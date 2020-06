Tenisová naděje žije. US Open se i v trudné době odmítá vzdát

Omráčený New York se pomalu probouzí z koronavirové rány. Hrozba dalšího šíření choroby v něm ale není zažehnána a ke všemu se i do něj rozšířily rasové nepokoje, jež vzplály po smrti George Floyda při brutálním policejním zákroku v Minneapolisu.

„Bohužel se tu protesty rozjely... Každý večer na Union Square a v Brooklynu před Barclays Center. Zapálené policejní vozy, rabování,“ líčí hokejový trenér Ivo Mocek, jenž bydlí na Manhattanu.

Pořadatelé tenisového US Open se ocitli v ošemetné situaci. Ještě nedávno sloužil rozlehlý areál na Flushing Meadows jako provizorní nemocnice a vývařovna pro potřebné. Do plánovaného startu tradičního turnaje ve čtvrti Queens zbývají necelé tři měsíce.

Jindy čilý cvrkot na okruzích WTA a ATP ustal. Řada tenistů žádá předčasné ukončení sezony, aby dál netápali v nejistotě a mohli se rovnou připravit na rok 2021.

Petra Kvitová či Roger Federer tvrdí, že by se grandslamy neměly konat v unylé atmosféře bez diváků na stadionech.

Amerika má trable. Tenisovou říši zachvátil zmar. A přece se šéfové US Open nevzdávají. Odškrtli varianty s výjimečným přestěhováním dějiště do Indian Wells či Orlanda.

Nehledají jiný, pozdější termín. Snaží se zařídit, aby se otevřené mistrovství na modrých betonových kurtech uskutečnilo od 31. srpna v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové.

Momentky z minulých ročníků US Open.

Podobně jako týmové soutěže NHL a NBA zkoušejí rozpumpovat sportovní byznys a v součinnosti s politiky a zdravotnickými kapacitami nalézt scénář, podle něhož by klání bez zvlášť zvýšeného rizika proběhlo.

Už nezavrhují možnost bez diváků. Spočítali si, že by navzdory odhadované ztrátě 45 procent (vstupné, občerstvení, suvenýry) z předpokládaných příjmů okolo 380 milionů dolarů nakonec vydělali.

„Nic jsme nerozhodli, ale každý den vstávám já i lidé okolo mě s myšlenkou na vytvoření bezpečného prostředí pro konání turnaje,“ řekla Stacey Allasterová z USTA pro Associated Press. „Rozhodnutí oznámíme ve druhé půlce června.“

Agentura AP vyzvěděla, jak to Allasterová a její pobočníci mají vykoumané. Pro tenistky a tenisty z různých světadílů by zařídili soukromou přepravu z Paříže, Vídně, Frankfurtu, Buenos Aires či Dubaje přímo na Letiště JFK.

Všichni účastníci by se museli prokázat negativním testem na koronavirus. V New Yorku by pak byli podrobeni denním prohlídkám a měřením tělesné teploty.

Pravidla by omezovala počet lidí v hráčském doprovodu. Na místě by pracovalo víc masérů a fyzioterapeutů, aby tenisté mohli ty své osobní nechat doma. Na dvorci by ubylo čárových rozhodčích. Se sběrači míčků se zatím počítá, nicméně jen s dospělými, nikoliv s dětmi.

O víkendu uplynula uzávěrka pro podání žádostí o novinářské akreditace. Dosud ale není jasné, kolik reportérů a za jakých podmínek bude na Flushing Meadows pozváno. Pokračuje tak pořadatelská Mission Impossible. A žije naděje fanoušků, že US Open 2020 unikne zkáze.