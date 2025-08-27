Dvacátý nasazený Lehečka hraje s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym, kterého v posledních dvou případech porazil bez ztráty setu. V prvním kole si poradil s Chorvatem Bornou Čoričem, proti němuž se otřepal ze ztráty úvodního dějství, a favoritem je i nyní.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Tomás Martín Etcheverry
Etcheverry na úvod hladce zvládl argentinské derby s Camilem Ugem Carabellim, vítěz utkání může ve třetím kole narazit na světovou dvanáctku Caspera Ruuda.
Macháč vyzve talentovaného Brazilce
Pro Macháče bylo vítězství v úvodním kole nad Italem Lucou Nardim prvním úspěchem od začátku července, nyní nastoupí proti osmnáctileté brazilské naději Joaovi Fonsecovi.
ONLINE: Tomáš Macháč vs. Joao Fonseca
Ve světovém žebříčku je sice výš český tenista, avšak Fonseca je jedním z nejslibnějších zástupců mladé generace a loňského osmifinalisty US Open se jistě nezalekne.
Menšík proti francouzskému kvalifikantovi
Papírově velmi přijatelného soupeře má pro druhé kolo Menšík. Čeká ho Francouz Ugo Blanchet, až 184. tenista světa, který pouť turnajem začínal v kvalifikaci.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Ugo Blanchet
Devatenáctiletý Čech hrál na US Open loni i předloni třetí kolo, pokud Blancheta porazí, své newyorské maximum vyrovná. A o jeho posunutí zabojuje s vítězem zápasu Macháč – Fonseca.
Krejčíková chce navázat na skalp nasazené
Poté, co v prvním kole vymazala 22. nasazenou Victorii Mbokovou, nastoupí Krejčíková proti Japonce Mojuce Učidžimaové. A proti sokyni z konce první světové stovky bude velkou favoritkou.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Mojuka Učidžimaová
V případě postupu do třetího kola může zkusit Krejčíková oplatit porážku z letošního Wimbledonu světové jedenáctce Emmě Navarrové.
Zaskočí Valentová hvězdu?
Po úspěšné kvalifikaci prošla i prvním kolem hlavní soutěže a za odměnu si osmnáctiletá naděje Valentová vysloužila střet se světovou desítkou Jelenou Rybakinovou.
ONLINE: Tereza Valentová vs. Jelena Rybakinová
Proti favoritce nemá co ztratit, pokusí se navázat na solidní výkon ze stejné fáze letošního Roland Garros, kde vzdorovala pozdější šampionce Coco Gauffové.
Repríza z Wimbledonu čeká Vondroušovou
Vondroušová změří síly s Američankou McCartney Kesslerovou, kterou zdolala před necelým měsícem v prvním kole travnatého grandslamu.
ONLINE: Vondroušová vs. Kesslerová
Pokud na výhru naváže, může si vysloužit konfrontaci se světovou osmičkou Jasmine Paoliniovou. V prvním kole vyřadila ruskou kvalifikantku Oksanu Selechmetěvovou.
Co dalšího nabízí čtvrtý den US Open?
- Druhé kolo absolvují například Španěl Carlos Alcaraz, Srb Novak Djokovič, běloruská světová jednička Aryna Sabalenková či domácí hvězda Jessica Pegulaová.
Středeční program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (17:30): Djokovič (7-Srb.) - Svajda (USA), Pegulaová (4-USA) - Blinkovová (Rus.), 01:00 Bellucci (It.) - Alcaraz (2-Šp.), Sabalenková (1-Běl.) - P. Kuděrmětovová (Rus.)
Kurt Louise Armstronga: Raducanuová (Brit.) - Tjenová (Indon.), Harris (JAR) - Fritz (4-USA), 01:00 Jovicová (USA) - Paolinová (7-It.), Shelton (6-USA) - Carreňo (Šp.)
Grandstand: Navarrová (10-USA) - McNallyová (USA), Fonseca (Braz.) - Macháč (21-ČR), Tiafoe (17-USA) - Damm (USA), Potapovová (Rus.) - M. Andrejevová (5-Rus.)
Kurt č. 17, 3. zápas: Rybakinová (9-Kaz.) - Valentová (ČR).
Kurt č. 5, 1. zápas: Lehečka (20-ČR) - T. Etcheverry (Arg.).
Kurt č. 7., 2. zápas: Menšík (16-ČR) - Blanchet (Fr.), 3. zápas: Kesslerová (32-USA) - Vondroušová (ČR)
Kurt č. 12, 2. zápas: Učidžimaová (Jap.) - Krejčíková (ČR)