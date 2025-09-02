US Open ONLINE: Češi proti hvězdám. Krejčíková ve čtvrtfinále čelí Pegulaové

Autor:
Sledujeme online   17:25
Na grandslamovém US Open začíná česká čtvrtfinálová mise v nablýskaných kulisách. Barbora Krejčíková čelí v New Yorku domácí Jessice Pegulaové, následovat bude Jiří Lehečka proti Carlosi Alcarazovi a od jedné hodiny ráno českého času nastoupí Markéta Vondroušová proti Aryně Sabalenkové. Dějištěm všech tří zápasů je centrální kurt Arthura Ashe, největší tenisový stadion světa. A všechny české duely sledujeme v podrobných online reportážích.
Fotogalerie4

Barbora Krejčíková spěchá za balonkem ve čtvrtfinále US Open. | foto: Reuters

Krejčíková má potřetí za sebou americkou soupeřku. Po Navarrové a Townsendové, proti které odvrátila osm mečbolů, nyní hraje proti Pegualové. Domácí hvězda loni v New Yorku padla až ve finále a letos hodlá svou jízdu přinejmenším zopakovat.

ONLINE: Jessica Pegulaová vs. Barbora Krejčíková

Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Češka v těchto dnech hraje svůj nejlepší letošní grandslam a už postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na US Open z roku 2021. Obě soupeřky se naposledy potkaly loni na Turnaji mistryň, kde Krejčíková zvítězila a v bilanci vzájemných zápasů se tak ujala vedení 2:1.

Mimořádnou kvalitu úterních českých protivníků potvrzuje i skutečnost, že Pegualová je ze všech tří soupeřů tou žebříčkově nejníže postavenou, přitom je světovou čtyřkou.

Lehečka vyzve světovou dvojku Alcaraze

Lehečka poprvé na turnaji čelí nasazenému soupeři, a to hned jednomu z nejsilnějších. Český tenista, který v žebříčku drží 21. pozici, hraje své dosud nejlepší US Open v kariéře. Postupem do čtvrtfinále navíc vyrovnal i své celkové grandslamové maximum, kterého dosáhl na Australian Open před dvěma lety.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Carlos Alcaraz

Zápas budeme sledovat podrobně cca od 19 hodin.

Pětinásobný grandslamový šampion, vítěz US Open 2022 a druhý tenista světa Alcaraz je však nesmírně těžkou překážkou ve vysněné cestě do semifinále. Španěl dosud na turnaji neztratil ani set a se svým nabitým sportovním životopisem cílí na výrazně vyšší mety, než jakou je čtvrtfinále.

Poslednímu českému zástupci v mužskému singlu může pomoct, že nad Alcarazem už jednou vyhrál, povedlo se mu to letos v únoru na tvrdém povrchu v Dauhá. Nicméně bilanci vzájemných zápasů vede poměrem 2:1 hvězdný Španěl.

Vondroušová se pokusí zaskočit Sabalenkovou

Vondroušová vyřadila na turnaji už tři nasazené soupeřky včetně světové osmičky Jasmine Paolinové ve třetím kole a světové desítky Jeleny Rybakinové v osmifinále. Nyní má před sebou jednoznačně největší výzvu v podobě první tenistky žebříčku. Pokud by ji Češka zaskočila, postoupí poprvé v kariéře mezi nejlepší čtyřku US Open.

ONLINE: Sabalenková vs. Vondroušová

Zápas budeme sledovat podrobně cca od 1 hodiny ráno.

Sabalenková je v New Yorku tradičně velmi silná, což prokazuje i letos. V soutěži zatím neztratila ani set a naposledy ji v osmifinále stačila k postupu pouze necelá hodina a čtvrt. Běloruska na posledním grandslamu sezony v minulých čtyřech letech vždy postoupila mezi nejlepší čtveřici a loni celý turnaj ovládla.

Obě tenistky se spolu dosud utkaly devětkrát. Mírně lepší úspěšnost má Sabalenková, která se radovala v pěti případech.

Co dále nabízí desátý den US Open

  • Posledním bodem čtyřdílného čtvrtfinálového programu je zápas světové sedmičky Srba Novaka Djokoviče proti čtyřce a domácí hvězdě Tayloru Fritzovi.
  • Pětačtyřicetiletá Američanka Venus Williamsová je po jedenácti letech ve čtvrtfinále deblu na US Open a s Kanaďankou Leylah Fernandezovou nyní narazí na Kateřinu Siniakovou s Taylor Townsendovou. Oba páry zatím procházejí turnajem bez ztráty setu.
    • Tomáše Macháče s Matějem Vocelem čeká osmifinále mužské čtyřhry, o postup mezi nejlepších osm dvojic bude usilovat i česko-polský tandem Adam Pavlásek, Jan Zielinski.

Úterní program US Open:

Kurt Arthura Ashe (17:30): Krejčíková (ČR) - Pegulaová (4-USA), Lehečka (20-ČR) - Alcaraz (2-Šp.), 01:00 Vondroušová (ČR) - Sabalenková (1-Běl.), Djokovič (7-Srb.) - Fritz (4-USA).

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra žen - čtvrtfinále - 2. 9. 2025:Pegulaová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Den Ouden vs. KellovskýTenis - 1. kolo - 2. 9. 2025:Den Ouden vs. Kellovský //www.idnes.cz/sport
2. 9. 18:30
  • 1.10
  • -
  • 5.59
Lehečka vs. AlcarazTenis - Dvouhra mužů - čtvrtfinále - 2. 9. 2025:Lehečka vs. Alcaraz //www.idnes.cz/sport
2. 9. 19:00
  • 11.30
  • -
  • 1.06
Forejtek vs. GiustinoTenis - 1. kolo - 2. 9. 2025:Forejtek vs. Giustino //www.idnes.cz/sport
2. 9. 20:00
  • 1.75
  • -
  • 1.98
Drzewiecki, Willis vs. Macháč, VocelTenis - Osmifinále - 2. 9. 2025:Drzewiecki, Willis vs. Macháč, Vocel //www.idnes.cz/sport
2. 9. 21:30
  • 2.49
  • -
  • 1.53
Siniaková, Townsendová vs. Fernandezová, WilliamsováTenis - Čtvrtfinále - 2. 9. 2025:Siniaková, Townsendová vs. Fernandezová, Williamsová //www.idnes.cz/sport
2. 9. 22:00
  • 1.14
  • -
  • 5.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

2. září 2025  17:52

Červený dres mění majitele. Vingegaard na Vueltě znovu vede, etapu má Vine

Čtyři etapy držel červený dres pro lídra španělské Vuelty. V desátém dílu s výjezdem na kopec Larra Belagua už však norský cyklista Torstein Träen z Bahrainu celkové vedení neuhájil. Do vedení se...

2. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:48

Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Situace z nich rázem udělala výborné kámoše. I z řeči těla poznáte, že si Pavel Šulc s Adamem Karabcem rozumí. A to nejen na hřišti, které teď společně brázdí v barvách francouzského Lyonu, kam oba...

2. září 2025  17:45

Řekové šetřili hvězdu a poprvé narazili. Dobrá lekce, soudí kouč

Řečtí basketbalisté bez zdravotně indisponované hvězdy Janise Adetokunba na EuroBasketu podlehli Bosně a Hercegovině 77:80 a po třech výhrách utrpěli první porážku. Postup ze skupiny C v kyperském...

2. září 2025  17:34

US Open ONLINE: Češi proti hvězdám. Krejčíková ve čtvrtfinále čelí Pegulaové

Sledujeme online

Na grandslamovém US Open začíná česká čtvrtfinálová mise v nablýskaných kulisách. Barbora Krejčíková čelí v New Yorku domácí Jessice Pegulaové, následovat bude Jiří Lehečka proti Carlosi Alcarazovi a...

2. září 2025  17:25

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia řeší Prekopa, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18,  aktualizováno  2.9 17:20

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král ligových střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Jak během...

2. září 2025  12:39,  aktualizováno  16:34

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

2. září 2025  16:29

Tréninky se synkem? Spíš rychloakce, říká Ogrodníková. Podpoří ženy v běhu

Plánovala, že v září začne znovu házet oštěpem. Nikola Ogrodníková, bronzová z olympiády v Paříži, ale vzhledem k péči o malého syna svůj záměr posunula zřejmě až na příští rok. „Po porodu jsem měla...

2. září 2025

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání při hlasování rozhodl, že Zlín zůstává v první hokejové lize. Svazový orgán řešil porušení licenčního řádu ze strany klubu, které nyní předává k dořešení...

2. září 2025  13:31,  aktualizováno  15:41

Double Krejčíkové či pohádka Kvitové. Když se Čechům daří na grandslamech

Čtyři Češi ve čtvrtfinále jednoho grandslamu? Situace, která se od vzniku samostatného státu v roce 1993 stala na letošním US Open díky Karolíně Muchové, Barboře Krejčíkové, Markétě Vondroušové a...

2. září 2025  15:35

Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka

Na reprezentační sraz pro něj přiletěl vrtulník s agentem Jiřím Müllerem, v pondělí po obědě přistál vedle Androva stadionu, v jehož útrobách si domluvil lukrativní smlouvu. Pak opět nasedl do...

2. září 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.