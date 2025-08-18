Siniaková se v mixu na US Open představí po boku Sinnera, zahraje si i Muchová

Tenistky Kateřina Siniaková a Karolína Muchová si na tenisovém US Open zahrají smíšenou čtyřhru, která se uskuteční v novém formátu. Siniaková utvoří nově dvojici s lídrem mužského singlového žebříčku Italem Jannikem Sinnerem, Muchová nastoupí po boku původně avizovaného Rusa Andreje Rubljova. Organizátoři to uvedli na svém webu. Soutěž startuje v New Yorku v úterý.
Kateřina Siniaková ve finále smíšené čtyřhry ve Wimbledonu.

foto: Joanna ChanAP

Jedenáctinásobná grandslamová šampionka v ženské a smíšené čtyřhře Siniaková se původně přihlásila s mužskou deblovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru. Nakonec ale bude startovat se Sinnerem, jehož původní spoluhráčka Američanka Emma Navarrová se odhlásila kvůli účasti na turnaji v Monterrey. Česko-italská dvojice obdržela divokou kartu.

Chcete mě? Sinner přišel o deblovou parťačku na US Open, musí si najít novou

Muchová s Rubjovem, kteří také neměli do poslední chvíle zajištěnou účast, se nakonec vešli do turnaje na základě kombinace aktuálního singlového žebříčku. České tenistce patří v pořadí WTA 14. místo, Rubjov je jedenáctý.

Siniaková se Sinnerem v prvním kole nastoupí proti švýcarsko-německé dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev. Muchová s Rubljovem narazí na americký pár Venus Williamsová, Reilly Opelka. Roli nasazených jedniček budou plnit Američanka Jessica Pegulaová a Brit Jack Draper, kteří se na úvod střetnou s britsko-španělským párem Emma Raducanuová, Carlos Alcaraz.

Kateřina Siniaková v Praze pózuje s trofejí pro vítězku smíšené čtyřhry ve...
Karolína Muchová dobíhá míček v osmifinále montrealského turnaje.

Ve smíšené čtyřhře, která se hraje v novém formátu a netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, figuruje 16 týmů. První a druhé kolo se uskuteční v úterý, semifinále a finále o den později.

Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále. Ve hře je milion dolarů.

18. srpna 2025  7:46

