Golden Slam v 19 letech? Pro Odu žádný problém. Válí mezi tenisty vozíčkáři

Na svém kontě má už sedm grandslamových titulů, což je v jeho mladém věku samo o sobě unikátní. Poprvé uspěl v roce 2023 na Roland Garros, kde slavil i loni a letos. Minulý rok uspěl i na Australian Open, dvakrát opanoval Wimbledon. A podmanil si také paralympijské hry v Paříži.
Jen úspěch na závěrečném majoru sezony doteď postrádal.
Už nemusí.
Z letošního ročníku si Oda odváží trofej pro šampiona, ve finále si poradil s Gustavem Fernándezem. Musel však přečkat pár dramatických momentů, v tiebreaku třetího setu odvracel čtyři mečboly, přesto se radoval z vítězství 6:2, 3:6, 7:6 (13:11).
„Dnešní výhra mě hodně překvapila, ale víte, tenhle výsledek je přesně to, co jsem si každý den po Wimbledonu představoval,“ hlásil směle na tiskové konferenci. „Představoval jsem si tuhle trofej, jak tu vyhraju a jak oslavím vítězství na kurtu. Ale ten zápas byl možná ten nejšílenější v mé kariéře. Dokonce ještě víc než na paralympiádě.“
Po úspěšném mečbolu, který proměnil rázným forhendem po lajně, upustil raketu, mohutně zakřičel a pak plný euforie složil hlavu do dlaní. „Každý den trénuju a buduju svou kariéru přesně pro tyhle momenty,“ zářil. Plný nadšení pak lehl na zem a oslavoval obří úspěch.
Loni v New Yorku totiž o titul bojovat nemohl, místo US Open měli vozíčkáři v kalendáři paralympijské hry. Na nich Oda ukořistil zlato v singlu a stříbro v deblu. „K tomuto okamžiku jsem byl předurčen,“ líčil v Paříži. „Myslím, že už můžu říct, že jsem fakt cool.“
Je zřejmě, že sebevědomí mladému sportovci nechybí. Vždyť už před třemi lety předesílal: „Jsem připravený být tím nejlepším na světě.“ O rok později už se vyhříval na postu světové jedničky a začal sbírat nejcennější trofeje.
„Mám neochvějnou víru v sebe sama. Opravdu si myslím, že mám na to být nejlepší. A mimo kurty chci být vzorem pro chlapce a dívky, kteří prožívají stejnou nemoc. Chci jim ukázat, že život kvůli handicapu nekončí. Čekají na ně nové sny.“
Oda jako malý snil o tom, že se stane profesionálním fotbalistou. „Ale to už pak nešlo. Tak jsem propadl tenisu na vozíku.“
V devíti letech mu lékaři diagnostikovali nádor kostí na levé kyčli, po operaci usedl do invalidního vozíku.
„Během pobytu v nemocnici mi lékař doporučil různé parasporty a já objevil tenis na vozíku, který mě okouzlil. Teď je to můj koníček, největší potěšení, moje profese a místo, kde mohu nejvíc zazářit,“ libuje si Oda.
Coby malý kluk totiž narazil na video z finále paralympijských her v Londýně, kde hrál jiný japonský tenista Šingo Kunieda. A pro svůj sportovní život tak objevil nového idola.
„Šingo je legendou pro všechny, i pro mě. Chtěl jsem být jako on, ale mám i svou vlastní cestu. Snažím se být hlavně sám sebou,“ vypráví. „V těch velkých zápasech si chci hlavně užívat atmosféru. Když se usmívám, hraju svůj nejlepší tenis.“
Podle výsledků se nejspíš usmívá pořád. A díky Golden Slamu má o důvod více, proč nepřestávat.