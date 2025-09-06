Sedmadvacetiletá Sabalenková se dostala do finále ve Flushing Meadows potřetí za sebou a může triumfovat podruhé, v grandslamovém finále je posedmé a potřetí v tomto roce.
Pokusí se prolomit letošní neúspěchy proti americkým soupeřkám v rozhodujících zápasech: na Australian Open prohrála ve finále s Madison Keysovou, na Roland Garros nestačila na Coco Gauffovou.
ONLINE: Aryna Sabalenková vs. Amanda Anisimovová
Finále ženské dvouhry sledujeme v podrobné reportáži.
O tři roky mladší Anisimovová má se Sabalenkovou bilanci 3:6, naposledy ji ale porazila – v semifinále letošního Wimbledonu uspěla ve třech setech.
Obě do finále postoupily po třísetových výhrách. Běloruska přetlačila jinou domácí naději Jessicu Pegulaovou a Američanka zastavila Japonku Naomi Ósakaovou.
Vítězka turnaje získá pět milionů dolarů (105 milionů korun), poražená finalistka získá poloviční částku.
Čtyřhra juniorek má české vítězky
Juniorskou čtyřhru na US Open vyhrály české tenistky Alena a Jana Kovačkovy. V sobotním finále porazily belgicko-litevskou dvojici Jeline Vandrommeová, Laima Vladsonová za necelou hodinu dvakrát 6:2.
Sestry Kovačkovy, které plnily roli nasazených trojek, se staly prvními ryze českými vítězkami grandslamu v New Yorku od roku 2013, kdy slavily Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Před třemi lety vyhrála juniorský debl ve Flushing Meadows také Lucie Havlíčková, která hrála s Ruskou Dianou Šnajderovou.
Pro Alenu Kovačkovou šlo o druhý grandslamový titul z juniorské čtyřhry, v roce 2023 uspěla ve Wimbledonu s Laurou Samson. Její o dva roky mladší sestra Jana zvítězila na juniorském grandslamu poprvé.
Hráčky TK Sparta Praha si vynahradily zklamání z Roland Garros, kde prohrály ve finále s německou dvojicí Eva Bennemannová, Sonja Zhenikhovová.
České tenistky získaly proti nasazeným čtyřkám Vandrommeové a Vladsonové první set díky dvěma brejkům. Také ve druhém setu udržely stoprocentní hru na servisu a po dalších dvou brejcích utkání dovedly k vítězství. Turnajem prošly bez ztráty setu.
Šampioni Roland Garros slaví i v New Yorku
Mužskou čtyřhru na tenisovém US Open vyhráli Marcel Granollers a Horacio Zeballos, kteří ve finále s Nealem Skupskim a Joem Salisburym odvrátili tři mečboly a zvítězili 3:6, 7:6, 7:5. Španělsko-argentinská dvojice získala druhý společný grandslamový titul.
Čtyřicetiletý Zeballos a o rok mladší Granollers navázali na triumf z Roland Garros, kde ve finále rovněž porazili Skupskiho a Salisburyho. Stali se tak prvním mužskou dvojicí od roku 2019, která v jedné sezoně získala dva grandslamové tituly.
„Byla to úžasná bitva. Tyhle zápasy jsou hrozně nespravedlivé, protože někdo musí prohrát. Kluci odvedli skvělou práci a také si zasloužili vyhrát,“ řekl Zeballos. S Granollersem uspěli ve finále US Open na druhý pokus, v letech 2021 a 2023 prohráli finálové zápasy ve Wimbledonu. Úspěchů na grandslamech se dočkali až letos.
Salisbury a Skupski, kteří spolu hrají od začátku roku, se mohli stát první čistě britskou dvojicí na trůnu pro vítěze US Open od roku 1903. „Gratulujeme Marcelovi a Horaciovi, byli jste lepší. Stejně jako v Paříži jsme si nemohli přát lepší soupeře,“ uvedl Salisbury, který v letech 2021 až 2023 triumfoval na US Open po boku Američana Rajeeva Rama.
