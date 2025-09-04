Odplata za krutý debakl. Anisimovová žije svůj sen, navázala na sestry Williamsovy

Markéta Plšková
  19:29
První otázka, kterou slyšela po vyhraném čtvrtfinále, zněla: „Co se změnilo od porážky ve Wimbledonu?“ Ve finále londýnského grandslamu totiž Amanda Anisimovová padla s Igou Šwiatekovou hrozivým výsledkem 0:6, 0:6. Polské tenistce ve středu porážku oplatila, mezi nejlepší osmičkou na US Open ji vyřadila po výhře 6:4 a 6:3.
Americká tenistka Amanda Anisimovová slaví postup do semifinále US Open.

Americká tenistka Amanda Anisimovová slaví postup do semifinále US Open. | foto: Reuters

Americká tenistka Amanda Anisimovová slaví postup do semifinále US Open.
Američanka Amanda Anisimovová returnuje v osmifinále US Open.
Američanka Amanda Anisimovová a Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová si podávají...
Iga Šwiateková pózuje s talířem pro vítězku Wimbledonu a Amanda Anisimovová s...
40 fotografií

„Je to jako sen. Vrátit se po Wimbledonu takhle, je pro mě opravdu výjimečné. Cítím, že jsem tvrdě pracovala, abych to otočila, dnešek mi potvrdil, že to dokážu. Je to pro mě opravdu něco speciálního,“ zářila Anisimovová za potlesku amerického publika.

Právě diváci ji na největším tenisovém dvorci světa hnali, aby Šwiatekovou porazila. Ale nutno říct, že se z nedávného propadu ve finále Wimbledonu úctyhodně oklepala. „Zažívám tady životní jízdu. Když jsem sem přijela, říkala jsem si: Tak zkusím projít aspoň prvním kolem.“

Muchová do třetího semifinále US Open v řadě neprošla, Siniaková si zahraje o titul

A nyní je už v semifinále. Jako třetí rozená Američanka se mezi čtyři nejlepší tenistky na grandslamu dostala na všech třech površích, před ní to dokázaly jen legendární sestry Williamsovy.

A to je Anisimovové stále teprve 24 let.

I Šwiateková tušila, že její vystoupení na domácím majoru bude úplně jiné než to v Londýně. „Myslím, že všichni vědí, jak Amanda dokáže hrát. Ano, ve Wimbledonu se jí nedařilo, ale to neznamená, že bude pořád dělat stejné chyby nebo se cítit stejně. Vím, že je to dobrá hráčka, umí hrát skvělý tenis. A dneska to ukázala.“

Polku přehrála ve vítězných míčích, kterých nastřílela 23, Šwiateková jich zahrála o deset méně. I statistika nevynucených chyb hovořila lépe pro Anisimovovou, v duelu využila čtyři brejkboly, zatímco její soupeřka jen dva.

„Snažila jsem se jít do zápasu s dobrým nasazením,“ prozradila Anisimovová. „Posledních 24 hodin jsem se připravovala spíš mentálně než fyzicky. Ale myslím, že z té prohry ve Wimbledonu jsem se oklepala celkem rychle, před několika lety by mi to rozhodně trvalo déle.“

I teď ovšem musela chvíli čelit pocitu viny.

„Dřív bych si prohru více vyčítala. Ale bylo mi hodně líto těch lidí, na to jsem myslela asi nejvíce. Vím, kolik peněz utratili za lístky, chtěli vidět dobrý zápas a já jim to pokazila. Ale je to jen tenis, nedůležitější je, že žiju svůj sen a jsem každý den šťastná. To jsem pár let zpátky rozhodně nebyla.“

Anisimovová tím narážela na dobu, kdy musela tenisovou raketu kvůli mentálnímu zdraví odložit. Mimo dění byla celkem osm měsíců, do zápasového maratonu se znovu vrátila loni na Nový rok.

Už nikdy nebudeš jako dřív! Anisimovová našla pohodu, úspěch potřebuje i hvězda

A od té doby se vyškrábala až do elitní desítky světového žebříčku.

„Cítím, že jsem sebevědomá, vím, že můžu porážet ty nejlepší tenistky světa.“ V noci na pátek SELČ ji jedna taková soupeřka čeká, Anisimovová vyzve Naomi Ósakaovou, přemožitelku Karolíny Muchové.

„Hraje neskutečně,“ všímá si Američanka. „Na zápas s ní se ale ohromně těším.“

A možná po něm postoupí do druhého finále grandslamu v řadě.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, RoutliffeováTenis - Finále - 5. 9. 2025:Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Routliffeová //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:00
  • 1.46
  • -
  • 2.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Moje kariéra se láme. Jaroš ví, že potřebuje chytat, na spoluhráče mluví pomalu

Premium

Když se v létě přestěhoval do Amsterdamu, v novém domově si na poličku s úctou položil barevnou mičudu, jež mu připomíná loňskou premiéru v anglické lize. Na balonu svítí zlatavá medaile, kterou...

4. září 2025

Po 32 letech v play off. Na EuroBasketu se vytáhli i hráči Bosny a Hercegoviny

Další tým na EuroBasketu slaví velký historický úspěch. Po středečních premiérových postupech Portugalska a Švédska křepčí také reprezentanti Bosny a Hercegoviny. Play off si zahrají po dlouhých 32...

4. září 2025  17:20,  aktualizováno  19:32

Odplata za krutý debakl. Anisimovová žije svůj sen, navázala na sestry Williamsovy

První otázka, kterou slyšela po vyhraném čtvrtfinále, zněla: „Co se změnilo od porážky ve Wimbledonu?“ Ve finále londýnského grandslamu totiž Amanda Anisimovová padla s Igou Šwiatekovou hrozivým...

4. září 2025  19:29

EuroBasket 2025: program, výsledky, jak hráli čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snažila i česká reprezentace, ale marně....

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  4.9 19:04

Výkon bez šťávy, dobrá práce šla do kopru. Volejbalistům nevyšla generálka na MS

Čeští volejbalisté generálku na mistrovství světa nezvládli. V Táboře prohráli s Finskem 0:3 po setech 23:25, 15:25 a 19:25. Nenavázali na výkony z předchozích tří duelů, v nichž se sehrávali před...

4. září 2025  18:39

Velká cena Itálie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří na slavný okruh v Monze. Velká cena Itálie se koná od 5. do 7. září 2025. Jezdci na trati dosahují extrémních rychlostí přes 350 km/h díky dlouhým...

4. září 2025  18:34

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

4. září 2025  18:28

Španělský duel vyhrál ve sprintu Ayuso, mezi favority na Vueltě panoval klid

Po středečním průšvihu, kdy se etapa kvůli demonstrantům nedojela, je úlevou, že se tentokrát bude mluvit hlavně o sportu. Ve 12. zkoušce Vuelty, která proběhla bez organizačních komplikací, hrál...

4. září 2025  14:13,  aktualizováno  18:25

ONLINE: Pokračuje Liga mistrů, Sparta hraje v Chomutově se švédskou Luleou

Sledujeme online

Dalšími šesti zápasy pokračuje hokejová Liga mistrů. Čtvrteční program se z českých klubů týká Sparty, která v chomutovském azylu hraje od 18.30 se švédskou Luleou. Utkání sledujeme prostřednictvím...

4. září 2025  18:20

Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

Možná to bude litvínovský last dance, možná jen jeden tanec před mnoha dalšími. Hokejová Verva to chce navzdory mlhavé budoucnosti v extralize zase roztočit. „Každý rok chceme být lepší než ten...

4. září 2025  18:01

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Reakce na Beranův odchod a konec čekání na angažmá. Jablonec podepsal Zorvana

Záložník Filip Zorvan se po vypršení smlouvy v Olomouci stal posilou fotbalistů Jablonce. Devětadvacetiletý hráč podepsal na Střelnici tříletý kontrakt. Severočeský klub to uvedl na svém webu.

4. září 2025  17:22

Také Souček řešil nabídku: Ale já i West Ham jsme řekli ne. Mám tam stabilní pozici

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře I on do poslední chvíle přestupového období, které v top ligách v cizině skočilo v pondělí, řešil svou budoucnost. Podobně jako řada jeho reprezentačních spoluhráčů. „Není tajemství, že zájem o mě...

4. září 2025  17:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.