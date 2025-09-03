Siniaková prošla přes Venus W. a její o 23 let mladší parťačku do semifinále deblu

  2:03aktualizováno  2:36
Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále ženské čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily na betonovém povrchu v New Yorku americko-kanadskou dvojici Venus Williamsová, Leylah Fernandezová 6:1, 6:2 a v boji o finále se utkají s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová během čtvrtfinále deblu na US Open

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová během čtvrtfinále deblu na US Open | foto: AP

Američanka Venus Williamsová (vlevo) a Kanaďanka Leylah Fernandezová se hecují...
Kateřina Siniaková (vpravo) s Američankou Taylor Townsendovou zdraví fanoušky...
Kateřina Siniaková (vlevo) a Američanka Taylor Townsendová se domlouvají ve...
Američanka Venus Williamsová hraje bekhend ve čtvrtfinále čtyřhry US Open.


Nasazené jedničky Siniaková a Townsendová zvítězily na dvorci Louise Armstronga, kde hlavně díky přítomnosti americké legendy panovala bouřlivá atmosféra, za 56 minut.

Turnajem dál prochází bez ztráty setu, po loňském Wimbledonu a letošním Australian Open usilují o třetí společný grandslamový titul. Siniaková může získat v ženské čtyřhře jedenáctou trofej z podniků velké čtyřky, na US Open zatím triumfovala jen v roce 2022 po boku Barbory Krejčíkové.

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

„Dnes to bylo skvělé. Hrozně moc jsem si to užila. Čekala jsem, že bude narváno a že to bude hlasité. Asi jsem nic takového nezažila, možná naposledy v O2 areně, když jsme hrály Fed Cup. Jsem hrozně moc ráda, jak jsme to zvládly, a užila jsem si to,“ řekla českým novinářům Siniaková.

Pětačtyřicetiletá Williamsová se na grandslamu objevila po dvou letech. Zatímco v prvním kole dvouhry prohrála s Karolínou Muchovou, ve čtyřhře se jí dařilo lépe – po boku Fernandezové, své o 23 let mladší spoluhráčky, vyhrála tři zápasy.

Kanaďanka Leylah Fernandezová a Američanka Venus Williamsová (vpravo) opouštějí...
Američanka Venus Williamsová se loučí s fanoušky po porážce ve čtvrtfinále...

Po porážce se Siniakovou a Townsendovou se dočkala potlesku vestoje. Williamsová má ve své grandslamové sbírce čtrnáct deblových trofejí – všechny vybojovala s mladší sestrou Serenou – a sedm singlových titulů.

„Klobouk dolů před Venus. Na začátku kariéry jsem s ní párkrát hrála, takže už jsem měla tu čest, čehož si hrozně vážím. Stát znovu proti ní na kurtu je něco neuvěřitelného. Stále to má v ruce a je mi ctí, že jsem to mohla znovu zažít,“ doplnila Češka.

Siniaková a Townsendová se v semifinále utkají s nasazenými čtyřkami Kuděrmětovovou a Mertensovou. Druhou dvojici tvoří turnajové dvojky Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová z Itálie a třetí nasazený kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů)

Ženy:
Čtyřhra - čtvrtfinále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - V. Williamsová, Fernandezová (USA/Kan.) 6:1, 6:2.





3. září 2025  2:03,  aktualizováno  2:36

Španělský raubíř Ayuso opouští tým UAE. Se slovy o podrazu a diktatuře

O čem se dlouhé týdny spekulovalo, se stává realitou. V pondělí večer informovala stáj UAE, že se španělským cyklistou Juanem Ayusem po vzájemné dohodě předčasně rozváže smlouvu. Tým i jezdec...

2. září 2025  18:42

Ústecký trenér Habanec je v nemocnici. Vyhráli jsme pro něj, vzkázal tým

Chtěli, ať se jejich kouči Svatopluku Habancovi udělá v nemocnici líp. Jenže on ústecké fotbalisty v šatně při oslavě infarktového vítězství naoko huboval přes obrazovku: „Teď budu muset ještě na...

2. září 2025  18:30

