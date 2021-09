Djokovič se chystá na nejdůležitější zápas kariéry: V hlavě mám jen trofej

„K tomu zápasu přistoupím, jako by byl můj poslední, protože je nejspíš ten nejdůležitější v mé kariéře,“ hlásí Srb.

„Odevzdám všechno, co ve mně zbylo. Dvě finále už jsem prohrál, ve třetím chci zvítězit,“ soustředí se Rus na vlastní cíl.

Nejprve k Djokovičovi. Srb v případě úspěchu získá 21. grandslamovou trofej a odpoutá se od Nadala a Federera. Také se stane prvním mužem od roku 1969, který ovládne všechny čtyři největší podniky v jednom kalendářním roce.

„Uvědomuju si, že hraju o historii. Ale snažím se uzavřít do věcí, o kterých vím, že fungují,“ odmítá sáhodlouhé rozebírání mimořádné šance.



Už o ní ostatně hovořil dlouho, k tématu nemá nic, co by dodal. Snad jen že s tím, jak turnaj postupuje a lákavá vidina se stává stále reálnější, potřebuje se o to víc soustředit.

„V duchu si představuju, jak držím trofej. Nic jiného v hlavě nemám. Soustředím se, abych byl připravený.“

Zotavení bude Djokovič potřebovat, v semifinále s Němcem Zverevem se totiž přetahoval pět setů a více než tři a půl hodiny.



Naopak Medveděv postoupil po přesvědčivém vítězství 3:0 nad Augerem-Aliassimem z Kanady: „Jsem rád, že se mi podařilo ušetřit hodně fyzických i mentálních sil. Nemyslím si, že někdo může vyhrát grandslam poté, co první tři kola hraje na pět setů.“

Srbskou světovou jedničku už letos ve finále potkal, na Australian Open utržil výprask 5:7, 2:6 a 2:6.

„Novak hrál tehdy jinak než v předchozích zápasech a já na to nebyl připravený,“ vzpomíná Rus. „Ale teď jsem. Cítím, že jsem v Melbourne nenechal na kurtu srdce. Teď se budu snažit ještě víc.“

Do největšího tenisového duelu nastoupí potřetí v kariéře, díky čemuž nemusí na kurt vcházet vylekaný z neznámých kulis.

„Může mi to pomoct, ale nevím, jestli to tak opravdu bude,“ přemítá Medveděv. Hnát jej bude i možnost zhatit soupeři útok na unikát.

„Pokud se mi to podaří, tak asi budu v historických knížkách jako někdo, kdo mu to překazil. Ale nestarám se o to. Tohle ovlivňuje spíš jeho,“ poukazuje druhý hráč žebříčku na tlak, který míří na Djokoviče.

„Ale díky tomu bude v těžkých momentech ještě lepší,“ myslí si Medveděv. „Všichni víme, že udělá vše pro to, aby Grand Slam završil.“

Oba pánové tedy mají o motivaci vystaráno. V neděli od 22:00 hodin českého času se ukáže, čí odhodlání je silnější.