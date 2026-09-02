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US Open ONLINE: Plíšková hraje proti Šnajderové, Bartůňkovou čeká dohrávka

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Sledujeme online   17:05

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu | foto: John E. SokolowskiReuters

Grandslamový turnaj US Open pokračuje dohrávkami prvního kola a zápasy druhého kola. Na kurtech v New Yorku se protočí celkem pět Čechů a Češek. Jako první je v akci Karolína Plíšková, která čelí Rusce Dianě Šnajderové. Později přijde řada na Karolínu Muchovou, Jiřího Lehečku, Lindu Noskovou a také Nikolu Bartůňkovou, která dokončí úvodní duel. Zápasy českých tenistů sledujte v podrobných online reportážích.

Plíšková v prvním kole proti Belgičance Vandewinkelové otočila zápas, ve kterém první set ztratila a ve druhém čelila mečbolu. Pokud zkušená Češka zvládne i dnešní duel, podívá se do třetího kola US Open poprvé od roku 2022.

ONLINE: Plíšková vs. Šnajderová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

V cestě stojí Ruska Šnajderová, která je o dvanáct let mladší, v žebříčku drží 16. pozici a letos se blýskla postupem do semifinále Roland Garros. Plíšková (57. místo) sice může těžit z bohatých zkušeností a dřívějších úspěchů na tvrdém povrchu, ruská tenistka je ale favoritkou. Dosud jediný vzájemný zápas ve Wimbledonu před dvěma lety vyhrála Šnajderová.

Bartůňková získala první set, čeká ji dohrávka

Úterní program US Open nabral kvůli dešti zpoždění, a tak Bartůňková nestihla svůj zápas prvního kola dohrát. Česká tenistka začala proti Egypťance Majar Šarífové skvěle a ziskem úvodního setu 6:1 se přiblížila k postupu. Ještě ji ale čeká hodně práce.

ONLINE: Bartůňková vs. Šarífová

Dohrávku prvního kola budeme sledovat od 20 hodin.

Zápas byl přerušen v prvním gamu druhé sady při výhodě Egypťanky. Česká hráčka je na 34. místě žebříčku a na US Open startuje poprvé v kariéře. Se Šarífovovou (52. místo) hrají svůj první vzájemný zápas.

Potvrdí Muchová i podruhé roli favoritky?

Ve středu se objeví na kurtu obě finalistky nedávného Wimbledonu. Světová sedmička Muchová vyzve svou vrstevnici Boulterovou z Velké Británie. Prvním kolem Češka prolétla za necelou hodinu, když Rakušance Krausové nadělila kanára a za celý zápas jí dovolila pouze tři gamy.

ONLINE: Boulterová vs. Muchová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 21:45.

Také ve druhém kole bude Muchová favoritkou. Boulterová (62. místo) v posledních třech letech na grandslamech nedošla dál než do druhého kola a prohrála i dosud jediný vzájemný zápas obou tenistek letos v březnu v Miami. Naopak Češce se na US Open daří, loni v New Yorku hrála čtvrtfinále a předtím dvakrát po sobě semifinále.

Lehečka může pomstít Macháče

Jediným českým mužem ve středečním programu je Lehečka. Devatenáctý hráč světového žebříčku se utká s Britem Samuelem (110. místo), který do hlavní soutěže postoupil z kvalifikace a v prvním kole vyřadil Tomáše Macháče. Půjde o první vzájemný zápas obou tenistů.

ONLINE: Lehečka vs. Samuel

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 22:00.

Český bojovník se před rokem v New Yorku prodral do čtvrtfinále. K vyrovnání loňského výsledku má zatím ještě daleko, nicméně ve druhém kole bude favoritem a může udělat další nutný krok. Ovšem pozor, Samuel v posledních měsících stoupá strmě vzhůru, momentálně hraje v dobré formě a čeká ho posun do první stovky žebříčku.

Nosková může vyrovnat své newyorské maximum

Poslední Češkou, která se objeví na kurtu v rámci středečního programu, je wimbledonská vítězka Nosková. Světová šestka ustála v prvním kole složitý návrat na grandslamovou scénu – Američanku Volynetsovou sice porazila ve dvou setech, v tom prvním však musela otáčet ze stavu 2:5.

ONLINE: Tararudíová vs. Nosková

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 3:00.

Ve druhém kole půjde Nosková na Thajku Tararudíovou (76. místo). Pokud Češka zvítězí a postoupí do třetího kola, vyrovná své kariérní maximum na US Open z minulého roku. Duel se uskuteční na druhém největším dvorci Louise Armstronga, na řadu půjde v rámci tzv. night session jako druhý v pořadí.

Co dalšího nabízí čtvrtý den US Open?

  • Program na centrálním dvorci otevírá světová trojka Jessica Pegulaová domácím derby proti Sofii Keninové. V noci českého času přijde na řadu první hráčka světa Běloruska Aryna Sabalenková.
  • Druhého tenistu světa Carlose Alcaraze ze Španělska čeká Portugalec Jaime Faria. O postup do třetího kola zabojují také Američan Ben Shelton či Rus Daniil Medveděv.

Středeční program US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (17:30): Pegulaová (3-USA) - Keninová (USA), Shelton (8-USA) - Hurkacz (Pol.), 1:00 Sabalenková (1-Běl.) - Jacenková (Rus.), Faria (Portug.) - Alcaraz (2-Šp.).

Kurt Louise Armstronga: Medveděv (7-Rus) - Gorzny (USA), Kosťuková (11-Ukr.) - Stephensová (USA), 01:00 Sakamoto (Jap.) - Tiafoe (11-USA), Nosková (6-ČR) - Tararudíová (Thaj.).

Grandstand: Nakashima (16-USA) - Michelsen (USA), Navarrová (26-USA) - McNallyová (USA), dohrávka Jovicová (14-USA) - Frechová (Pol.), Přižmič (Chorv.) - Paul (20-USA), Svitolinová (9-Ukr.) - Jointová (Austr.).

Kurt č. 5, 4. zápas: Lehečka (18-ČR) - Samuel (Brit.)

Kurt č. 6, 1. zápas: Plíšková (ČR) - Šnajderová (15-Rus.)

Kurt č. 15, 1. zápas dohrávka: Bartůňková (ČR) - Šarífová (Eg.)

Kurt č. 17, 4. zápas: Muchová (7-ČR) - Boulterová (Brit.)

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Živě1:4
  • 6.70
  • -
  • 1.10
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  • 6.28
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  • 1.13
Lehečka vs. SamuelTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 9. 2026:Lehečka vs. Samuel //www.idnes.cz/sport
2. 9. 22:00
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3. 9. 17:00
  • 1.68
  • -
  • 2.23
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