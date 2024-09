Siniaková hraje na US Open čtvrtfinále deblu, v singlu postupuje Navarrová

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou hrají čtvrtfinále ženské čtyřhry. V prvních třech kolech hned dvakrát zvládly třísetový duel, ze druhého kola naopak postoupily bez boje.

Třetí nasazený pár je v zápase proti Nizozemce Demi Schuursové a Brazilce Luise Stefaniové mírným favoritem. Potvrdí papírové odhady?

Navarrová poprvé v semifinále grandslamu

První semifinalistkou ženské dvouhry se stala k radosti domácího publika Američanka Navarrová. Dvanáctá hráčka žebříčku skvěle vstoupila do utkání, díky brejku rychle odskočila do vedení 3:0 a první sadu získala bez větších komplikací poměrem 6:2.

Španělka Badosaová se ale koncem setu zlepšila, poslední dva gamy vzdorovala a získané sebevědomí si dokázala přenést do dalšího pokračování zápasu.

Ve druhé sadě to pak dlouho vypadalo na jasnou záležitost 29. hráčky světa. Zatímco Američanka kupila nepřesnosti, Španělska po dvou brejcích utekla na 5:1 a měla na dosah vyrovnání. Ovšem závěr setu vůbec nezvládla – dalších šest her ztratila a se slzami v očích sledovala, jak jí zápas uniká.

Mezi nejlepší čtyři tak po obratu a výsledku 6:2, 7:5 postupuje Navarrová. Do grandslamového semifinále postoupila Američanka poprvé v kariéře.

Od jedné hodiny ráno českého času budou o druhou místenku v semifinále bojovat světová sedmička Čeng Čchin-wen a dvojka Aryna Sabalenková.

Číňance, která hraje na grandslamech třetí sezonu, se na tvrdých kurtech daří. Do čtvrtfinále v New Yorku se probila už loni a letos na Australian Open si dokonce zahrála finále. Právě Bělorusce však tehdy v Melbourne podlehla.

Sabalenková loni na US Open došla až do finále a předtím dvakrát v řadě do semifinále. S těžkými zápasy v New Yorku má tedy zkušenost a dnes bude mírnou favoritkou.

Prolomí domácí Fritz čtvrtfinálový strop?

Čtvrtfinálovou fázi mužského singlu rozehrají Američan Taylor Fritz a Němec Alexander Zverev. Půjde o souboj světové dvanáctky proti čtyřce.

Fritz je ostříleným účastníkem grandslamových turnajů. Kromě Roland Garros si na všech turnajích velké čtyřky zahrál minimálně jednou čtvrtfinále, nikdy se však nedostal dál. Nyní má tedy před sebou další pokus, navíc v domácím prostředí.

To Zverev je v tomto ohledu přece jen zkušenější. Loni stejně jako Američan skončil v New Yorku ve čtvrtfinále, v minulosti zde však dvakrát došel ještě dál. Mezi nejlepší čtveřici se už letos dvakrát protáhl – zatímco na Australian Open bylo semifinále jeho konečnou, na Roland Garros si dokonce zahrál finále.

Posledním zápasem úterního čtvrtfinálového programu bude duel světové devítky Grigora Dimitrova a dvacítky Francese Tiafoeho.

Bulhar Dimitrov je dalším velmi zkušeným tenistou, který v New Yorku zabojuje o nejlepší čtyřku. Ostatně na US Open už si jednou semifinále zahrál, už je tomu ale pět let. Letos je jeho grandslamovým maximem čtvrtfinále na Roland Garros.

Američan Tiafoe letos na grandslamech došel nejdál do třetího kola, což se mu podařilo v červenci na Wimbledonu. V New Yorku se mu však daří – loni zde došel právě do čtvrtfinále, předloni dokonce do semifinále. Co letos?

Úterní program grandslamový turnaj US Open v New Yorku Kurt Arthura Ashe (18:00): Fritz (12-USA) - Zverev (4-Něm.), 01:00 Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Sabalenková (2-Běl.), Tiafoe (20-USA) - Dimitrov (9-Bulh.).