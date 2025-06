US Open na závěr. Kvitová oznámila, že po grandslamu v New Yorku ukončí kariéru

„Měla jsem to štěstí zažít neskutečné chvíle – dvakrát jsem zvedla nad hlavu trofej ve Wimbledonu, šestkrát jsme slavili výhru v Billie Jean King Cupu, byla jsem druhá na světě… a ještě spoustu dalších momentů, na které nikdy nezapomenu,“ zavzpomínala na slavné chvíle své kariéry. „Tenis mě naučil tolik věcí – nejen o sportu, ale hlavně o životě.“

Ke sportu se Kvitová vrátila letos na konci února, z osmi zápasů, které odehrála, dokázala zvítězit jen jedinkrát. Z výhry se radovala na antukovém podniku v Římě, s ostatními turnaji se rozloučila vždy po prvním utkání.

Po nepřesvědčivých výkonech se tak začalo spekulovat o konci její kariéry. A ten už definitivně našel datum.

„Jak to tak v životě bývá, každá kapitola má svůj konec – a ta moje se pomalu blíží. Chtěla bych se s vámi podělit o to, že sezona 2025 bude moje poslední na profesionálním okruhu. A i když ještě přesně nevím, jak bude vypadat moje americké turné na betonech, ráda bych se se svou aktivní tenisovou kariérou rozloučila na US Open v New Yorku koncem léta,“ upřesnila.

Připravujeme podrobnosti...