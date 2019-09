KOMENTÁŘ: Česká bída na US Open. Turnaj nesplněných představ

Tenis

Dalších 34 fotografií v galerii Karolína Plíšková (vpravo) si podává ruku s Britkou Johannou Kontaovou po osmifinálovém duelu US Open. | foto: AP

dnes 9:52

New York (Od našeho zpravodaje) - V Melbourne sahaly ranařky Petra Kvitová a Karolína Plíšková po trofeji. V Paříži v plné parádě předvedla své umění Markéta Vondroušová. V Londýně se blýskla Karolína Muchová a životní jízdou ohromila Barbora Strýcová. V New Yorku se na posledním grandslamu sezony žádná česká slavnost nekonala. Ani jeden z jedenácti vyslanců do hlavních singlových soutěží se na US Open neprotlačil do čtvrtfinále.

V zemi Kodeše, Navrátilové, Lendla či Mandlíkové se nároky veřejnosti na výsledky tenistů šplhají do závratných výšin. Ale i oni sami mají velké cíle a jsou vůči sobě kritičtí. Jejich představy se na Flushing Meadows nesplnily. US Open 2019 zpravodajství, rozhovory, pavouky, zákulisí Třetí nasazená Plíšková nejásá, byť dokráčela nejdál, do čtvrtého kola: „Není to určitě top úspěch. Nehrála jsem zrovna skvěle.“ Stále se drží v úplné špičce. Podle odborníků smí doufat v zisk vysněného grandslamového titulu, pokud dokáže pevně čapnout příležitost, která se jí naskytne. Ach ty koncovky Sedmadvacetiletá ranařka se na posledních třinácti nejslavnějších akcích sedmkrát protloukla aspoň do čtvrtfinále. Zatím ovšem při žádném z náročných tažení nevyužila své bezpochyby mocné zbraně. Při proměnlivosti situace na WTA Tour může čas KP klidně přijít v další sezoně. Její fanoušky však může znepokojovat skutečnost, že dáma proslulá psychickou odolností ztratila čtyři poslední mače v nepovedených koncovkách. Soustředit se jen na grandslamy? Ne, nejsem Serena, tvrdí Plíšková Na Wimbledonu proti Muchové dvakrát podávala na vítězství. V Torontu proti domácí Andreescuové naprosto pokazila game při svém podání za stavu 4:4 ve třetím setu. V Cincinnati podlehla Rusce Kuzněcovové, ač vedla 6:3, 5:4 a servírovala. V New Yorku při svém podání napáchala čtyři nevynucené chyby, čímž Britce Kontaové v závěrečné sadě věnovala klíčový brejk na 5:6. Aby dozrála ve skutečnou šampionku, potřebuje i ty nejzapeklitější situace, v nichž při tělesné únavě čelí i značnému duševnímu tlaku, zvládat co nejčastěji. Jinak zůstanou její šance promarněné. Živořící hvězda Mé zranění je záhada, říká smutná Kvitová Trochu smutný pohled je v posledních měsících na Kvitovou, která po zranění svalu v předloktí stále není úplně fit. Roland Garros vynechala, na Wimbledonu a US Open nastoupila bez pořádné přípravy. Je skoro nedůstojné, aby se budoucí členka Síně slávy jezdila na turnaje zúčastnit a možná ubojovat pár kol. Nabízí se otázka, zda není rozumnější ukončit sezonu, vykurýrovat neposlušnou paži a co nejlépe se připravit na rok 2020, v němž je na programu olympiáda v Tokiu. Na ní se levačka z Fulneku hodlá ucházet o zlatou medaili. VIDEO: Cesta Petry Kvitové na newyorském grandslamu končí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Jak je důležité zůstat fit, poznává znovu a zase mladá Vondroušová. Že se z US Open kvůli pochroumanému zápěstí odhlásila, bylo nejspíš moudré rozhodnutí.

Muchová na vzestupu Sváteční šance, výkon nic moc. Škoda, ani Serena nezářila, řekla Muchová V betonové džungli uprostřed Corona Parku ve čtvrti Queens se nikdy dobře necítila wimbledonská hrdinka Strýcová. Dvouhru pokazila. Debl, v němž je světovou jedničkou a s parťačkou Sie už se kvalifikovala na WTA Finals, pro ni skončil ve třetím kole. Muchová potvrdila, že za uplynulých dvanáct měsíců udělala neskutečný pokrok, z loňska obhájila postup do třetího kola. Jen úplní optimisté čekali její triumf nad Serenou Williamsovou. Ona ovšem z Flushing Meadows odjížděla lehce nespokojená se svými výkony, hlavně se spoustou zbytečných chyb. Záhy ztroskotaly Kateřina Siniaková i Marie Bouzková, třebaže jim los nepřisoudil vyloženě nepřekonatelné sokyně. Berdychova grandslamová pouť patrně skončila. Tam, kde kdysi začala Denisa Allertová a Tereza Martincová po úspěšné kvalifikaci natrefily na slavné krajanky PK a KP, které jim nepovolily další průlom. Po něm dál marně touží i Kristýna Plíšková. Muži v New Yorku prodloužili dobu temna - Tomáše Berdycha opět dostihly zdravotní trable a Jiří Veselý zase selhal zejména psychicky. Prohrál s Litevcem Berankisem, ač podával na vítězství. V kritických vteřinách spáchal dvě dvojchyby. Ani ženy tentokrát nezazářily. Nicméně výhled do budoucnosti na WTA Tour nevypadá vůbec zle.