtyřhra s výraznou českou stopou. Na kurtu se ve čtvrtek objeví Siniaková, Bouzková, Linda Nosková i další krajanky.
Čtvrteční program
Kurt Arthura Ashe (17:30): Ósakaová (13-Jap.) - Siniaková (ČR), Fritz (9-USA) - Bellucci (It.), 1:00 Badosaová (Šp.) - Gauffová (4-USA), Zverev (1-Něm.) - Halys (Fr.).
Kurt Louise Armstronga: Auger-Aliassime (3-Kan.) - Chačanov (Rus.), Olijnykovová (Ukr.) - Ealaová (17-Filip.), 1:00 Monfils (Fr.) - Tien (14-USA), Bouzasová (Šp.) - Rybakinová (2-Kaz.).
Kurt č. 11, 2. zápas: Dartová (Brit) - Bouzková (25-ČR), 3. zápas: Menšík (17-ČR) - Rodionov (Rak.).
Kurt č. 12, 1. zápas: Darderi (21-It.) - Svrčina (ČR).
Kurt č. 13, 3. zápas: Bartůňková (ČR) - Mariaová (Něm.)