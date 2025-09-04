Odplata za krutý debakl. Anisimovová žije svůj sen, navázala na sestry Williamsovy

„Je to jako sen. Vrátit se po Wimbledonu takhle, je pro mě opravdu výjimečné. Cítím, že jsem tvrdě pracovala, abych to otočila, dnešek mi potvrdil, že to dokážu. Je to pro mě opravdu něco speciálního,“ zářila Anisimovová za potlesku amerického publika.
Právě diváci ji na největším tenisovém dvorci světa hnali, aby Šwiatekovou porazila. Ale nutno říct, že se z nedávného propadu ve finále Wimbledonu úctyhodně oklepala. „Zažívám tady životní jízdu. Když jsem sem přijela, říkala jsem si: Tak zkusím projít aspoň prvním kolem.“
|
Muchová do třetího semifinále US Open v řadě neprošla, Siniaková si zahraje o titul
A nyní je už v semifinále. Jako třetí rozená Američanka se mezi čtyři nejlepší tenistky na grandslamu dostala na všech třech površích, před ní to dokázaly jen legendární sestry Williamsovy.
A to je Anisimovové stále teprve 24 let.
I Šwiateková tušila, že její vystoupení na domácím majoru bude úplně jiné než to v Londýně. „Myslím, že všichni vědí, jak Amanda dokáže hrát. Ano, ve Wimbledonu se jí nedařilo, ale to neznamená, že bude pořád dělat stejné chyby nebo se cítit stejně. Vím, že je to dobrá hráčka, umí hrát skvělý tenis. A dneska to ukázala.“
Polku přehrála ve vítězných míčích, kterých nastřílela 23, Šwiateková jich zahrála o deset méně. I statistika nevynucených chyb hovořila lépe pro Anisimovovou, v duelu využila čtyři brejkboly, zatímco její soupeřka jen dva.
„Snažila jsem se jít do zápasu s dobrým nasazením,“ prozradila Anisimovová. „Posledních 24 hodin jsem se připravovala spíš mentálně než fyzicky. Ale myslím, že z té prohry ve Wimbledonu jsem se oklepala celkem rychle, před několika lety by mi to rozhodně trvalo déle.“
I teď ovšem musela chvíli čelit pocitu viny.
„Dřív bych si prohru více vyčítala. Ale bylo mi hodně líto těch lidí, na to jsem myslela asi nejvíce. Vím, kolik peněz utratili za lístky, chtěli vidět dobrý zápas a já jim to pokazila. Ale je to jen tenis, nedůležitější je, že žiju svůj sen a jsem každý den šťastná. To jsem pár let zpátky rozhodně nebyla.“
Anisimovová tím narážela na dobu, kdy musela tenisovou raketu kvůli mentálnímu zdraví odložit. Mimo dění byla celkem osm měsíců, do zápasového maratonu se znovu vrátila loni na Nový rok.
|
Už nikdy nebudeš jako dřív! Anisimovová našla pohodu, úspěch potřebuje i hvězda
A od té doby se vyškrábala až do elitní desítky světového žebříčku.
„Cítím, že jsem sebevědomá, vím, že můžu porážet ty nejlepší tenistky světa.“ V noci na pátek SELČ ji jedna taková soupeřka čeká, Anisimovová vyzve Naomi Ósakaovou, přemožitelku Karolíny Muchové.
„Hraje neskutečně,“ všímá si Američanka. „Na zápas s ní se ale ohromně těším.“
A možná po něm postoupí do druhého finále grandslamu v řadě.