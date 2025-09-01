Češi proti hvězdám. Lehečka na US Open vyzve Alcaraze, Vondroušová jedničku

Lehečka ve svém druhém grandslamovém čtvrtfinále v kariéře zkusí zaskočit jednoho z hlavních favoritů na titul.
Se Španělem Alcarazem se letos utká už potřetí, v únoru ho na tvrdém povrchu v Dauhá zdolal, v červnu na trávě v Queen’s Clubu mu podlehl.
Oba zápasy byly vyrovnané a hrály se na tři sety, třiadvacetiletý Čech proto může doufat, že o rok mladšího soka překvapí. Ale velkým favoritem bude pětinásobný grandslamový šampion, který na letošním US Open zvládl všechna čtyři dosavadní kola výsledkem 3:0.
Lehečka ztratil tři sety – jeden vždy v prvním, druhém a čtvrtém mači – v nedělním osmifinále vyřadil francouzského veterána Adriana Mannarina.
Vondroušová proti obhájkyni
Také Vondroušová svou čtvrtfinálovou soupeřku dobře zná a v aktuální sezoně ji na kurtu potká už potřetí. V červnu Sabalenkovou vyřadila na trávě v Berlíně, před třemi týdny na betonu v Cincinnati jí jednoznačně podlehla.
Celkem má s běloruskou hvězdou poměrně vyrovnanou bilanci 4:5, což jí dává naději, že na úspěch může pomýšlet i v New Yorku.
Navíc už dvě elitní tenistky vyřadila – ve třetím kole přehrála světovou osmičku Jasmine Paoliniovou a v nedělním osmifinále si vyšlápla na desítku globálního pořadí Jelenu Rybakinovou.
Běloruská vládkyně žebříčku zatím v turnaji nepřišla o jediný set, ale střetnutí s českou levačkou pro ni bude první velkou prověrkou.
Krejčíková opět proti domácí naději
Papírově nejpřijatelnější soupeřku má pro čtvrtfinále Krejčíková, čeká ji světová čtyřka a loňská finalistka Pegulaová.
Pro Češku to bude už třetí zápas v řadě proti domácí hráčce, předtím ve třech setech vyzrála na světovou jedenáctku Emmu Navarrovou i Taylor Townsendovou, které odvrátila osm mečbolů.
Ve vzájemné bilanci vede nad Pegulaovou 2:1, naposledy ji zdolala na loňském Turnaji mistryň. Favoritkou ale bude domácí hvězda, která do čtvrtfinále postoupila bez ztráty setu.
Nicméně Krejčíkové jistě pomůže, že mezi nejlepší osmičku prošla po zdánlivě ztraceném utkání, ve kterém ukázala obrovskou bojovnost.
Dostane se někdo z trojice Čechů do semifinále? Na to odpoví úterní program.
A počet tuzemských čtvrtfinalistů ještě může rozšířit Karolína Muchová, která ke svému osmifinále proti Ukrajince Martě Kosťukové nastoupí v pondělí ne dříve než v 19:00 SELČ.