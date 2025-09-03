Nasazené jedničky Siniaková a Townsendová zvítězily na dvorci Louise Armstronga, kde hlavně díky přítomnosti americké legendy panovala bouřlivá atmosféra, za 56 minut.
Turnajem dál prochází bez ztráty setu, po loňském Wimbledonu a letošním Australian Open usilují o třetí společný grandslamový titul. Siniaková může získat v ženské čtyřhře jedenáctou trofej z podniků velké čtyřky, na US Open zatím triumfovala jen v roce 2022 po boku Barbory Krejčíkové.
„Dnes to bylo skvělé. Hrozně moc jsem si to užila. Čekala jsem, že bude narváno a že to bude hlasité. Asi jsem nic takového nezažila, možná naposledy v O2 areně, když jsme hrály Fed Cup. Jsem hrozně moc ráda, jak jsme to zvládly, a užila jsem si to,“ řekla českým novinářům Siniaková.
Pětačtyřicetiletá Williamsová se na grandslamu objevila po dvou letech. Zatímco v prvním kole dvouhry prohrála s Karolínou Muchovou, ve čtyřhře se jí dařilo lépe – po boku Fernandezové, své o 23 let mladší spoluhráčky, vyhrála tři zápasy.
Po porážce se Siniakovou a Townsendovou se dočkala potlesku vestoje. Williamsová má ve své grandslamové sbírce čtrnáct deblových trofejí – všechny vybojovala s mladší sestrou Serenou – a sedm singlových titulů.
„Klobouk dolů před Venus. Na začátku kariéry jsem s ní párkrát hrála, takže už jsem měla tu čest, čehož si hrozně vážím. Stát znovu proti ní na kurtu je něco neuvěřitelného. Stále to má v ruce a je mi ctí, že jsem to mohla znovu zažít,“ doplnila Češka.
Siniaková a Townsendová se v semifinále utkají s nasazenými čtyřkami Kuděrmětovovou a Mertensovou. Druhou dvojici tvoří turnajové dvojky Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová z Itálie a třetí nasazený kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku
(tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů)
Ženy: