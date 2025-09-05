US Open ONLINE: Siniaková hraje finále ženské čtyřhry. Dosáhne na další titul?

Autor:
Sledujeme online   17:55
Tenistka Kateřina Siniaková usiluje o svůj druhý deblový titul na grandslamovém US Open. S domácí Taylor Townsendovou hrají na hlavním kurtu Arthura Ashe proti Gabriele Dabrowské z Kanady a Erin Routliffeové z Nového Zélandu. Finále ženské čtyřhry v New Yorku sledujeme v podrobné online reportáži.

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová během čtvrtfinále deblu na US Open | foto: AP

Siniaková a Townsendová jsou nasazenými jedničkami a v soutěži dosud netratily ani set. I proto jsou ve finále považovány za mírné favoritky. Naproti tomu turnajové trojky Dabrowská a Routliffeová musely ve druhém kole a ve čtvrtfinále otáčet nepříznivý stav.

ONLINE: Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Routliffeová

Česko-americká dvojice usiluje o svůj třetí společný triumf po titulech na letošním Australian Open a loňském Wimbledonu. Siniaková už na US Open ženský debl vyhrála, a to v roce 2022 společně s Barborou Krejčíkovou. Townsendová tehdy byla jednou z poražených finalistek.

Nyní má Američanka další šanci na grandslamový triumf před domácím publikem. Pomůže jí k velkému okamžiku kariéry někdejší přemožitelka? Siniaková ve stejnou chvíli útočí na svůj ženský deblový titul číslo jedenáct, letos ve Wimbledonu navíc přidala i vítězství v mixu.

Duo Taylorina opět ve finále. Siniaková dostala náušnice, Američanku učí česky

Siniaková a Townsendová už proti Dabrowské a Routliffeové loni dvakrát hrály, vždy se navíc jednalo o finále. Zatímco ve Wimbledonu se radovaly Češka s Američankou, na Turnaji mistryň slavily Kanaďanka s Novozélanďankou.

Po finále ženské čtyřhry bude program na kurtu Arthura Ashe pokračovat dvěma semifinále mužů – nejprve se utkají Novak Djokovič s Carlosem Alcarazem, poté hrají Jannik Sinner a Félix Auger-Aliassime.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Almeida zastínil Vingegaarda, bájný výšlap patří jemu. Dán na Angliru jenom bránil

Aktualizujeme

Angliru nezklamalo. Očekávaný strašák na konci 13. etapy jednoznačně určil dva nejsilnější cyklisty Vuelty. Pokud tedy o nich někdo pochyboval. Jonas Vingegaard v bájném výšlapu jako jediný ustál...

5. září 2025  12:10,  aktualizováno  18:18

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

5. září 2025  18:15

Hvězdný střet generací. Chci pomstu, hlásí Alcaraz. Djokovič má obavy, jestli vydrží

Na všech třech dosavadních grandslamech v sezoně postoupil do semifinále, což je v roce, ve kterém oslavil 38. narozeniny, vskutku obdivuhodný počin. Ale Novak Djokovič chce víc. Zajímají ho jen...

5. září 2025

Jak se mění pravidla? Extraligu doplní nová výzva a výjimka, zvýší se i ochrana sudích

Jak už bývá zvykem, evropský hokej mění pravidla. A s ním i česká extraliga, která začíná už v úterý. Trenéři v nadcházející sezoně dostávají šanci využít novou – a první nególovou – výzvu ke...

5. září 2025  16:30

Afričan z Finska proráží mezi elitu. Talent s keňskými kořeny vyrazí i na Spartu

Příběh má vskutku jedinečný. Nebývá úplně zvykem, že by si finský talent v patnácti letech usmyslel, že se u jeho největších rivalů dělá hokej lépe a že se chce do Švédska přestěhovat. Do toho mladý...

5. září 2025  16:15

Ronaldo mi dres nedal, říká Beauguel. V Artisu si opět zvyká na český fotbal

Tři roky nazpět platil za nejlepšího střelce první ligy. Francouzský dlouhán vyhrál v dresu Plzně celou ligu i korunu krále střelců. A pak Jean-David Beauguel zmizel v zahraničí. Rozhodnutí jít do...

5. září 2025  15:52

Velká cena Itálie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří na slavný okruh v Monze. Velká cena Itálie se koná od 5. do 7. září 2025. Jezdci na trati dosahují extrémních rychlostí přes 350 km/h díky dlouhým...

5. září 2025  15:32

Ferrari ovládlo první trénink F1 v Monze. Za Hamiltonem s Leclercem dojel Sainz

První trénink na Velkou cenu Itálie formule 1 patřil jezdcům domácího Ferrari. Nejrychlejší čas zaznamenal sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, druhý byl loňský vítěz závodu Charles Leclerc....

5. září 2025  15:29

Zaslíbené Tokio. Vadlejch chce z MS přivézt medaili, jeho dcera panenku Barbie

Letos absolvoval jen dva závody, poolympijskou sezonu mu nejprve zkomplikovala nepříjemná viróza a poté trhlina v levém koleni. Vrchol sezony však oštěpař Jakub Vadlejch stíhá, na mistrovství světa v...

5. září 2025  15:15

Ani pivo, ani klobása. To jsme na fotbale? Saúdové hráli fotbalový přátelák v Praze

Premium

Z fotbalového stadionu Viktorie Žižkov sálá většinou vůně šťavnatých klobás. Tentokrát horkým vzduchem prostupují teskné tóny arabských písní. Tradiční žižkovské občerstvení a pivo? Ne, raději kuřecí...

5. září 2025

Z prvního místa na 17. Blamáž? Součást cesty, míní šéfka španělského basketbalu

I když španělští basketbalisté vypadli při obhajobě titulu na mistrovství Evropy už ve skupině a 17. místem zaznamenali nejhorší výsledek v historii, šéfka národní federace Elisa Aguilarová to za...

5. září 2025  14:51

