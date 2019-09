ONLINE: Nadal hraje s Medveděvem, juniorským šampionem je Forejtek

Jeden usiluje o devatenáctý grandslamový titul v kariéře a čtvrtý z New Yorku, druhý hraje největší zápas kariéry, neboť dosud byl na grandslamu nejdále v osmifinále. O titul šampiona letošního US Open soupeří Španěl Rafael Nadal a Rus Daniil Medveděv.

Světová dvojka Nadal si dosud ve Flushing Meadows počíná suverénně, v pěti zápasech ztratil jediný set, ve druhém kole postoupil bez boje. V semifinále zastavil překvapení turnaje Itala Berrettiniho.

Medveděv sice pobíhal po kurtu o něco déle, ovšem i on v americké metropoli prokazuje formu. Ve čtvrtfinále přemohl ve čtyřech setech Švýcara Wawrinku, o kolo dále pak zvítězil nad Bulharem Dimitrovem 3:0.

Oba tenisté se utkali před necelým měsícem ve finále turnaje v Montrealu, z hladkého vítězství 6:3 a 6:0 se tehdy radoval Nadal.

A levoruký Španěl je favoritem i nyní, vždyť ve 33 letech hraje své 27. finále grandslamu, jen letos třetí ze čtyř možných. V Austrálii neuspěl, ale Roland Garros ovládl. O deset let mladší Rus sice v takových kulisách pobývá poprvé, v současnosti ovšem oplývá nebývalou formou. V žebříčku vystoupal už na páté místo a na okruhu zaznamenal 50 výher, což v tomto roce nikdo jiný nesvedl.

Konfrontace zkušeného borce a dravého mládí slibuje proměnit finále US Open ve skvělou show.

Mezi juniory kraloval Forejtek

Dvouhra juniorů na US Open má českého šampiona. Stal se jím Jonáš Forejtek, který ve finále zdolal Američana Emilia Navu. Čtvrtý hráč turnaje sice ztratil první set 6:7, ale ve zbytku zápasu dominoval a zvítězil 6:0 a 6:2.

Forejtek získal šestý český juniorský singlový titul na grandslamu a je pátým hráčem, který to dokázal. Na US Open uspěl v roce 2006 Dušan Lojda, Jiří Veselý slavil na Australian Open v roce 2011 a David Škoch ve Wimbledonu 1992. Dvakrát uspěl Ivan Lendl, juniorský šampion z Roland Garros a Wimbledonu z roku 1978.



Osmnáctiletý Forejtek letos vybojoval už třetí juniorský grandslamový titul, přičemž předtím se dvakrát radoval ve čtyřhře. V lednu na Australian Open zvítězil s Daliborem Svrčinou a v červenci ve Wimbledonu s Jiřím Lehečkou.

Ve čtyřhře slaví Mertensová a Sabalenková

Ženskou čtyřhru na US Open vyhrál belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková. Čtvrtá nasazená dvojice zdolala v dnešním finále v New Yorku 7:5, 7:5 grandslamové šampionky Viktorii Azarenkovou z Běloruska a Australanku Ashleigh Bartyovou a obě si připsaly první titul na jednom ze čtyř největších turnajů.



Mertensová se Sabalenkovou korunovaly triumfem ve Flushing Meadows úspěšný rok, v němž společně získaly také ceněné „Sunshine Double“ v Indian Wells a Miami.

Bartyové se na US Open nepodařilo obhájit loňský titul, který vyhrála s Američankou Coco Vandewegheovou. Může se však těšit na to, že se v pondělí vrátí do čela světového žebříčku dvouhry.