ONLINE: Ve druhém kole US Open bojuje Macháč, chystají se Bouzková a Plíšková

Macháč hraje poprvé v kariéře druhé kolo newyorského grandslamu, na úvod si ve třech setech poradil se zkušeným Italem Fogninim. Tentokrát vyzývá 16. nasazeného Kordu, který rovněž usiluje o premiérový postup do třetího kola US Open.

Střetli se jen jednou, a to před čtyřmi lety na turnaji v německém Eckentalu, kde se radoval z vítězství Američan. Macháč je ovšem povzbuzen úspěšnou sezonou, maximum si vylepšil na všech grandslamech a na olympijských hrách v Paříži získal zlato ze smíšené čtyřhry.

Bouzková si zahraje s Ruskou Samsonovovou

Do druhého kola prošla Bouzková po urputné třísetové bitvě s Němkou Lysovou a ještě jednu výhru potřebuje, aby po roce znovu postoupila do třetího kola US Open, což je její dosavadní newyorské maximum.

Uspět ovšem musí proti 16. nasazené Samsonovové z Ruska, která vstoupila do grandslamu výhrou ve dvou setech. Česká tenistka vede ve vzájemné bilanci 2:1 na zápasy, naposledy se hráčky utkaly před dvěma roky v mexické Guadalajaře a slavila rodačka z Prahy.

Výzva pro Plíškovou

Přesvědčivý výkon v prvním kole nepodala ani Plíšková, navázala ovšem na tradici předchozích osmi ročníků, ve kterých si zahrála druhou rundu. Aby působení ve Flushing Meadows prodloužila, musí zabrat, v cestě jí totiž bude stát Italka Paoliniová, finalistka letošního Roland Garros a Wimbledonu.

„Hodně si věří a sebevědomí dělá divy,“ popsala Plíšková soupeřku, kterou v jediném vzájemném duelu porazila ve dvou setech, shodou okolností na jiném grandslamu – Australian Open. Od roku 2021 se ale mnohé změnilo: „Ona – stejně jako všechny holky, které dřív míče hlavně vracely – už se snaží hrát agresivně, protože tenis se celkově zrychluje.“

Menšík proti nováčkovi z Austrálie

Roli benjamínka na US Open si loni vyzkoušel Menšík, nyní ji prožívá jeho soupeř Tristan Schoolkate z Austrálie, který hraje vůbec poprvé v hlavní soutěži grandslamu. V prvním kole vyřadil žebříčku lépe postaveného Japonce Daniela, stejně úspěšný byl i český tenista proti 19. nasazenému Augeru-Aliassimemu.

Vzhledem ke krátkým kariérám obou hráčů mezi tenisovou špičkou není překvapivé, že se utkávají vůbec poprvé. Australan může jen vylepšit své newyorské maximum, Menšík by zase rád zopakoval loňský postup do třetího kola.

Muchová vyzve dvojnásobnou šampionku

Za obhajobou loňského semifinále vykročila Muchová úspěšně, na kurtu předvedla několik parádiček a i přes drobné výkyvy uzavřela zápas ve dvou setech. Stejně rychle postoupila také Japonka Ósakaová, dvojnásobná vítězka US Open, která prožila emotivní návrat na newyorské dvorce.

Domů poslala desátou nasazenou Ostapenkovou z Lotyšska, s níž se utkala na kurtu Louise Armstronga, druhém největším dvorci v areálu. S Muchovou se ke čtvrtému vzájemnému duelu přesune na legendární kurt Arthura Ashe, v rámci populární night session tam bude chtít uhájit svou pozitivní bilanci.

V akci světové jedničky

Na největším dvorci nastoupí krátce za sebou i světové jedničky: Ital Sinner vyzve domácího Michelsena a Polka Šwiateková si zahraje s Japonkou Šibaharaovou.

Do akce se dostane také Španěl Alcaraz, domácí Pegulaová či Rus Medveděv.