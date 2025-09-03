Servis mi odjel na dovolenou, posteskla si Krejčíková. Lehečku vymazal Alcaraz

Stanislav Kučera
  10:01
Jiří Lehečka je sice o rok a půl starší než Carlos Alcaraz, nicméně zkušeností má o poznání méně. Zatímco pro českého tenistu byl jejich úterní střet na US Open druhým kariérním čtvrtfinále grandslamu, Španěl ho zažil už potřinácté. Tomu také odpovídal výsledek – Lehečka po necelých dvou hodinách odcházel s porážkou 4:6, 2:6 a 4:6.
Barbora Krejčíková při podání ve čtvrtfinále US Open.

Barbora Krejčíková při podání ve čtvrtfinále US Open. | foto: Reuters

Španěl Carlos Alcaraz se natahuje po balonku ve čtvrtfinále US Open.
Jiří Lehečka (zády) a Carlos Alcaraz si podávají ruce po čtvrtfinále US Open.
Jiří Lehečka (vlevo) a Carlos Alcaraz si podávají ruce po čtvrtfinále US Open.
Jiří Lehečka ve čtvrtfinále US Open
V New Yorku neuspěla ani Barbora Krejčíková, jež rovněž čelila hvězdné soupeřce a i ona jí podlehla jednoznačně. Se světovou čtyřkou Jessicou Pegulaovou prohrála dvakrát 3:6.

A poté, co se Markéta Vondroušová před čtvrtfinále se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou odhlásila kvůli zranění kolene, zůstala z českých singlových nadějí už jen Karolína Muchová.

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

Přitom Lehečka doufal, že se mu podaří zahnat Alcaraze do úzkých. V sezoně s ním odehrál dva vyrovnané souboje a ten na tvrdém povrchu dokonce vyhrál.

Ale v úterý na stadionu Arthura Ashe, největším tenisovém chrámu na světě, proti pětinásobnému grandslamovému vítězi nestíhal. V celém utkání si nevypracoval jediný brejkbol.

„I když jsem předvedl slušný výkon, občas jsem cítil, že to doopravdy nestačí. Narazil jsem na grandslamovou verzi Carlose, proti které je strašně náročné hrát,“ líčil českým novinářům v New Yorku.

V úvodním gamu udělal dvě dvojchyby a přišel o podání a Alcarazovi poté stačilo udržovat svůj standard, aby duel v klidu kontroloval.

Jiří Lehečka (zády) a Carlos Alcaraz si podávají ruce po čtvrtfinále US Open.

I ve druhém setu trochu přidal hned v první hře a sebral brejk, v závěrečném dějství se Lehečka držel nejdéle – o servis přišel až v závěru.

Druhý tenista žebříčku ho převálcoval ve statistikách vítězných úderů (27:16) a měl také méně nevynucených chyb (17:23). Po prvním podání vyhrál Lehečka jen 67 procent výměn, což na úspěch proti tak špičkovému borci nestačí.

Třiadvacetiletý Čech tak ve čtvrtfinále grandslamu stejně jako na Australian Open 2023 prohrál, ale po turnaji se v žebříčku posune na dosud životní 15. místo.

A jak si vedla Krejčíková?

V porovnání s nedělním osmifinále, v němž vykouzlila skvostný obrat z osmi mečbolů, působila jako úplně jiná tenistka.

Zakřiknutá, bez emocí, chybující.

A také poražená.

Barbora Krejčíková vybírá úder ve čtvrtfinále US Open.

Jako by ji drama proti Taylor Townsendové o dva dny dříve tak vyšťavilo, že Pegulaové podlehla bez viditelnějšího odporu.

„Po zápase s Taylor jsem hodně spala. Víc, než co jsem spala za celou severoamerickou tour,“ popisovala českým novinářům v New Yorku. „Byla jsem hodně mentálně unavená, zdravotně jsem jakž takž držela. Nějaké problémy jsem minimálně v posledních třech zápasech měla, ale nějak jsem je zvládla. Proti Jessice to bohužel nestačilo, ale určitě to nebylo zdravotním stavem. Byla zkrátka lepší.“

Muchová ve čtvrtfinále

Poslední česká naděje nastoupí proti Japonce Naomi Ósakaové v noci na čtvrtek od 1:00 SELČ.

Poprvé si v zápase zakřičela až v momentě, kdy v první sadě esem zažehnala brejkbol na 0:4. Její radost byla dobře slyšet, neboť na stadionu zrovna panovalo ticho – fanoušci totiž pochopitelně šetřili hlasivky a dlaně na chvíle, kdy zaboduje domácí tenistka.

Hecování Krejčíkové doprovázel jen potlesk z jejího boxu, odkud jí trenér Jiří Novák nabádal: „Pojď, balon po balonu.“

A jeho svěřenkyně se v souladu s touto radou skutečně zlepšila.

Ale jen na chvíli.

Pomohlo jí odvrácení brejkbolu na 1:5, načež snížila na 3:4. Jenže pak opět neudržela vlastní servis a její příliš dlouhý forhend o chvíli později znamenal, že první sadu ztratila výsledkem 3:6.

A ani ve druhé se nezlepšila.

Barbora Krejčíková spěchá za balonkem ve čtvrtfinále US Open.
Světová čtyřka Jessica Pegulaová ve čtvrtfinále US Open.

Opět sice snížila z 1:4 na 3:4, ale když už se zdálo, že se konečně chytla, srážely ji chyby, kvůli nimž se jí nedařilo spolehlivě hrající soupeřku dostat do úzkých.

Sedmou dvojchybou darovala Pegulaové první mečbol a vzápětí kapitulovala celkově 22. nevynucenou minelou – poslala forhend daleko do autu.

„Škoda, že mi servis odjel na dovolenou,“ posteskla si, že se o podání nemohla opřít.

Postoupit bez něj do semifinále grandslamu je takřka nemožné.

A Češi to v úterý bolestivě poznali.

