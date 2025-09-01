Češi proti hvězdám. Lehečka na US Open vyzve Alcaraze, Vondroušová jedničku

Autor:
  6:22
Čtvrtfinále grandslamového US Open vítá hned tři české tenisty, kteří se těší na elitní soupeře. Jiří Lehečka se utká se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem, Markéta Vondroušová s vládkyní žebříčku Arynou Sabalenkovou a Barbora Krejčíková změří síly se čtvrtou hráčkou pořadí Jessicou Pegulaovou. Všechny tyto zápasy se budou hrát v úterý večer, případně v noci na středu SELČ.
Jiří Lehečka slaví zisk setu v osmifinále US Open.

Jiří Lehečka slaví zisk setu v osmifinále US Open. | foto: AP

Barbora Krejčíková slaví povedenou výměnu v osmifinále US Open.
Markéta Vondroušová se hecuje v osmifinále US Open.
Jiří Lehečka slaví vítězství v osmifinále US Open.
Markéta Vondroušová (vlevo) přijímá gratulaci od Jeleny Rybakinové po...
26 fotografií

Lehečka ve svém druhém grandslamovém čtvrtfinále v kariéře zkusí zaskočit jednoho z hlavních favoritů na titul.

Se Španělem Alcarazem se letos utká už potřetí, v únoru ho na tvrdém povrchu v Dauhá zdolal, v červnu na trávě v Queen’s Clubu mu podlehl.

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Oba zápasy byly vyrovnané a hrály se na tři sety, třiadvacetiletý Čech proto může doufat, že o rok mladšího soka překvapí. Ale velkým favoritem bude pětinásobný grandslamový šampion, který na letošním US Open zvládl všechna čtyři dosavadní kola výsledkem 3:0.

Lehečka ztratil tři sety – jeden vždy v prvním, druhém a čtvrtém mači – v nedělním osmifinále vyřadil francouzského veterána Adriana Mannarina.

Vondroušová proti obhájkyni

Také Vondroušová svou čtvrtfinálovou soupeřku dobře zná a v aktuální sezoně ji na kurtu potká už potřetí. V červnu Sabalenkovou vyřadila na trávě v Berlíně, před třemi týdny na betonu v Cincinnati jí jednoznačně podlehla.

Celkem má s běloruskou hvězdou poměrně vyrovnanou bilanci 4:5, což jí dává naději, že na úspěch může pomýšlet i v New Yorku.

Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.

Navíc už dvě elitní tenistky vyřadila – ve třetím kole přehrála světovou osmičku Jasmine Paoliniovou a v nedělním osmifinále si vyšlápla na desítku globálního pořadí Jelenu Rybakinovou.

Běloruská vládkyně žebříčku zatím v turnaji nepřišla o jediný set, ale střetnutí s českou levačkou pro ni bude první velkou prověrkou.

Krejčíková opět proti domácí naději

Papírově nejpřijatelnější soupeřku má pro čtvrtfinále Krejčíková, čeká ji světová čtyřka a loňská finalistka Pegulaová.

Pro Češku to bude už třetí zápas v řadě proti domácí hráčce, předtím ve třech setech vyzrála na světovou jedenáctku Emmu Navarrovou i Taylor Townsendovou, které odvrátila osm mečbolů.

Ve vzájemné bilanci vede nad Pegulaovou 2:1, naposledy ji zdolala na loňském Turnaji mistryň. Favoritkou ale bude domácí hvězda, která do čtvrtfinále postoupila bez ztráty setu.

Barbora Krejčíková slaví postup do čtvrtfinále US Open.

Nicméně Krejčíkové jistě pomůže, že mezi nejlepší osmičku prošla po zdánlivě ztraceném utkání, ve kterém ukázala obrovskou bojovnost.

Dostane se někdo z trojice Čechů do semifinále? Na to odpoví úterní program.

A počet tuzemských čtvrtfinalistů ještě může rozšířit Karolína Muchová, která ke svému osmifinále proti Ukrajince Martě Kosťukové nastoupí v pondělí ne dříve než v 19:00 SELČ.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kosťuková vs. MuchováTenis - Osmifinále - 1. 9. 2025:Kosťuková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
1. 9. 17:00
  • 2.34
  • -
  • 1.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Češi proti hvězdám. Lehečka na US Open vyzve Alcaraze, Vondroušová jedničku

Čtvrtfinále grandslamového US Open vítá hned tři české tenisty, kteří se těší na elitní soupeře. Jiří Lehečka se utká se světovou dvojkou Carlosem Alcarazem, Markéta Vondroušová s vládkyní žebříčku...

1. září 2025  6:22

Hapal o odvolání nepřemýšlí: To myslíte vážně? Riga a Šína půjde těžko nahradit

Vypadnutí z evropských pohárů, v lize po pěti zápasech čtyři body a čtyři vstřelené góly. Po minulé, tuze zdařilé sezoně zažívá ostravský Baník útlum, což ukázal i v neděli na Andrově stadionu....

1. září 2025  6:07

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

1. září 2025  5:53

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

1. září 2025  5:34

Bravo, ale... O paradoxu stovkaře Schicka. Co na kanonýra prozradil trenér Pivarník?

Premium

Lehounce pohladil míč levým nártem a hned věděl, že vymyslel to nejlepší penaltové řešení. Zatímco brankář Werderu Brémy plachtil po své pravé ruce, střelecká finta Patrika Schicka mířila celkem...

1. září 2025

Yamalova penalta stačila jen na remízu, Barcelonu proti Vallecanu podržel gólman

Fotbalisté Barcelony ve 3. kole španělské ligy remizovali s Vallecanem 1:1 a utrpěli první ztrátu v sezoně. Obhájce titulu od porážky zachránil řadou povedených a důležitých zákroků ve druhém...

31. srpna 2025  23:58

Slovince táhl Dončič, nasázel triple double. Poláci i Řekové mají jistý postup

Luka Dončič jako teprve pátý hráč v historii zaznamenal v zápase na mistrovství Evropy basketbalistů triple double. Hvězdný Slovinec hrající v NBA za slavné Los Angeles Lakers zaznamenal v utkání...

31. srpna 2025  17:09,  aktualizováno  23:38

Šulc hrdinou derby. Výrazně přispěl k jediné trefě, Lyon v závěru utavil Marseille

Fotbalisté Lyonu i díky důrazu Pavla Šulce zvítězili ve 3. kole francouzské ligy 1:0 nad Marseille. Pod tlakem nedávné posily z Plzně si obránce hostů Leonardo Balerdi dal těsně před vypršením...

31. srpna 2025  23:31

Nejhezčí narozeniny v životě. Rrahmani o gólech, přízni tribun i skvělé práci trenérů

Když deset minut před koncem střídal, vyprodaný stadion na Letné mu aplaudoval vestoje. Pak fanoušci vyvolávali jeho jméno. Albion, křičela jedna tribuna. Rrahmani, odpověděla druhá. Kosovský útočník...

31. srpna 2025  23:18

EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snaží i česká reprezentace. Jaký je...

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  31.8 23:05

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

31. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  22:24

První Paraguayská rallye patřila Ogierovi, Toyota už má stejně triumfů jako Citroën

Premiérovou Paraguayskou rallye vyhrál Francouz Sébastien Ogier z Toyoty. Osminásobný světový šampion si v desáté soutěži v sezoně připsal čtvrté vítězství a posunul se na druhé místo průběžné...

31. srpna 2025  21:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.