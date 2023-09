ONLINE: Djokovič v boji o finále US Open odskakuje chybujícímu Sheltonovi

8. 9. 2023 21:15

9. 9. 2023 0:15

Shelton vs. Djoković

tenis - New York (USA) - Grandslamový turnaj US Open - Semifinále:Shelton vs. Djoković

Arthur Ashe Stadium, Národní tenisové centrum Billie Jean Kingové, New York (USA) //sport.idnes.cz

Ben Shelton Novak Djoković