Deblisté Bob a Mike Bryanovi nebudou na US Open. Skončili?

Před 25 lety ve Flushing Meadows absolvovali grandslamový debut, ale letos bude newyorský turnaj hodně odlišný. Na tribunách nebudou diváci a vzhledem k hygienickým opatřením by zřejmě nebyla vítaná ani tradiční bryanovská oslava, kdy na sebe po povedených míčích naskočili a dotkli se hrudí.

V červenci po jednom z exhibičních turnajů sourozenci řekli, že ještě nejsou rozhodnuti, jak s kariérou naloží. Nevyloučili ani delší pokračování, než původně plánovali. „Sedneme si, a pokud se rozhodneme vrátit se a pokračovat v roce 2021, tak nás pravděpodobně uvidíte na US Open, abychom to udrželi v běhu,“ uvedl tehdy Bob Bryan. Na listině přihlášených párů do čtyřhry, kterou organizátoři zveřejnili ve středu, ale nejsou.

Bob a Mike Bryanovi strávili drtivou většinu pětadvacetileté kariéry společně. Na okruhu ATP získali rekordních 119 titulů včetně 16 grandslamových. Mají olympijské zlato z Londýna 2012 a byli členy vítězného amerického daviscupového týmu v roce 2007. Mike získal v roce 2018 další dva grandslamy po boku Jacka Socka, když byl jeho bratr dlouhodobě mimo hru kvůli operaci kyčle.