Slzy i rozbitá raketa. Sabalenkovou prohra zdrtila, šampionku dekorovala Šarapovová

Na Sabalenkové bylo v průběhu sobotního finále vidět, že chce uspět tak moc, až jí to někdy škodí. Když v prvním setu darovala soupeřce rozhodující brejk dvojchybou, vzteky odpálila míč, za což si vysloužila napomenutí od rozhodčího na umpiru.
V závěru, kdy už bylo jasné, že prohru neodvrátí, seděla na lavičce s hlavou schovanou do ručníku, po nepovedených výměnách se hlasitě hněvala. Když ji Rybakinová vyškolila esem, ironicky ukazovala svému týmu palec nahoru, že jí dobře poradil, kam má podání čekat.
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Rybakinová je poprvé královnou US Open. Sabalenkovou zlomila a zhatila jí hattrick
Po konci zápasu (4:6, 7:5 a 2:6) naštvaně upustila raketu na zem, o chvíli později ji u lavičky rozmlátila.
„Chtěla jsem všechnu tu agresi a zklamání dostat ven,“ vysvětlovala na tiskové konferenci. „Kdybych to držela uvnitř, nedokázala bych potom nic říct. Je opravdu těžké ovládat emoce, když prohrajete finále grandslamu, ve kterém útočíte na hattrick.“
Smutek ji přepadl i při proslovu během slavnostního ceremoniálu, kde nedokázala zadržet slzy. „Přála bych si, abych předvedla lepší výkon. Tak snad příští rok,“ zalykala se.
Jen těžko vstřebávala, že letos s Rybakinovou prohrála i druhé grandslamové finále. Celkovou bilanci v nich si zhoršila na 4:5. Od března, kdy triumfovala v Indian Wells i Miami, nezískala žádný titul. A rivalka z Kazachstánu ji také sesadila z čela světového žebříčku.
Zkrátka nevydařený půlrok.
„Všechny tyhle lekce mě určitě posílí, stejně tak mě namotivují, abych si příští rok vedla lépe,“ vyhlásila bojovně 28letá Běloruska.
Naopak nová královna US Open Rybakinová rozdávala úsměvy na všechny strany.
„Je to neuvěřitelné, pořád tomu nemohu uvěřit. Nemám slov,“ zářila čerstvá šampionka, které pohár předala bývalá ruská hvězda Maria Šarapovová, jež turnaj ovládla přesně před dvaceti lety.
Její nástupkyně připomněla, že do New Yorku dorazila s velkými obavami, jestli ji zranění achilovky, kvůli kterému skrečovala čtvrtfinále generálky v Cincinnati, vůbec pustí do hry.
„Sedm dní jsem nesáhla na raketu. Začala jsem trénovat jen čtyři dny před začátkem turnaje. A všechno nakonec šlo na mou stranu. Jsem v šoku,“ vyprávěla.
Na cestě k titulu porazila úřadující olympijskou vítězku i tři grandslamové šampionky. Poslední tři zápasy musela vybojovat ve třech setech. A ukázala, že do čela žebříčku zamíří právem.
„Bude moc příjemné se zítra probudit s vědomím, že jsem dosáhla na tak velké věci,“ přemítala 27letá rodačka z Moskvy po finále.
Radost z grandslamového triumfu si užila potřetí – premiérově slavila ve Wimbledonu 2022, podruhé na letošním Australian Open, kde ve finále taktéž zdolala Sabalenkovou.
Jejím dosavadním maximem z US Open přitom bylo loňské osmifinále, v němž ji zastavila Markéta Vondroušová...
Teď se bude soustředit na to, aby do konce sezony první místo žebříčku udržela. V pondělí se na něj dostane poprvé v kariéře, coby 30. tenistka od zavedení pořadí WTA.
Je jasné, že Sabalenková se na trůn bude chtít co nejdříve vrátit. Když se dozvěděla, že na něm vydržela nepřetržitě 99 týdnů a celkově 107, prohlásila: „Uvidíme, jestli mě v tom Jelena dokáže překonat. Ale pokud bude dál hrát takhle, tak mám problém.“