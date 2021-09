Proti všem! Když diváci vstupují do děje. Plíšková se v Americe nezalekla

New York (Od našeho zpravodaje) - Ačkoliv jako snad všichni v tenisové branži uvítala Karolína Plíšková návrat diváků na US Open, ve čtvrtek před půlnocí jim na ozářeném centrkurtu vesele oznámila do mikrofonu: „Je těžké hrát proti vám. Dostat tu dvě Američanky po sobě není žádná výhra. Doufám, že teď nechytnu další!“