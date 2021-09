Krok od historie. Djokovič nastoupí ve finále US Open proti Medveděvovi

Poté, co letos ovládl Australian Open, Roland Garros i Wimbledon touží Djokovič triumfovat rovněž ve Flushing Meadows.

Jestli uspěje, stane se prvním tenistou od Roda Lavera v roce 1969, který zvítězí na všech čtyřech grandslamech v kalendářním roce. Zároveň pošilhává po své už 21. trofeji z nejprestižnějších turnajů, která by jej odpoutala od dalších dvacetinásobných šampionů Nadala a Federera.

K dosažení těchto milníků chybí Srbovi jediné. Porazit ve finále US Open světovou dvojku Medveděva z Ruska.

ONLINE: Novak Djokovič vs. Daniil Medveděv Utkání, které začne ve 22:00, budeme sledovat.

„K finále přistoupím, jako by to byl můj poslední zápas, protože je nejspíš ten nejdůležitější v mé kariéře,“ prohlásil Djokovič po semifinálové výhře 3:2 nad Alexanderem Zverevem.

Medveděv si účast ve finále zajistil snadněji, Kanaďana Augera-Aliassimea vyprovodil ve třech setech.

Se Srbem už se letos v boji o grandslamový titul utkal, na Australian Open prohrál jasně 5:7, 2:6 a 2:6.

„Novak hrál tehdy jinak než v předchozích zápasech a já na to nebyl připravený,“ vzpomínal Rus. „Ale teď jsem. Budu se snažit ještě víc.“



Do grandslamového finále naskočí potřetí, kromě letošního Melbourne neúspěšně usiloval o trofej ještě před dvěma roky právě na US Open.

Ve vzájemné bilanci s Djokovičem prohrává 3:5.

Stosurová šampionkou znovu po 16 letech

Stosurová získala ve čtyřhře na US Open už druhý titul z US Open. Sedmatřicetiletá Australanka, jež ovládla ve Flushing Meadows deblovou soutěž poprvé v roce 2005, triumfovala po boku o šest let mladší Číňanky Čang Šuaj.



Samantha Stosurová (vpravo) a Čang Šuaj slaví na US Open titul ve čtyřhře.

Stosurová a Čang Čuaj, které už společně vyhrály Australian Open 2019, překazily v New Yorku druhý triumf teenagerek. V dnešním finále porazily 6:3, 3:6, 6:3 sedmnáctiletou Cori Gauffovou a devatenáctiletou Catherine McNallyovou. Mladým Američankám se tak nepodařilo navázat na senzační vítězství osmnáctileté Emmy Raducanuové ve dvouhře.

Přesně před deseti lety vyhrála singlovou soutěž na US Open právě Stosurová a dosáhla na největší úspěch kariéry. Celkově má rodačka z Brisbane ve sbírce po dnešku osm grandslamových pohárů: jeden z dvouhry, čtyři z ženské čtyřhry a tři z mixu.