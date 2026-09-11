Kromě Siniakové jsou všechny finalistky Američanky, takže publikum v New Yorku se bude zcela jistě těšit z triumfu minimálně jedné domácí hráčky. Připojí se k vítězným úsměvům také česká tenistka?
ONLINE: Siniaková, Townsendová vs. Montgomeryová, Kruegerová
Finále ženské čtyřhry sledujeme v podrobné reportáži.
Siniaková a Townsendová jsou nasazenými jedničkami a také favoritkami, které dosud na turnaji neztratily ani set. Před dvěma dny v semifinále vyřadily Elise Mertensovou s Dianou Šnajderovou. V prvním setu sice daly belgicko-ruské dvojici kanára, nakonec se však o postup do finále rvaly hodinu a tři čtvrtě.
Montgomeryová s Kruegerovou měly cestu do finále o něco těžší a ve dvou případech absolvovaly třísetový duel. V semifinále vyřadily vedle Brazilky Luisy Stefaniové i Kanaďanku Gabrielu Dabrowskou, loňskou šampionku.
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Zavedený česko-americký pár se netají tím, že triumf na US Open je meta, na kterou dlouhodobě cílí. Loni v New Yorku padl ve finále, o rok dříve v semifinále. „Vyhrát tenhle turnaj si přejeme už dlouho, hlavně Taylor. Uděláme pro to všechno,“ prohlásila Siniaková.
Světová deblová jednička má zároveň na dosah unikátní historický zápis. Pokud dnes zvítězí, stane se první tenistkou v tzv. open éře, která ovládne všechny grandslamy se dvěma různými spoluhráčkami. S Barborou Krejčíkovou už to dokázala, s Townsendovou jí schází poslední zářez.
Češka dosud vyhrála ženský debl na grandslamu jedenáctkrát, loni ve Wimbledonu svou bilanci obohatila o triumf ve smíšené čtyřhře. V New Yorku se radovala zatím jednou, a to s Krejčíkovou v roce 2022.
Co dalšího nabízí 13. den US Open?
- Rozhodne se o finalistech mužské dvouhry – první vzejde ze zápasu nejvýše nasazeného Alexandera Zvereva a Karena Chačanova, druhý z amerického souboje mezi Benem Sheltonem a Francesem Tiafoem.