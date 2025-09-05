Siniaková a Townsendová jsou nasazenými jedničkami a v soutěži dosud netratily ani set. I proto jsou ve finále považovány za mírné favoritky. Naproti tomu turnajové trojky Dabrowská a Routliffeová musely ve druhém kole a ve čtvrtfinále otáčet nepříznivý stav.
ONLINE: Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Routliffeová
Finále ženské čtyřhry sledujeme v podrobné reportáži.
Česko-americká dvojice usiluje o svůj třetí společný triumf po titulech na letošním Australian Open a loňském Wimbledonu. Siniaková už na US Open ženský debl vyhrála, a to v roce 2022 společně s Barborou Krejčíkovou. Townsendová tehdy byla jednou z poražených finalistek.
Nyní má Američanka další šanci na grandslamový triumf před domácím publikem. Pomůže jí k velkému okamžiku kariéry někdejší přemožitelka? Siniaková ve stejnou chvíli útočí na svůj ženský deblový titul číslo jedenáct, letos ve Wimbledonu navíc přidala i vítězství v mixu.
Siniaková a Townsendová už proti Dabrowské a Routliffeové loni dvakrát hrály, vždy se navíc jednalo o finále. Zatímco ve Wimbledonu se radovaly Češka s Američankou, na Turnaji mistryň slavily Kanaďanka s Novozélanďankou.
Po finále ženské čtyřhry bude program na kurtu Arthura Ashe pokračovat dvěma semifinále mužů – nejprve se utkají Novak Djokovič s Carlosem Alcarazem, poté hrají Jannik Sinner a Félix Auger-Aliassime.