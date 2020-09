Grandslamová nespavka vs. matka s menším egem. Komu připadne trofej z US Open?

13:31

Jako by snad osud chtěl, aby se spolu opravdu utkaly. Když před dvěma týdny ve finále přípravného turnaje Western & Southern Open jedna z nich nemohla pro zranění nastoupit, svedly je proti sobě spletité větve pavouka US Open. A tentokráte už si to na kurtu Naomi Ósakaová a Viktoria Azarenková rozdají. Obě tenistky budou v sobotu od 22:00 SELČ usilovat o třetí grandslamový titul v kariéře.