Devatenáctiletou Valentovou v pavouku nahradila Lotyška Darja Semenistá, jež bude soupeřkou čtyřiadvacáté nasazené Rakušanky Anastasije Potapovové. Důvod odstoupení české hráčky, která si loni ve Flushing Meadows zahrála druhé kolo, není znám.
Valentová minulý týden postoupila na turnaji nižší kategorie ve Filadelfii do finále, v němž v sobotu podlehla Američance Katie Volynetsové. Předtím na prestižní akci v Cincinnati nevyužila sedm mečbolů proti Ukrajince Elině Svitolinové a vypadla ve druhém kole.
Naváže Knutsonová na povedenou kvalifikaci?
Devětadvacetiletá Knutsonová hraje grandslamovou soutěž vůbec poprvé v kariéře, coby 184. tenistka světa uspěla ve tříkolové kvalifikaci. Nyní čelí Němce Evě Lysové, která se v žebříčku nachází o 86 míst výše než dcera amerického otce a české matky.
ONLINE: Gabriela Knutsonová vs. Eva Lysová
První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
Překvapí Havlíčková favorizovanou Maďarku?
Grandslamovou debutantkou je i 21letá Havlíčková, taktéž úspěšná kvalifikantka. Za soupeřku má Maďarku Annu Bondárovou, světové číslo 73. Mladá Češka zkraje třetí stovky tak může jen překvapit.
ONLINE: Lucie Havlíčková vs. Anna Bondárová
První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
Získá Viďmanová první grandslamovou výhru?
Viďmanová se do hlavní soutěže dostala přímo, grandslamový debut si odškrtla letos ve Wimbledonu. Proti Španělce Jessice Bouzasové bude chtít vybojovat premiérovou výhru na podnicích velké čtyřky.
ONLINE: Darja Viďmanová vs. Jessica Bouzasová
První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
Potvrdí Bartůňková vzestup?
Ještě před třemi dny hrála Bartůňková semifinále turnaje v mexickém Monterrey, nyní vstoupí do newyorského grandslamu proti Egypťance Mayar Šarífové. Dvacetiletá Češka zažívá průlomovou sezonu, v žebříčku je už na 34. místě a vzestup chce potvrdit i při premiéře na US Open.
ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Mayar Šarífová
První kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
Co dalšího nabízí třetí den US Open?
- Do mužské dvouhry vstoupí nejvýše nasazený Němec Alexander Zverev, šampion letošního Roland Garros se utká s Italem Lorenzem Sonegem.
- První kolo čeká i favoritky ženského pavouku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu či domácí Coco Gauffovou, šampionku turnaje z roku 2023.
Úterní program US Open
začátky v 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (17:30): Keysová (22-USA) - Kornějevová (Rus.), Fritz (9-USA) - Blanch (USA), 01:00 Sönmezová (Tur.) - Gauffová (4-USA), Zverev (1-Něm.) - Sonego (It.)
Kurt Louise Armstronga: Comesaňa (Arg.) - Cobolli (5-It.), M. Andrejevová (5-Rus.) - Tjenová (Indon.), 01:00 Vallejo (Par.) - Monfils (Fr.), Stoianaová (USA) - Ealaová (17-Fil.)
Grandstand: Frodinová (USA) - Rybakinová (2-Kaz.), Fery (Brit.) - Musetti (13-It.), Jovicová (14-USA) - Frechová (Pol.), 23:00 Guerrieri (It.) - De Minaur (6-Austr.)
Kurt č. 6, 1. zápas: Knutsonová (ČR) - Lysová (Něm.), Havlíčková (ČR) - Bondárová (Maď.)
Kurt č. 7, 2. zápas: Viďmanová (ČR) - Bouzasová (Šp.).
Kurt č. 10, 3. zápas: Bartůňková (ČR) - Šarífová (Eg.)