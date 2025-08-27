US Open ONLINE: O postup do třetího kola zabojuje šest Čechů, začíná Lehečka

Tenisový grandslam US Open si ve středu odškrtává první porci zápasů druhého kola. Z českých zástupců se postupně představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Tereza Valentová, jejich utkání sledujeme v podrobných reportážích.

Jiří Lehečka bojuje v prvním kole US Open. | foto: Kevin LamarqueReuters

Dvacátý nasazený Lehečka hraje s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym, kterého v posledních dvou případech porazil bez ztráty setu. V prvním kole si poradil s Chorvatem Bornou Čoričem, proti němuž se otřepal ze ztráty úvodního dějství, a favoritem je i nyní.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Tomás Martín Etcheverry

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Etcheverry na úvod hladce zvládl argentinské derby s Camilem Ugem Carabellim, vítěz utkání může ve třetím kole narazit na světovou dvanáctku Caspera Ruuda.

Macháč vyzve talentovaného Brazilce

Pro Macháče bylo vítězství v úvodním kole nad Italem Lucou Nardim prvním úspěchem od začátku července, nyní nastoupí proti osmnáctileté brazilské naději Joaovi Fonsecovi.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Joao Fonseca

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ve světovém žebříčku je sice výš český tenista, avšak Fonseca je jedním z nejslibnějších zástupců mladé generace a loňského osmifinalisty US Open se jistě nezalekne.

Menšík proti francouzskému kvalifikantovi

Papírově velmi přijatelného soupeře má pro druhé kolo Menšík. Čeká ho Francouz Ugo Blanchet, až 184. tenista světa, který pouť turnajem začínal v kvalifikaci.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Ugo Blanchet

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Devatenáctiletý Čech hrál na US Open loni i předloni třetí kolo, pokud Blancheta porazí, své newyorské maximum vyrovná. A o jeho posunutí zabojuje s vítězem zápasu Macháč – Fonseca.

Krejčíková chce navázat na skalp nasazené

Poté, co v prvním kole vymazala 22. nasazenou Victorii Mbokovou, nastoupí Krejčíková proti Japonce Mojuce Učidžimaové. A proti sokyni z konce první světové stovky bude velkou favoritkou.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Mojuka Učidžimaová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

V případě postupu do třetího kola může zkusit Krejčíková oplatit porážku z letošního Wimbledonu světové jedenáctce Emmě Navarrové.

Zaskočí Valentová hvězdu?

Po úspěšné kvalifikaci prošla i prvním kolem hlavní soutěže a za odměnu si osmnáctiletá naděje Valentová vysloužila střet se světovou desítkou Jelenou Rybakinovou.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Jelena Rybakinová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Proti favoritce nemá co ztratit, pokusí se navázat na solidní výkon ze stejné fáze letošního Roland Garros, kde vzdorovala pozdější šampionce Coco Gauffové.

Repríza z Wimbledonu čeká Vondroušovou

Vondroušová změří síly s Američankou McCartney Kesslerovou, kterou zdolala před necelým měsícem v prvním kole travnatého grandslamu.

ONLINE: Vondroušová vs. Kesslerová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Pokud na výhru naváže, může si vysloužit konfrontaci se světovou osmičkou Jasmine Paoliniovou. V prvním kole vyřadila ruskou kvalifikantku Oksanu Selechmetěvovou.

Co dalšího nabízí čtvrtý den US Open?

  • Druhé kolo absolvují například Španěl Carlos Alcaraz, Srb Novak Djokovič, běloruská světová jednička Aryna Sabalenková či domácí hvězda Jessica Pegulaová.

Středeční program US Open

začátky v 17:00 SELČ

Kurt Arthura Ashe (17:30): Djokovič (7-Srb.) - Svajda (USA), Pegulaová (4-USA) - Blinkovová (Rus.), 01:00 Bellucci (It.) - Alcaraz (2-Šp.), Sabalenková (1-Běl.) - P. Kuděrmětovová (Rus.)

Kurt Louise Armstronga: Raducanuová (Brit.) - Tjenová (Indon.), Harris (JAR) - Fritz (4-USA), 01:00 Jovicová (USA) - Paolinová (7-It.), Shelton (6-USA) - Carreňo (Šp.)

Grandstand: Navarrová (10-USA) - McNallyová (USA), Fonseca (Braz.) - Macháč (21-ČR), Tiafoe (17-USA) - Damm (USA), Potapovová (Rus.) - M. Andrejevová (5-Rus.)

Kurt č. 17, 3. zápas: Rybakinová (9-Kaz.) - Valentová (ČR).

Kurt č. 5, 1. zápas: Lehečka (20-ČR) - T. Etcheverry (Arg.).

Kurt č. 7., 2. zápas: Menšík (16-ČR) - Blanchet (Fr.), 3. zápas: Kesslerová (32-USA) - Vondroušová (ČR)

Kurt č. 12, 2. zápas: Učidžimaová (Jap.) - Krejčíková (ČR)

Lehečka vs. EtcheverryTenis - Dvouhra mužů - 2. kolo - 27. 8. 2025:Lehečka vs. Etcheverry //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 2:0
  • 1.39
  • -
  • 2.94
Fonseca vs. MacháčTenis - Dvouhra mužů - 2. kolo - 27. 8. 2025:Fonseca vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
27. 8. 18:30
  • 1.84
  • -
  • 2.02
Učidžimová vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra žen - 2. kolo - 27. 8. 2025:Učidžimová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
27. 8. 19:00
  • 5.12
  • -
  • 1.18
Menšík vs. BlanchetTenis - Dvouhra mužů - 2. kolo - 27. 8. 2025:Menšík vs. Blanchet //www.idnes.cz/sport
27. 8. 20:30
  • 1.17
  • -
  • 5.40
Rybakinová vs. ValentováTenis - Dvouhra žen - 2. kolo - 27. 8. 2025:Rybakinová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
27. 8. 20:30
  • 1.25
  • -
  • 4.04
Kesslerová vs. VondroušováTenis - Dvouhra žen - 2. kolo - 27. 8. 2025:Kesslerová vs. Vondroušová //www.idnes.cz/sport
27. 8. 22:30
  • 2.53
  • -
  • 1.54
Program a výsledky
